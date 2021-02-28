  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Анже
2:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Ланс
0'
1:0
5' Гол
Дьони Луа
2:0
10' Пенальти
Мангани Томас
18'
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
14
Кулибали
Лассана
5
Мангани
Томас
10
Фюльжини
Анжело
15
Капелле
Пьеррик
13
Буфаль
Софьян
9
Дьони
Луа
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
23
Банса
Саймон
7
Сотока
Флорьян
Анже
4-2-3-1
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

5'
Дьони Луа
1:0
10'
Мангани Томас
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.19
2. Фюльжини Анжело 4 0.15
3. Траоре Исмаэль 3 0.12
4. Капелле Пьеррик 3 0.12
5. Дьони Луа 3 (1) 0.12
6. Томас Ромен 3 0.12
7. Лаж Матиас 3 0.12
8. Мангани Томас 2 (2) 0.08
9. Кабо Джимми 1 0.04
10. Тиуб Сада 1 0.04
11. Кулибали Лассана 1 0.04
12. Буфаль Софьян 1 0.04
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.35
2. Сотока Флорьян 7 (1) 0.27
3. Ганаго Игнатиус 5 0.19
4. Банса Саймон 4 0.15
5. Мюинга Арно 4 0.15
6. Дукуре Шейк 2 0.08
7. Медина Факундо 2 0.08
8. Фофана Секо 1 0.04
9. Силла Иссиага 1 0.04
10. Клаусс Джонатан 0 0
11. Маурисио Тони 0 0
12. Мишлен Клеман 0 0
13. Айдара Массадио 0 0
14. Жан Корентин 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Амаду Ибрагим 4 0
5. Кулибали Лассана 4 0
6. Мангани Томас 3 0
7. Фюльжини Анжело 3 0
8. Павлович Матео 2 0
9. Траоре Исмаэль 2 0
10. Манко Венсан 2 0
11. Бамба Абдулайе 2 0
12. Буфаль Софьян 2 0
13. Дьони Луа 2 0
14. Лаж Матиас 2 0
15. Капелле Пьеррик 1 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Чо Мохамед-Али 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 8 0
3. Баде Луак 6 1
4. Медина Факундо 7 0
5. Дукуре Шейк 7 0
6. Айдара Массадио 4 0
7. Сотока Флорьян 4 0
8. Фортес Стивен 3 0
9. Маурисио Тони 3 0
10. Банса Саймон 3 0
11. Какута Гаэль 2 0
12. Лека Жан-Луи 2 0
13. Жан Корентин 2 0
14. Мишлен Клеман 0 1
15. Перес Мануэль 1 0
16. Фофана Секо 1 0
17. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 16.67% (5) 26.67% (8) 16.67% (5) 20% (6) 0 20% (6)
 Ланс 14.29% (5) 14.29% (5) 20% (7) 20% (7) 14.29% (5) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже
Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца
Ланс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ланс 2:1 Дижон Реймс 1:1 Ланс Нант 2:4 Ланс Ланс 0:0 Ренн
Ланс 2:2 Марсель Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс

Последние игры между собой

Анже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Ланс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Ланс 1:3 Анже Лига 1 Ланс 0:0 Анже Лига 2 Анже 1:2 Ланс Лига 2 Анже 1:2 Ланс Кубок лиги
Анже 3:2 Ланс Лига 2 Ланс 1:3 Анже Лига 2 Анже 1:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:0 Анже Лига 2 Анже 2:2 Ланс Лига 2 Ланс 3:0 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 26 17 7 2 46 - 16 58
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс 0:2 Заявка 27 11 7 9 37 - 37 40
7. Монпелье 0:0 Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
8. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже 2:0 Заявка 27 11 5 11 32 - 40 38
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Сент-Этьен 1:0 Заявка 27 8 9 10 27 - 37 33
13. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
14. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
15. Реймс 0:0 Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
16. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
17. Ним 0:0 Заявка 27 7 4 16 25 - 51 25
18. Нант 0:0 Заявка 27 4 12 11 26 - 41 24
19. Лорьян 0:1 Заявка 27 6 5 16 31 - 51 23
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Анже 2:0 Заявка 13 6 1 6 15 - 17 19
7. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
8. Ланс 0:2 Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Монпелье 0:0 Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
11. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
14. Лорьян 0:1 Заявка 14 5 1 8 19 - 26 16
15. Сент-Этьен 1:0 Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант 0:0 Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним 0:0 Заявка 14 3 2 9 15 - 27 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
7. Ланс 0:2 Заявка 14 6 3 5 18 - 19 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье 0:0 Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже 2:0 Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Сент-Этьен 1:0 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
13. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним 0:0 Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс 0:0 Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант 0:0 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян 0:1 Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Анже 25.5% (37)
X 41.4% (60)
Ланс 33.1% (48)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Ланс
3.20
3.12
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.10 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.12 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.10 2.55
  3.19 3.05 2.63

Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.90 1.06 5.80 1.11 2.67 1.45 2.09 1.74 1.61 2.46 1.30 3.52 1.20 4.33 1.05 7.80 1.03 8.20
8.20 1.06 6.30 1.12 2.80 1.42 2.12 1.73 1.80 2.08 1.62 2.39 1.29 3.65 1.21 4.20 1.06 7.70 1.05 8.40 0.00 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
8.04 1.10 2.94 1.44 2.56 1.56 2.16 1.76 1.82 2.10 1.62 2.42 1.47 2.88 1.22 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.66 2.22 1.32 3.38 1.08 7.80 1.06 9.20
1.62 2.30 1.31 3.50 1.07 8.30
2.58 1.56 2.12 1.81 1.65 2.37 1.43 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
2.21 1.62 1.52 2.41 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.85
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Анже 2:0 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Анже 2:0 Ланс

Исход игры
Анже
25.5% (37)
Ничья
41.4% (60)
Ланс
33.1% (48)
Тотал 2.5
Больше
33.8% (48)
Меньше
66.2% (94)
Обе команды забьют
Да
73.24% (104)
Нет
26.76% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (56)
1:2 Ланс
20.7% (30)
2:1 Анже
11.7% (17)
1:0 Анже
10.3% (15)
0:1 Ланс
9.7% (14)
0:2 Ланс
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Анже
2.1% (3)
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