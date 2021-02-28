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  2. Матчи
  3. Франция
Ним
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Нант
0'
6' Желтая карточка
Мигель Флориан
18'
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
2
Гессум
Кельян
26
Мигель
Флориан
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
7
Элиассон
Никлас
22
Бенрау
Яссин
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
20
Рипар
Рено
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелла
Педро
11
Коко
Маркус
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
Ним
4-1-4-1
Нант
4-3-3

Ход матча

6'
Мигель Флориан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 7 (4) 0.26
2. Ферхат Зинедин 4 0.15
3. Элиассон Никлас 4 0.15
4. Мелинг Биргер 2 0.07
5. Коне Мусса II 2 0.07
6. Ахлинви Маттео 2 0.07
7. До Лука 1 0.04
8. Филиппото Ромен 1 0.04
9. Денкей Кевин 1 0.04
10. Кубас Андрес 1 0.04
11. Алакуш Софьян 0 0
12. Мартинеc Пабло 0 0
13. Дулевич Харис 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 6 0.22
2. Луза Имран 5 (4) 0.19
3. Коло-Муани Рандаль 3 0.11
4. Бамба Кадер 3 0.11
5. Саймон Мозес 3 (1) 0.11
6. Эмон Рено 2 0.07
7. Жиротто Андрей 1 0.04
8. Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
9. Паллуа Николя 1 0.04
10. Траоре Шарль 1 0.04
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Фабио да Сильва 0 0
14. Коршья Себастьен 0 0
15. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Кубас Андрес 4 1
3. Фомба Ламин 4 0
4. Ландре Лоик 2 1
5. Мигель Флориан 2 1
6. Рейне Батист 3 0
7. Бриансон Антони 3 0
8. Денкей Кевин 3 0
9. Ру Нолан 2 0
10. Рипар Рено 2 0
11. Мелинг Биргер 2 0
12. Ферхат Зинедин 2 0
13. Алакуш Софьян 2 0
14. Бенрау Яссин 2 0
15. Элиассон Никлас 1 0
16. Мартинеc Пабло 1 0
17. Сарр Сиди 1 0
18. Гессум Кельян 1 0
Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 6 1
2. Фабио да Сильва 4 1
3. Абейд Мехди 5 0
4. Коко Маркус 5 0
5. Траоре Шарль 5 0
6. Жиротто Андрей 3 1
7. Луза Имран 3 1
8. Блас Людовик 4 0
9. Коршья Себастьен 3 0
10. Чиривелла Педро 3 0
11. Коло-Муани Рандаль 3 0
12. Аппиа Деннис 2 0
13. Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
14. Туре Абдулайе 2 0
15. Лафон Альбан 2 0
16. Бамба Кадер 2 0
17. Кулибали Калифа 1 0
18. Эмон Рено 1 0
19. Ндилю Бридж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 12% (3) 4% (1) 20% (5) 20% (5) 12% (3) 32% (8)
 Нант 11.54% (3) 23.08% (6) 11.54% (3) 7.69% (2) 11.54% (3) 34.62% (9)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца
Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним
Нант Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль
Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Ним: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Нант 2:1 Ним Лига 1 Ним 0:1 Нант Лига 1 Нант 2:4 Ним Лига 1 Ним 1:0 Нант Лига 1
Нант 1:2 Ним Лига 2 Ним 0:0 Нант Лига 2 Ним 2:2 Нант Лига 2 Нант 2:1 Ним Лига 2 Ним 2:1 Нант Лига 2 Нант 2:1 Ним Лига 2 Ним 2:1 Нант Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 26 17 7 2 46 - 16 58
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс 0:2 Заявка 27 11 7 9 37 - 37 40
7. Монпелье 0:0 Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
8. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже 2:0 Заявка 27 11 5 11 32 - 40 38
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Сент-Этьен 1:0 Заявка 27 8 9 10 27 - 37 33
13. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
14. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
15. Реймс 0:0 Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
16. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
17. Ним 0:0 Заявка 27 7 4 16 25 - 51 25
18. Нант 0:0 Заявка 27 4 12 11 26 - 41 24
19. Лорьян 0:1 Заявка 27 6 5 16 31 - 51 23
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Анже 2:0 Заявка 13 6 1 6 15 - 17 19
7. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
8. Ланс 0:2 Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Монпелье 0:0 Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
11. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
14. Лорьян 0:1 Заявка 14 5 1 8 19 - 26 16
15. Сент-Этьен 1:0 Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант 0:0 Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним 0:0 Заявка 14 3 2 9 15 - 27 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
7. Ланс 0:2 Заявка 14 6 3 5 18 - 19 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье 0:0 Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже 2:0 Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Сент-Этьен 1:0 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
13. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним 0:0 Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс 0:0 Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант 0:0 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян 0:1 Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Ним 26% (38)
X 43.2% (63)
Нант 30.8% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ним
Ничья
Нант
3.15
3.30
2.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.30 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.26 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.15 2.45
  3.16 3.26 2.50

Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.70 1.08 2.94 1.38 2.32 1.61 1.75 2.20 1.37 3.10 1.24 3.88 1.08 6.60 1.05 7.30 1.01 10.75
9.10 1.04 6.90 1.10 2.95 1.39 2.33 1.65 1.93 1.93 1.74 2.17 1.69 2.17 1.33 3.20 1.23 4.00 1.08 7.00 1.06 7.50 1.02 13.50 1.01 14.50 0.00 22.00
3.17 1.39 2.77 1.50 2.36 1.65 1.95 1.95 1.71 2.24 1.54 2.64 1.26 4.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.76 2.06 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
1.74 2.07 1.37 3.20 1.10 7.10
2.75 1.50 2.26 1.70 1.76 2.19 1.49 2.79 1.36 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.21 4.40 1.15 5.45
2.44 1.52 1.55 2.26 1.20 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.96
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
Где смотреть матч Ним 0:0 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Ним 0:0 Нант

Исход игры
Ним
26% (38)
Ничья
43.2% (63)
Нант
30.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (44)
Меньше
69.23% (99)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (54)
1:2 Нант
18.5% (27)
1:0 Ним
14.4% (21)
0:1 Нант
9.6% (14)
2:1 Ним
9.6% (14)
0:0 Ничья
4.8% (7)
0:2 Нант
1.4% (2)
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