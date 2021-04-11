  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ренн
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Нант
0'
19' Желтая карточка
Агер Наиф
33'
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
20
Тэт
Флавьен
7
Терье
Мартен
9
Гирасси
Серу
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
2
Фабио
да
Сильва
10
Блас
Людовик
19
Туре
Абдулайе
26
Луза
Имран
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
Ренн
4-4-1-1
Нант
5-3-2

Ход матча

19'
Агер Наиф
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 7 (1) 0.22
2. Терье Мартен 5 (1) 0.16
3. Буриго Бенжамен 5 0.16
4. Да Сильва Дамьен 4 0.13
5. Эну Адриен 4 0.13
6. Гренье Клеман 3 (1) 0.09
7. Агер Наиф 3 0.09
8. Трюффер Адриен 1 0.03
9. Рафинья Диас 1 0.03
10. Докю Жереми 1 0.03
11. Н'Зонзи Стивен 1 0.03
12. Траоре Амари 1 0.03
13. Камавинга Эдуардо 1 0.03
14. Ньянг М'Байе 1 0.03
15. Дель Кастильо Ромен 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 7 0.22
2. Коло-Муани Рандаль 5 0.16
3. Саймон Мозес 5 (1) 0.16
4. Луза Имран 5 (4) 0.16
5. Бамба Кадер 3 0.09
6. Туре Абдулайе 2 (1) 0.06
7. Эмон Рено 2 0.06
8. Жиротто Андрей 1 0.03
9. Паллуа Николя 1 0.03
10. Траоре Шарль 1 0.03
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Чиривелла Педро 0 0
14. Фабио да Сильва 0 0
15. Коршья Себастьен 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 7 0
2. Буриго Бенжамен 7 0
3. Да Сильва Дамьен 6 0
4. Терье Мартен 3 1
5. Траоре Амари 4 0
6. Агер Наиф 4 0
7. Мауасса Фет 4 0
8. Камавинга Эдуардо 4 0
9. Гренье Клеман 3 0
10. Мартин Йонас 3 0
11. Тэт Флавьен 3 0
12. Докю Жереми 1 1
13. Гирасси Серу 2 0
14. Далберт Эстеван 2 0
15. Трюффер Адриен 2 0
16. Боэ Саша 0 1
17. Сален Ромен 1 0
18. Ругани Даниэле 1 0
19. Гомис Альфред 1 0
20. Эну Адриен 1 0
21. Ньямси Жерзино 1 0
22. Соппи Брэндон 1 0
Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 7 1
2. Траоре Шарль 6 0
3. Фабио да Сильва 4 1
4. Абейд Мехди 5 0
5. Коко Маркус 5 0
6. Жиротто Андрей 3 1
7. Луза Имран 3 1
8. Блас Людовик 4 0
9. Аппиа Деннис 3 0
10. Коршья Себастьен 3 0
11. Чиривелла Педро 3 0
12. Коло-Муани Рандаль 3 0
13. Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
14. Туре Абдулайе 2 0
15. Лафон Альбан 2 0
16. Бамба Кадер 2 0
17. Кулибали Калифа 1 0
18. Эмон Рено 1 0
19. Саймон Мозес 1 0
20. Ндилю Бридж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 7.89% (3) 21.05% (8) 13.16% (5) 10.53% (4) 18.42% (7) 28.95% (11)
 Нант 15.63% (5) 21.88% (7) 12.5% (4) 9.38% (3) 12.5% (4) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн
Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья
Нант Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс
Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург

Последние игры между собой

Ренн: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Нант: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Нант 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ренн Лига 1 Нант 0:1 Ренн Лига 1
Ренн 2:1 Нант Кубок лиги Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Нант 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Ренн Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 32 20 9 3 53 - 19 69
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Марсель Заявка 32 13 10 9 43 - 39 49
7. Ренн 0:0 Заявка 32 12 10 10 39 - 35 46
8. Монпелье Заявка 32 12 10 10 52 - 53 46
9. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
10. Ницца Заявка 31 12 6 13 41 - 42 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 31 9 12 10 38 - 38 39
13. Сент-Этьен Заявка 31 9 9 13 32 - 46 36
14. Бордо Заявка 31 10 6 15 34 - 41 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест Заявка 31 10 5 16 43 - 54 35
17. Лорьян Заявка 31 8 8 15 37 - 54 32
18. Нант 0:0 Заявка 32 5 14 13 32 - 48 29
19. Ним Заявка 31 8 5 18 30 - 58 29
20. Дижон Заявка 31 2 9 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
9. Ренн 0:0 Заявка 16 6 4 6 17 - 19 22
10. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант 0:0 Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн 0:0 Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
13. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант 0:0 Заявка 16 3 6 7 16 - 23 15
18. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 15 2 3 10 15 - 31 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 33'
    Нант пытается что-то создать.
  • 32'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 32'
    Тэт Флавьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 32'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 31'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 30'
    Паллуа Николя ошибается в защите.
  • 30'
    Ренн контролирует мяч.
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 76%, Нант: 24%.
  • 30'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 29'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья свистит. Траоре Шарль атаковал сзади соперника. Это Гирасси Серу заработал своей команде штрафной
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Камавинга Эдуардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Блас Людовик из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 27'
    Блас Людовик нанес удар издали, а Гомис Альфред отбил его обратно в игру!
  • Фол, нарушение
    26'
    Гирасси Серу наказан за толчок Траоре Шарль
  • 26'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 26'
    Гирасси Серу из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 25'
    Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 25'
    Терье Мартен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Луза Имран из команды Нант поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 22'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 22'
    Нант пытается что-то создать.
  • 22'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 21'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    20'
    Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 77%, Нант: 23%.
  • Желтая карточка
    19'
    Агер Наиф получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    19'
    Безумный фол. Агер Наиф грубо играет против соперника. Пострадал Блас Людовик
  • 18'
    Ренн контролирует мяч.
  • 18'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    16'
    Назначен штрафной. Пострадал Буриго Бенжамен, его свалил Траоре Шарль.
  • 16'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 16'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Фабио да Сильва из команды Нант поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 74%, Нант: 26%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Паллуа Николя из команды Нант поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 14'
    Ренн контролирует мяч.
  • 14'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Камавинга Эдуардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Коршья Себастьен из команды Нант подал угловой справа.
  • 12'
    Коршья Себастьен из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Камавинга Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
  • Фол, нарушение
    11'
    Саймон Мозес задерживает мяч рукой
  • 11'
    Ренн контролирует мяч.
  • 11'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 72%, Нант: 28%.
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Безумный фол. Луза Имран грубо играет против соперника. Пострадал Гирасси Серу
  • 8'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Траоре Амари из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Луза Имран из команды Нант поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 71%, Нант: 29%.
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    4'
    Терье Мартен из команды Ренн в офсайде
  • 4'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Камавинга Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
  • 2'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Адриен Трюффер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 2'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • 2'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 1'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Ренн 84.7% (122)
X 11.8% (17)
Нант 3.5% (5)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Нант
1.95
3.58
4.86
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Прогнозы на матч Ренн 0:0 Нант

Исход игры
Ренн
84.7% (122)
Ничья
11.8% (17)
Нант
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.55% (59)
Меньше
58.45% (83)
Обе команды забьют
Да
50.7% (72)
Нет
49.3% (70)
Популярный счёт
1:0 Ренн
39.6% (57)
2:1 Ренн
33.3% (48)
1:1 Ничья
9.7% (14)
2:0 Ренн
6.9% (10)
3:1 Ренн
3.5% (5)
1:2 Нант
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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