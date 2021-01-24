  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Метц
2:0
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
29' Желтая карточка
Вагнер да Силва
1:0
35' Гол
Лейя-Исека Аарон
66' Желтая карточка
Коко Маркус
85' Желтая карточка
Сарр Пап
89' Желтая карточка
Булая Фарид
2:0
90' Гол
Булая Фарид
90'+5
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
5
Ангбан
Викторьен
15
Сарр
Пап
3
Юдоль
Матьё
10
Булая
Фарид
24
Лейя-Исека
Аарон
27
Вагнер
да
Силва
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
11
Коко
Маркус
8
Абейд
Мехди
19
Туре
Абдулайе
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Кулибали
Калифа
Метц
3-4-1-2
Нант
4-4-2

Ход матча

29'
Вагнер да Силва
 
35'
Лейя-Исека Аарон
(Булая Фарид)
1:0
46'
 
Саймон Мозес
Коло-Муани Рандаль
64'
Эмброуз Тьерри
Лейя-Исека Аарон
 
64'
Гуйе Ламин
Вагнер да Силва
 
66'
 
Коко Маркус
76'
 
Бамба Кадер
Блас Людовик
78'
Фофана Мамаду
Ангбан Викторьен
 
85'
Сарр Пап
 
88'
 
Эмон Рено
Туре Абдулайе
89'
Булая Фарид
 
90'
Булая Фарид
(Бойе Джон)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.29
2. Булая Фарид 4 0.19
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.19
4. Нгетт Опа 3 0.14
5. Маига Хабиб 1 0.05
6. Гуйе Ламин 1 0.05
7. Яд Папа Ндиага 1 0.05
8. Бойе Джон 1 0.05
9. Бронн Дилан 1 (1) 0.05
10. Юдоль Матьё 0 0
11. Ангбан Викторьен 0 0
12. Делен Тома 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.24
2. Луза Имран 4 (3) 0.19
3. Коло-Муани Рандаль 2 0.1
4. Бамба Кадер 2 0.1
5. Саймон Мозес 2 (1) 0.1
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.05
7. Паллуа Николя 1 0.05
8. Эмон Рено 1 0.05
9. Жиротто Андрей 1 0.05
10. Траоре Шарль 1 0.05
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Коршья Себастьен 0 0
14. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 6 0
2. Ангбан Викторьен 4 0
3. Сентонз Фабьен 4 0
4. Бойе Джон 2 1
5. Пажо Венсан 3 0
6. Лейя-Исека Аарон 3 0
7. Булая Фарид 3 0
8. Делен Тома 3 0
9. Куяте Кики 3 0
10. Юдоль Матьё 1 1
11. Укидья Александр 2 0
12. Вагнер да Силва 2 0
13. Сарр Пап 2 0
14. Фофана Мамаду 1 0
15. Бронн Дилан 1 0
16. Мазиз Юссеф 1 0
17. Гуйе Ламин 1 0
18. Яд Папа Ндиага 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 4 1
2. Паллуа Николя 5 0
3. Абейд Мехди 5 0
4. Коко Маркус 4 0
5. Траоре Шарль 4 0
6. Жиротто Андрей 2 1
7. Луза Имран 2 1
8. Блас Людовик 3 0
9. Коршья Себастьен 2 0
10. Туре Абдулайе 2 0
11. Чиривелла Педро 2 0
12. Коло-Муани Рандаль 2 0
13. Аппиа Деннис 1 0
14. Кулибали Калифа 1 0
15. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
16. Лафон Альбан 1 0
17. Ндилю Бридж 1 0
18. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 9.09% (2) 13.64% (3) 22.73% (5) 9.09% (2) 18.18% (4) 27.27% (6)
 Нант 5% (1) 30% (6) 10% (2) 5% (1) 15% (3) 35% (7)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц
Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако
Нант Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант
Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним

