Пап Матар Сарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Пап Матар Сарр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Блас Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Ох, нехорошо это выглядит. Куяте Кики получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Куяте Кики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Абейд Мехди получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Абейд Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Метц

38' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Булая Фарид разрезает оборону соперника отличным пасом

32' Пап Матар Сарр пробует нанести удар издали, но Лафон Альбан держит все под контролем

32' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Метц

31' Плохо сыграл Бронн Дилан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Ох, нехорошо это выглядит. Юдоль Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Вагнер получил желтую карточку от судьи

28' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

28' Вагнер из команды Метц отправил кросс в штрафную...

28' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Метц

26' Бойе Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

18' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

17' Вагнер из команды Метц делает неудачный навес.

16' Лейя-Исека Аарон из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

16' Вагнер из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

15' Удар от ворот произведет Нант

15' Юдоль Матьё не смог попасть в створ ударом издали

14' Удар от ворот произведет Метц

14' Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали

13' Удар от ворот произведет Метц

12' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Вагнер нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Удар от ворот произведет Метц

10' Коко Маркус из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

10' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Коршья Себастьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Вагнер из команды Метц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

5' Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.

5' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Метц начинает с центра поля