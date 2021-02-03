Сент-Этьен
1:1
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Нант
0:1
36' ГолКоло-Муани Рандаль
1:1
57' ГолКамара Махди
61' Желтая карточкаСиссе Папе Абу
65' Желтая карточкаЖиротто Андрей
80' Желтая карточкаХазри Вахби
89' Желтая карточкаБуанга Денис
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
20
Буанга
Денис
19
Неу
Иван
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
21 Амума РоменНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
15 Базила ТомаЗащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Аппиа ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Доменек Раймон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
36'
57'
1:1
61'
65'
80'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|4
|0.17
|2.
|Буанга Денис
|3 (2)
|0.13
|3.
|Камара Махди
|3
|0.13
|4.
|Норден Арно
|2
|0.09
|5.
|Аушиш Адиль
|2
|0.09
|6.
|Аби Шарль
|2
|0.09
|7.
|Дебюши Матьё
|1
|0.04
|8.
|Мукуди Ароль
|1
|0.04
|9.
|Неу Иван
|1
|0.04
|10.
|Масон Иван
|1
|0.04
|11.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.04
|12.
|Будебуз Ряд
|0
|0
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|5
|0.22
|2.
|Луза Имран
|4 (3)
|0.17
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.13
|4.
|Бамба Кадер
|2
|0.09
|5.
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.09
|6.
|Эмон Рено
|2
|0.09
|7.
|Жиротто Андрей
|1
|0.04
|8.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|9.
|Паллуа Николя
|1
|0.04
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.04
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|14.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|15.
|Чиривелла Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|6
|0
|2.
|Гурна-Дуат Лукас
|5
|0
|3.
|Хазри Вахби
|3
|1
|4.
|Амума Ромен
|4
|0
|5.
|Буанга Денис
|4
|0
|6.
|Мукуди Ароль
|4
|0
|7.
|Колодзейчак Тимоти
|2
|1
|8.
|Камара Махди
|3
|0
|9.
|Дебюши Матьё
|2
|0
|10.
|Будебуз Ряд
|2
|0
|11.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|12.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|13.
|Масон Иван
|2
|0
|14.
|Мулен Жесси
|1
|0
|15.
|Трауко Мигель
|1
|0
|16.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0
|17.
|Норден Арно
|1
|0
|18.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|19.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|20.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|21.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|22.
|Baptiste Gabard
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|6
|1
|2.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|5.
|Коко Маркус
|4
|0
|6.
|Траоре Шарль
|4
|0
|7.
|Луза Имран
|2
|1
|8.
|Блас Людовик
|3
|0
|9.
|Аппиа Деннис
|2
|0
|10.
|Коршья Себастьен
|2
|0
|11.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|12.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|13.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|14.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|15.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|16.
|Эмон Рено
|1
|0
|17.
|Лафон Альбан
|1
|0
|18.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|19.
|Бамба Кадер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|Нант
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|36.36% (8)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +3 =7 -10Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен
Нант Последние 20 матчей: +2 =8 -10Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Сент-Этьен 3:0 Нант Лига 1 Нант 0:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 1:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|2.
|Лион
|Заявка
|23
|14
|7
|2
|47 - 20
|49
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|53 - 14
|48
|4.
|Монако
|Заявка
|23
|14
|3
|6
|46 - 32
|45
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|6.
|Ланс
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|34 - 33
|35
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 24
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|30 - 31
|28
|13.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|14.
|Ницца
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|24 - 31
|26
|15.
|Страсбург
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|32 - 36
|25
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|22 - 36
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|27 - 43
|19
|18.
|Нант
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|22 - 37
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|17 - 47
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|15 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|3.
|Монако
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|4.
|Лион
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|12.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 17
|11
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:1 Нант
Исход игры
Сент-Этьен
65.2% (92)
Ничья
30.5% (43)
Нант
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
35% (49)
Меньше
65% (91)
Обе команды забьют
Да
58.57% (82)
Нет
41.43% (58)
Популярный счёт
1:0 Сент-Этьен
31.9% (45)
2:1 Сент-Этьен
26.2% (37)
1:1 Ничья
23.4% (33)
2:0 Сент-Этьен
5% (7)
1:2 Нант
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
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