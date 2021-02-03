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Сент-Этьен
1:1
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
0:1
36' Гол
Коло-Муани Рандаль
1:1
57' Гол
Камара Махди
61' Желтая карточка
Сиссе Папе Абу
65' Желтая карточка
Жиротто Андрей
80' Желтая карточка
Хазри Вахби
89' Желтая карточка
Буанга Денис
90'+3
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
6
Сиссе
Папе
Абу
13
Трауко
Мигель
20
Буанга
Денис
19
Неу
Иван
8
Камара
Махди
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
9
Аби
Шарль
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
2
Фабио
да
Сильва
14
Траоре
Шарль
26
Луза
Имран
5
Чиривелла
Педро
3
Жиротто
Андрей
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
Сент-Этьен
4-3-1-2
Нант
4-4-2

Ход матча

27'
Гурна-Дуат Лукас
Дебюши Матьё
 
36'
0:1
Коло-Муани Рандаль
(Фабио да Сильва)
46'
Модест Антони
Аби Шарль
 
46'
Амума Ромен
Аушиш Адиль
 
57'
Камара Махди
(Буанга Денис)
1:1
61'
Сиссе Папе Абу
 
65'
 
Жиротто Андрей
74'
Хазри Вахби
Норден Арно
 
80'
Хазри Вахби
 
80'
 
Кулибали Калифа
Саймон Мозес
89'
Буанга Денис
 
90'
 
Туре Абдулайе
Чиривелла Педро

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 4 0.17
2. Буанга Денис 3 (2) 0.13
3. Камара Махди 3 0.13
4. Норден Арно 2 0.09
5. Аушиш Адиль 2 0.09
6. Аби Шарль 2 0.09
7. Дебюши Матьё 1 0.04
8. Мукуди Ароль 1 0.04
9. Неу Иван 1 0.04
10. Масон Иван 1 0.04
11. Хазри Вахби 1 (1) 0.04
12. Будебуз Ряд 0 0
13. Трауко Мигель 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.22
2. Луза Имран 4 (3) 0.17
3. Коло-Муани Рандаль 3 0.13
4. Бамба Кадер 2 0.09
5. Саймон Мозес 2 (1) 0.09
6. Эмон Рено 2 0.09
7. Жиротто Андрей 1 0.04
8. Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
9. Паллуа Николя 1 0.04
10. Траоре Шарль 1 0.04
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Фабио да Сильва 0 0
14. Коршья Себастьен 0 0
15. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Гурна-Дуат Лукас 5 0
3. Хазри Вахби 3 1
4. Амума Ромен 4 0
5. Буанга Денис 4 0
6. Мукуди Ароль 4 0
7. Колодзейчак Тимоти 2 1
8. Камара Махди 3 0
9. Дебюши Матьё 2 0
10. Будебуз Ряд 2 0
11. Рецос Панайотис 2 0
12. Муэффек Аймен 2 0
13. Масон Иван 2 0
14. Мулен Жесси 1 0
15. Трауко Мигель 1 0
16. Сиссе Папе Абу 1 0
17. Норден Арно 1 0
18. Юссуф Зейду 1 0
19. Аушиш Адиль 1 0
20. Фофана Уэсли 1 0
21. Сидибе Абдулайе 1 0
22. Baptiste Gabard 1 0
Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 6 1
2. Фабио да Сильва 4 1
3. Абейд Мехди 5 0
4. Жиротто Андрей 3 1
5. Коко Маркус 4 0
6. Траоре Шарль 4 0
7. Луза Имран 2 1
8. Блас Людовик 3 0
9. Аппиа Деннис 2 0
10. Коршья Себастьен 2 0
11. Туре Абдулайе 2 0
12. Чиривелла Педро 2 0
13. Коло-Муани Рандаль 2 0
14. Кулибали Калифа 1 0
15. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
16. Эмон Рено 1 0
17. Лафон Альбан 1 0
18. Ндилю Бридж 1 0
19. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 9.52% (2)
 Нант 4.55% (1) 27.27% (6) 13.64% (3) 4.55% (1) 13.64% (3) 36.36% (8)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен
Нант Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант
Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Нант 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Нант Лига 1 Нант 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Нант 1:1 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 3:0 Нант Лига 1 Нант 0:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 1:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
2. Лион Заявка 23 14 7 2 47 - 20 49
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако Заявка 23 14 3 6 46 - 32 45
5. Ренн Заявка 22 10 7 5 31 - 24 37
6. Ланс Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс Заявка 23 7 7 9 30 - 31 28
13. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
14. Ницца Заявка 22 7 5 10 24 - 31 26
15. Страсбург Заявка 23 7 4 12 32 - 36 25
16. Сент-Этьен Заявка 23 5 8 10 22 - 36 23
17. Лорьян Заявка 22 5 4 13 27 - 43 19
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Ним Заявка 22 4 3 15 17 - 47 15
20. Дижон Заявка 23 2 9 12 15 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
3. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
4. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
12. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 5 4 10 - 17 11
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Сент-Этьен 65.2% (92)
X 30.5% (43)
Нант 4.3% (6)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.95 1.63 5.40
Бонус: 10 000 ₽ 2.02 3.35 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.42 3.84
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 1.53 5.50
  4.84 1.47 6.49

Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.08 3.05 1.38 2.30 1.63 1.69 2.18 1.26 3.95 1.08 7.80
8.00 1.04 6.95 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.39 3.00 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85
3.90 1.25 2.70 1.45 3.90 1.25 2.63 1.48 2.01 1.86 2.50 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77 1.04 8.40 1.03 9.50 1.01 13.50 0.00 15.00 0.00 21.00
3.00 1.41 2.33 1.65 3.38 1.34 2.67 1.51 1.95 1.93 1.52 2.62 1.29 3.72 1.44 2.91 1.29 3.73 1.27 4.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.70 2.08 1.33 3.10 1.07 7.60
2.72 1.46 1.81 2.00 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
1.33 3.25 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
1.77 2.13 1.47 2.77 1.18 5.09 1.47 2.78 1.19 4.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.39 1.54 1.58 2.30 1.14 5.20
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
2.50 1.49 1.62 2.18 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.81
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.45 1.28
Где смотреть матч Сент-Этьен 1:1 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:1 Нант

Исход игры
Сент-Этьен
65.2% (92)
Ничья
30.5% (43)
Нант
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
35% (49)
Меньше
65% (91)
Обе команды забьют
Да
58.57% (82)
Нет
41.43% (58)
Популярный счёт
1:0 Сент-Этьен
31.9% (45)
2:1 Сент-Этьен
26.2% (37)
1:1 Ничья
23.4% (33)
2:0 Сент-Этьен
5% (7)
1:2 Нант
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
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