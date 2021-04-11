Первый тайм

32' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Нант

32' Тэт Флавьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

28' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Камавинга Эдуардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Нант

26' Гирасси Серу из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

25' Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Удар от ворот произведет Ренн

22' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Ренн

21' Матч возобновлен

20' Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Агер Наиф получил желтую карточку от судьи

18' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Камавинга Эдуардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Траоре Амари из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Адриен Трюффер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Адриен Трюффер из команды Ренн делает пас партнеру.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Нант начинает с центра поля