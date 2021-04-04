Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Тактическая замена. Диалло Хабиб уходит с поля и его заменяет Dion Sahi

93' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Аолу Жан-Эде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Матч возобновится спорным мячом

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

89' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Диалло Хабиб из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

86' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Отличные скиллы показывает Адли Ясин , обводя своих соперников

85' Секу Мара из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

84' Удар от ворот произведет Бордо

84' Каси Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Тактическая замена. Хван Ый-Чжо уходит с поля и его заменяет Секу Мара

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Страсбург имеет хороший шанс забить.

74' Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Байсс Пол из команды Бордо

73' Удар от ворот произведет Страсбург

73' Удар от ворот произведет Страсбург

72' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Пундже Максим из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

69' Мехди Зеркан из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

68' Удар от ворот произведет Бордо

67' Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Мехди Зеркан

65' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

63' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Удар от ворот произведет Страсбург

60' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

58' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи

56' Удар от ворот произведет Бордо

55' Хорошую попытку сделал Хван Ый-Чжо . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Удар от ворот произведет Страсбург

54' Уден Реми не смог попасть в створ ударом издали

53' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Бордо

52' Удар от ворот произведет Страсбург

51' Адли Ясин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Удар от ворот произведет Страсбург

49' Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота