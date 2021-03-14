Ланс
2:2
Конец матча
Стадион: Боллар-Делелис
Метц
7' Желтая карточкаГради Жонатан
1:0
13' ГолКлаусс Джонатан
19' Желтая карточкаАйдара Массадио
1:1
27' ПенальтиВагнер да Силва
2:1
36' ГолКаюзак Янник
37' Желтая карточкаМедина Факундо
37' Желтая карточкаВагнер да Силва
50' Желтая карточкаБойе Джон
2:2
57' ГолДелен Тома
83' Желтая карточкаСарр Пап
86' Желтая карточкаФофана Секо
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
29
Мюинга
Арно
21
Бойе
Джон
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Кошта ДавидПолузащитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльНападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Булая ФаридНападающий
- Запасные игроки
-
40 Ба УсманВратарь
- Защитник
-
20 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
1:0
19'
27'
1:1
36'
2:1
37'
37'
50'
57'
2:2
83'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|9 (5)
|0.31
|2.
|Сотока Флорьян
|8 (2)
|0.28
|3.
|Мюинга Арно
|6
|0.21
|4.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.17
|5.
|Банса Саймон
|4
|0.14
|6.
|Клаусс Джонатан
|2
|0.07
|7.
|Дукуре Шейк
|2
|0.07
|8.
|Медина Факундо
|2
|0.07
|9.
|Фофана Секо
|1
|0.03
|10.
|Каюзак Янник
|1
|0.03
|11.
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|12.
|Кошта Давид
|1
|0.03
|13.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|14.
|Маурисио Тони
|0
|0
|15.
|Айдара Массадио
|0
|0
|16.
|Жан Корентин
|0
|0
|17.
|Гради Жонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.21
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.17
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.14
|4.
|Нгетт Опа
|3
|0.1
|5.
|Делен Тома
|3
|0.1
|6.
|Вагнер да Силва
|3 (2)
|0.1
|7.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0.07
|8.
|Гуйе Ламин
|2
|0.07
|9.
|Сарр Пап
|2
|0.07
|10.
|Маига Хабиб
|1
|0.03
|11.
|Бойе Джон
|1
|0.03
|12.
|Куяте Кики
|1
|0.03
|13.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|15.
|Эмброуз Тьерри
|0
|0
|16.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|8
|1
|2.
|Каюзак Янник
|8
|0
|3.
|Медина Факундо
|8
|0
|4.
|Баде Луак
|6
|1
|5.
|Дукуре Шейк
|7
|0
|6.
|Айдара Массадио
|5
|0
|7.
|Сотока Флорьян
|5
|0
|8.
|Банса Саймон
|4
|0
|9.
|Фортес Стивен
|3
|0
|10.
|Маурисио Тони
|3
|0
|11.
|Какута Гаэль
|2
|0
|12.
|Лека Жан-Луи
|2
|0
|13.
|Жан Корентин
|2
|0
|14.
|Фофана Секо
|2
|0
|15.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|16.
|Перес Мануэль
|1
|0
|17.
|Боура Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|8
|0
|2.
|Сентонз Фабьен
|7
|0
|3.
|Куяте Кики
|6
|0
|4.
|Бойе Джон
|4
|1
|5.
|Булая Фарид
|5
|0
|6.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|7.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|8.
|Делен Тома
|4
|0
|9.
|Укидья Александр
|2
|1
|10.
|Вагнер да Силва
|3
|0
|11.
|Пажо Венсан
|3
|0
|12.
|Сарр Пап
|3
|0
|13.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|14.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|15.
|Эмброуз Тьерри
|2
|0
|16.
|Бронн Дилан
|2
|0
|17.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0
|18.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|19.
|Гуйе Ламин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|14.29% (6)
|19.05% (8)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|Метц
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Red Star1 3:2 Ланс Сент-Этьен 2:3 Ланс Анже 2:2 Ланс Ланс 2:1 Дижон
Метц Последние 20 матчей: +9 =5 -6Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц
Последние игры между собой
Ланс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Метц: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|29
|18
|9
|2
|49 - 17
|63
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|57 - 26
|60
|4.
|Монако
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|56 - 38
|56
|5.
|Марсель
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|38 - 33
|45
|6.
|Ланс
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 41
|45
|7.
|Метц
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 29
|42
|8.
|Ренн
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|9.
|Монпелье
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|45 - 48
|41
|10.
|Анже
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 43
|39
|11.
|Бордо
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|31 - 35
|36
|12.
|Ницца
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 41
|36
|13.
|Реймс
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 36
|35
|14.
|Брест
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|43 - 53
|34
|15.
|Страсбург
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 42
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|30 - 42
|33
|17.
|Лорьян
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|35 - 53
|28
|18.
|Ним
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|28 - 55
|26
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|29
|2
|9
|18
|20 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 17
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|8.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|10.
|Лорьян
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 27
|20
|11.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|12.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|15.
|Страсбург
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|2.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|8.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|10.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|13.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 20
|17
|14.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 25
|17
|15.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 28
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ланс 2:2 Метц
Исход игры
Ланс
73.8% (107)
Ничья
20% (29)
Метц
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
52.45% (75)
Меньше
47.55% (68)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
2:1 Ланс
43.4% (63)
1:0 Ланс
24.1% (35)
1:1 Ничья
15.2% (22)
2:0 Ланс
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:2 Метц
2.8% (4)
0:1 Метц
2.1% (3)
3:2 Ланс
1.4% (2)
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