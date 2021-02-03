Ренн
1:1
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Лорьян
1:0
14' ГолТерье Мартен
79' Желтая карточкаСоппи Брэндон
1:1
83' ГолБуасгар Кентен
87' Желтая карточкаЧалоба Трево
90' Желтая карточкаМартин Йонас
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
-
18 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бартуш ТеддиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
14'
1:0
79'
83'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буриго Бенжамен
|4
|0.18
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.18
|3.
|Эну Адриен
|4
|0.18
|4.
|Терье Мартен
|3
|0.14
|5.
|Гирасси Серу
|3
|0.14
|6.
|Агер Наиф
|3
|0.14
|7.
|Гренье Клеман
|3 (1)
|0.14
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.05
|9.
|Рафинья Диас
|1
|0.05
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.05
|11.
|Траоре Амари
|1
|0.05
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.05
|13.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.05
|14.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|15.
|Докю Жереми
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|6 (2)
|0.27
|2.
|Моффи Теремас
|6
|0.27
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.18
|4.
|Грбич Адриан
|3 (2)
|0.14
|5.
|Буасгар Кентен
|2
|0.09
|6.
|Абергель Лоран
|1
|0.05
|7.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.05
|8.
|Монкондю Томас
|1
|0.05
|9.
|Чалоба Трево
|1
|0.05
|10.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|11.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
|12.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|6
|0
|2.
|Буриго Бенжамен
|6
|0
|3.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|4.
|Терье Мартен
|2
|1
|5.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|6.
|Боэ Саша
|1
|1
|7.
|Гренье Клеман
|2
|0
|8.
|Мауасса Фет
|2
|0
|9.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|10.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|11.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|12.
|Сален Ромен
|1
|0
|13.
|Мартин Йонас
|1
|0
|14.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|15.
|Эну Адриен
|1
|0
|16.
|Траоре Амари
|1
|0
|17.
|Агер Наиф
|1
|0
|18.
|Соппи Брэндон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ле Фе Энцо
|5
|0
|2.
|Лемуан Фабьен
|4
|0
|3.
|Лапорт Жульен
|4
|0
|4.
|Гравильон Эндрю
|2
|1
|5.
|Абергель Лоран
|3
|0
|6.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|7.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|8.
|Лорьенте Арман
|3
|0
|9.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|10.
|Монкондю Томас
|2
|0
|11.
|Висса Йоан
|2
|0
|12.
|Чалоба Трево
|2
|0
|13.
|Мендес Убулан
|2
|0
|14.
|Морель Жереми
|1
|0
|15.
|Нарди Поль
|1
|0
|16.
|Диарра Стефан
|1
|0
|17.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|18.
|Yoann Etienne
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|10% (3)
|20% (6)
|10% (3)
|13.33% (4)
|20% (6)
|26.67% (8)
|Лорьян
|8% (2)
|12% (3)
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|36% (9)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн
Лорьян Последние 20 матчей: +4 =3 -13Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако
Последние игры между собой
Ренн: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Лорьян: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лорьян 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Лорьян Кубок лиги Ренн 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Ренн Лига 1 Лорьян 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лорьян Лига 1 Ренн 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Ренн Лига 1 Лорьян 1:4 Ренн Товарищеские матчи Лорьян 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лорьян Лига 1 Ренн 2:1 Лорьян Товарищеские матчи Ренн 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|23
|13
|8
|2
|46 - 20
|47
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|23
|14
|4
|5
|50 - 14
|46
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|23
|13
|4
|6
|44 - 31
|43
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 31
|35
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|21
|9
|6
|6
|27 - 22
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|30 - 31
|28
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|23 - 29
|27
|14.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|15.
|Страсбург
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|32 - 36
|25
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 35
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|27 - 43
|19
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|23
|3
|10
|10
|21 - 36
|19
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|22
|4
|4
|14
|17 - 44
|16
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|23
|2
|10
|11
|15 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 5
|26
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 14
|25
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|12.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|18.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|12
|0
|7
|5
|4 - 11
|7
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 10
|23
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 21
|12
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Лорьян
Исход игры
Ренн
92.4% (133)
Ничья
5.6% (8)
Лорьян
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.59% (69)
Меньше
51.41% (73)
Обе команды забьют
Да
52.11% (74)
Нет
47.89% (68)
Популярный счёт
2:1 Ренн
38.9% (56)
1:0 Ренн
25.7% (37)
2:0 Ренн
20.8% (30)
3:1 Ренн
4.9% (7)
1:1 Ничья
4.2% (6)
1:2 Лорьян
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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