Последние игры между собой

Метц: победы: 2, ничьи: 11, поражения: 3
Нант: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 2
Нант 1:1 Метц Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 1 Метц 1:0 Нант Лига 1 Метц 1:1 Нант Лига 1
Нант 1:0 Метц Лига 1 Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:3 Метц Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 1 Нант 4:2 Метц Кубок лиги Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:3 Нант Лига 2 Нант 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:1 Нант Лига 2 Метц 0:0 Нант Лига 2 Нант 2:2 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо Заявка 21 9 5 7 25 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Метц Заявка 21 8 7 6 23 - 18 31
10. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
13. Брест Заявка 21 8 2 11 31 - 37 26
14. Страсбург Заявка 21 7 3 11 30 - 33 24
15. Реймс Заявка 21 6 6 9 29 - 31 24
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 20 2 9 9 13 - 27 15
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
13. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Нант: 56%.
  • 95'
    Нант контролирует мяч.
  • 94'
    Бойе Джон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Булая Фарид из команды Метц переиграл вратаря дальним ударом!
  • 94'
    Эмброуз Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Бронн Дилан из команды Метц отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 94'
    Бронн Дилан из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 94'
    Метц начинает контратаку
  • 94'
    Опасность предотвращена - Паллуа Николя из команды Нант вступил в отбор удачно
  • 93'
    Булая Фарид из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 93'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    92'
    Эмброуз Тьерри из команды Метц опасно и грубо сыграл. Жиротто Андрей пострадал.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 92'
    Траоре Шарль из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • Угловой
    91'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой слева.
  • 91'
    Саймон Мозес из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 91'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Саймон Мозес из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 90'
    Кулибали Калифа из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Фол, нарушение
    90'
    Фофана Мамаду наказан за толчок Коршья Себастьен
  • 90'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Нант: 56%.
  • Желтая карточка
    89'
    Булая Фарид получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    89'
    Булая Фарид задерживает мяч рукой
  • 89'
    Фофана Мамаду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 89'
    Плохо сыграл Коко Маркус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 89'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    88'
    Жиротто Андрей наказан за толчок Эмброуз Тьерри
  • 88'
    Тактическая замена. Туре Абдулайе уходит с поля и его заменяет Эмон Рено
  • Офсайд
    88'
    Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
  • 87'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Булая Фарид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 86'
    Матч возобновлен
  • 85'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Желтая карточка
    85'
    Пап Матар Сарр получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    85'
    Безумный фол. Пап Матар Сарр грубо играет против соперника. Пострадал Абейд Мехди
  • Фол, нарушение
    85'
    Абейд Мехди задерживает мяч рукой
  • 85'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Нант: 56%.
  • 85'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 84'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Коршья Себастьен из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Травма, повреждение
    84'
    Траоре Шарль возвращается на поле.
  • 83'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    83'
    Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Шарль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    83'
    Траоре Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 83'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    82'
    Сентонз Фабьен наказан за толчок Траоре Шарль
  • 82'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    81'
    Коко Маркус задерживает мяч рукой
  • 81'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Коко Маркус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Коршья Себастьен из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 81'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 80'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 80'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Нант: 56%.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 80'
    Пап Матар Сарр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 80'
    Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 79'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    79'
    Пап Матар Сарр из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 79'
    Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 79'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 78'
    Тактическая замена. Ангбан Викторьен уходит с поля и его заменяет Фофана Мамаду
  • 78'
    Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 78'
    Абейд Мехди из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 77'
    Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 76'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 76'
    Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Бамба Кадер
  • 76'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Эмброуз Тьерри из команды Метц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 75'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 75'
    Метц пытается что-то создать.
  • 75'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Нант: 56%.
  • 74'
    Метц контролирует мяч.
  • 74'
    Матч возобновлен
  • 74'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    73'
    Судья свистит. Бронн Дилан атаковал сзади соперника. Это Саймон Мозес заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    73'
    Судья сигнализирует, что Булая Фарид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Коршья Себастьен
  • 73'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 73'
    Булая Фарид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    72'
