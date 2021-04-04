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Бордо
2:3
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
0:1
6' Гол
Коне Ламин
0:2
21' Гол
Диалло Хабиб
29' Желтая карточка
Мешер Андре
0:3
30' Пенальти
Ажорк Людовик
1:3
36' Гол
Байсс Пол
2:3
45' Пенальти
Хван Ый-Чжо
57' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
90'+5
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
4
Мешер
Андре
19
Адли
Ясин
15
Сери
Жан-Мишель
8
Бен
Арфа
Хатем
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
12
Де
Превиль
Николя
1
Селс
Матц
4
Гильберт
Фредерик
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
11
Льенар
Димитри
26
Томассон
Адриен
28
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Бордо
4-3-3
Страсбург
4-3-1-2

Ход матча

6'
0:1
Коне Ламин
(Льенар Димитри)
21'
0:2
Диалло Хабиб
(Гильберт Фредерик)
29'
Мешер Андре
 
30'
0:3
Ажорк Людовик
36'
Байсс Пол
(Косельни Лоран)
1:3
45'
Хван Ый-Чжо
2:3
57'
 
Гильберт Фредерик
67'
Пундже Максим
Уден Реми
 
67'
Зеркан Мехди
Сери Жан-Мишель
 
67'
Башич Тома
Мешер Андре
 
79'
 
Шахири Мехди
Льенар Димитри
79'
Гильберт Фредерик
Де Превиль Николя
 
79'
Траоре Амаду
Кароль Лионель
 
79'
Мара Секу
Хван Ый-Чжо
 
85'
 
Беллегард Жан-Рикнер
Ажорк Людовик
90'
 
Сиби Маам
Томассон Адриен
90'
 
Сахи Дион
Диалло Хабиб

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 10 (1) 0.32
2. Уден Реми 4 0.13
3. Калу Сэмьюэл 4 0.13
4. Башич Тома 4 0.13
5. Бен Арфа Хатем 2 0.06
6. Байсс Пол 2 0.06
7. Майя Джош 2 0.06
8. Адли Ясин 1 0.03
9. Де Превиль Николя 1 0.03
10. Бриан Джимми 1 (1) 0.03
11. Кастро Пабло 1 0.03
12. Отавио II 1 0.03
13. Косельни Лоран 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
15. Траоре Амаду 0 0
16. Зеркан Мехди 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 12 (4) 0.39
2. Диалло Хабиб 8 (1) 0.26
3. Томассон Адриен 5 0.16
4. Лала Кенни 3 (3) 0.1
5. Аолу Жан-Эде 2 0.06
6. Шахири Мехди 2 0.06
7. Гильберт Фредерик 1 0.03
8. Льенар Димитри 1 (1) 0.03
9. Симакан Мохамед 1 0.03
10. Коне Ламин 1 0.03
11. Митрович Стефан 1 0.03
12. Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
13. Зохи Кевин 1 0.03
14. Уорис Маджид 1 (1) 0.03
15. Каси Антони 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Бенито Лорис 5 1
2. Башич Тома 6 0
3. Отавио II 6 0
4. Адли Ясин 6 0
5. Кастро Пабло 5 0
6. Байсс Пол 3 1
7. Косельни Лоран 3 0
8. Сабали Юссуф 3 0
9. Кватенг Энок 3 0
10. Калу Сэмьюэл 3 0
11. Зеркан Мехди 1 1
12. Бен Арфа Хатем 2 0
13. Бриан Джимми 2 0
14. Де Превиль Николя 2 0
15. Сери Жан-Мишель 2 0
16. Уден Реми 2 0
17. Майя Джош 2 0
18. Мешер Андре 1 0
19. Хван Ый-Чжо 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 7 0
2. Томассон Адриен 5 1
3. Джику Александр 6 0
4. Сиссоко Ибраима 6 0
5. Ажорк Людовик 5 0
6. Митрович Стефан 3 1
7. Беллегард Жан-Рикнер 3 0
8. Коне Ламин 2 0
9. Гильберт Фредерик 2 0
10. Льенар Димитри 2 0
11. Симакан Мохамед 2 0
12. Кавасима Эйдзи 1 0
13. Кароль Лионель 1 0
14. Прчич Саньин 1 0
15. Лала Кенни 1 0
16. Диалло Хабиб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 15.15% (5) 18.18% (6) 21.21% (7) 15.15% (5) 9.09% (3) 21.21% (7)
 Страсбург 5% (2) 30% (12) 22.5% (9) 10% (4) 10% (4) 22.5% (9)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц
Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако
Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург

Последние игры между собой

Бордо: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Страсбург: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Страсбург 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:2 Бордо Кубок лиги Страсбург 1:0 Бордо Лига 1
Бордо 0:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 Страсбург Лига 1 Бордо 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 31 19 9 3 51 - 19 66
2. ПСЖ Заявка 31 20 3 8 67 - 22 63
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
7. Ренн Заявка 31 12 9 10 39 - 35 45
8. Монпелье Заявка 31 12 9 10 49 - 50 45
9. Метц Заявка 31 11 9 11 36 - 36 42
10. Ницца Заявка 31 12 6 13 41 - 42 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 31 9 12 10 38 - 38 39
13. Сент-Этьен Заявка 31 9 9 13 32 - 46 36
14. Бордо Заявка 31 10 6 15 34 - 41 36
15. Страсбург Заявка 31 10 6 15 40 - 46 36
16. Брест Заявка 31 10 5 16 43 - 54 35
17. Лорьян Заявка 31 8 8 15 37 - 54 32
18. Ним Заявка 31 8 5 18 30 - 58 29
19. Нант Заявка 31 5 13 13 32 - 48 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
9. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
10. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 10 4 1 26 - 9 34
2. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Бордо 70.7% (99)
X 20% (28)
Страсбург 9.3% (13)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Количество побед и поражений у этих двух команд почти одинаковое. Бордо иногда бывает интереснее по игре,... Ещё
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2.67 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Бордо 2:3 Страсбург

Исход игры
Бордо
70.7% (99)
Ничья
20% (28)
Страсбург
9.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
48.15% (65)
Нет
51.85% (70)
Популярный счёт
1:0 Бордо
32.9% (46)
2:1 Бордо
23.6% (33)
1:1 Ничья
17.9% (25)
2:0 Бордо
10.7% (15)
0:1 Страсбург
6.4% (9)
1:2 Страсбург
2.9% (4)
3:1 Бордо
1.4% (2)
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