    Паллуа Николя наказан за толчок Эмброуз Тьерри
  • 71'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Нант пробьет пенальти!
  • 71'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Офсайд
    70'
    Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
  • 70'
    Траоре Шарль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Контроль мяча: Метц: 45%, Нант: 55%.
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
  • 68'
    Нант контролирует мяч.
  • Офсайд
    67'
    Гуйе Ламин из команды Метц в офсайде
  • 67'
    Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    66'
    Коко Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    66'
    Безумный фол. Коко Маркус грубо играет против соперника. Пострадал Бронн Дилан
  • 66'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    66'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 66'
    Бойе Джон из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 65'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Нант: 56%.
  • 65'
    Шанс! Кулибали Калифа из команды Нант пробил головой, но мимо
  • 65'
    Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    65'
    Пап Матар Сарр из команды Метц играет слишком грубо. Коко Маркус оказался на газоне.
  • 64'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Тактическая замена. Вагнер уходит с поля и его заменяет Гуйе Ламин
  • 64'
    Лейя-Исека Аарон получил травму и заменен. Эмброуз Тьерри выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    63'
    Матч возобновлен
  • 62'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 62'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 62'
    Саймон Мозес из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    61'
    Коршья Себастьен из команды Нант подал угловой справа.
  • 61'
    Коко Маркус из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 61'
    Ангбан Викторьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Траоре Шарль из команды Нант забрасывает мяч в штрафную.
  • 60'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Нант: 54%.
  • 60'
    Хорошую попытку сделал Юдоль Матьё. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 60'
    Юдоль Матьё из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 60'
    Метц начинает контратаку
  • 59'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 59'
    Коршья Себастьен из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 58'
    Метц пытается что-то создать.
  • 57'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 57'
    Отличный пас сделал Туре Абдулайе из команды Нант. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 57'
    Нант пытается что-то создать.
  • 56'
    Нант пытается что-то создать.
  • 56'
    Метц контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Нант: 54%.
  • 55'
    Метц пытается что-то создать.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 54'
    Вагнер из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 54'
    Юдоль Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Матч возобновлен
  • Описание гола
    52'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    51'
    Паллуа Николя из команды Нант в офсайде
  • 51'
    Жиротто Андрей из команды Нант делает передачу одноклубнику.
  • 51'
    Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    51'
    Вагнер наказан за толчок Коко Маркус
  • 51'
    Пап Матар Сарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    50'
    Коршья Себастьен из команды Нант подал угловой слева.
  • 50'
    Саймон Мозес из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 50'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Нант: 54%.
  • 49'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    49'
    Саймон Мозес из команды Нант в офсайде
  • 49'
    Блас Людовик из команды Нант делает пас партнеру.
  • 49'
    Куяте Кики из команды Метц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 48'
    Траоре Шарль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Метц контролирует мяч.
  • 47'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Коло-Муани Рандаль уходит с поля и его заменяет Саймон Мозес
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Нант: 52%.
  • 48'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Метц пытается что-то создать.
  • 47'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сентонз Фабьен
  • 47'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Блас Людовик из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Траоре Шарль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    45'
    Коршья Себастьен из команды Нант подал угловой слева.
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 47%, Нант: 53%.
  • 45'
    Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 45'
    Блас Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    44'
    Бойе Джон задерживает мяч рукой
  • 44'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Коршья Себастьен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    44'
    Куяте Кики возвращается на поле.
  • 43'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    43'
    Ох, нехорошо это выглядит. Куяте Кики получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    42'
    Куяте Кики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    Метц контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    41'
    Абейд Мехди возвращается на поле.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    40'
    Ох, нехорошо это выглядит. Абейд Мехди получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 47%, Нант: 53%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Абейд Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    39'
    Абейд Мехди из команды Нант опасно и грубо сыграл. Куяте Кики пострадал.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 38'
    Траоре Шарль из команды Нант делает неудачный навес.
  • 38'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Коршья Себастьен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Коршья Себастьен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Нант контролирует мяч.
  • 35'
    Булая Фарид сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    35'
    ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Лейя-Исека Аарон из команды команды Метц.
  • 35'
    Булая Фарид разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 50%, Нант: 50%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ангбан Викторьен
  • 34'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    33'
    Коло-Муани Рандаль наказан за толчок Сентонз Фабьен
  • 33'
    Нант контролирует мяч.
  • 32'
    Пап Матар Сарр пробует нанести удар издали, но Лафон Альбан держит все под контролем
  • 32'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Метц
  • Травма, повреждение
    31'
    Юдоль Матьё возвращается на поле.
  • 31'
    Блас Людовик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 31'
    Плохо сыграл Бронн Дилан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 31'
    Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    30'
    Ох, нехорошо это выглядит. Юдоль Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 51%, Нант: 49%.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Коршья Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Кулибали Калифа из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    29'
    Вагнер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    29'
    Вагнер из команды Метц опасно и грубо сыграл. Коршья Себастьен пострадал.
  • 28'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Вагнер из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 27'
    Шанс! Паллуа Николя из команды Нант пробил головой, но мимо
  • Угловой
    27'
    Коршья Себастьен из команды Нант подал угловой слева.
  • 26'
    Бойе Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Траоре Шарль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    25'
    Вагнер из команды Метц опасно и грубо сыграл. Коршья Себастьен пострадал.
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 57%, Нант: 43%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Назначен штрафной. Пострадал Укидья Александр, его свалил Туре Абдулайе.
  • Угловой
    24'
    Коршья Себастьен из команды Нант подал угловой слева.
  • 24'
    Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Нант пытается что-то создать.
  • 23'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Нант пытается что-то создать.
  • 21'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 64%, Нант: 36%.
  • 20'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    20'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 19'
    Ангбан Викторьен из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    19'
    Абейд Мехди из команды Нант играет слишком грубо. Булая Фарид оказался на газоне.
  • 18'
    Нант пытается что-то создать.
  • 18'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Юдоль Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Вагнер из команды Метц делает неудачный навес.
  • 16'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 16'
    Вагнер из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 16'
    Туре Абдулайе ошибается в защите.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 15'
    Юдоль Матьё не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    15'
    Абейд Мехди из команды Нант опасно и грубо сыграл. Сентонз Фабьен пострадал.
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 71%, Нант: 29%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 14'
    Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
  • 14'
    Нант начинает контратаку
  • 13'
    Удар от ворот произведет Метц
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Пап Матар Сарр из команды Метц поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Вагнер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Метц начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    11'
    Коршья Себастьен из команды Нант опасно и грубо сыграл. Вагнер пострадал.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 10'
    Коко Маркус из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 83%, Нант: 17%.
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Кулибали Калифа из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Траоре Шарль из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Метц контролирует мяч.
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    7'
    Коршья Себастьен возвращается на поле.
  • 7'
    Метц контролирует мяч.
  • 6'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    6'
    Ох, нехорошо это выглядит. Коршья Себастьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    6'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц играет слишком грубо. Жиротто Андрей оказался на газоне.
  • 6'
    Булая Фарид нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    6'
    Булая Фарид из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 81%, Нант: 19%.
  • 5'
    Вагнер из команды Метц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 5'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
  • 2'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ангбан Викторьен
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Метц 53.2% (74)
X 37.4% (52)
Нант 9.4% (13)
Все прогнозы
3.17 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 8.50 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.26 2.82
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 4.90 29.00
  1.18 5.75 37.88

Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.05 6.20 1.09 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.36 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.20
3.60 1.28 2.50 1.53 1.70 2.15 1.15 5.30 1.83 2.04 1.09 7.20 1.06 8.80 1.04 10.00 1.02 13.00 1.02 13.00 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 22.00
5.26 1.18 3.66 1.30 2.41 1.61 1.49 2.72 1.28 3.86 1.40 3.08 1.27 3.95 1.53 2.61 1.35 3.35 1.16 5.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.70 2.15 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.00
1.30 3.50 1.02 13.00 1.01 15.00 1.02 13.00 1.01 15.00
1.62 2.39 1.37 3.24 1.12 6.75 1.40 3.10 1.17 5.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.85 1.25
Где смотреть матч Метц 2:0 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Метц 2:0 Нант

Исход игры
Метц
53.2% (74)
Ничья
37.4% (52)
Нант
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
26.81% (37)
Меньше
73.19% (101)
Обе команды забьют
Да
58.7% (81)
Нет
41.3% (57)
Популярный счёт
1:0 Метц
32.4% (45)
1:1 Ничья
32.4% (45)
2:1 Метц
18% (25)
1:2 Нант
5.8% (8)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:1 Нант
2.9% (4)
2:0 Метц
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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