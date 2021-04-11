Брест
1:1
Перерыв
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Ним
0:1
11' ГолКоне Мусса II
22' Желтая карточкаФомба Ламин
1:1
26' ГолШардонне Брендан
18
Перро
Ромен
27
Маньетти
Уго
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
30
Рейне
Батист
27
Уэда
Наомиси
18
Кубас
Андрес
20
Рипар
Рено
12
Фомба
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
-
40 Хассен МуеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
0:1
22'
26'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|8
|0.25
|2.
|Мунье Стив
|7 (1)
|0.22
|3.
|Кардона Ирвин
|7
|0.22
|4.
|Февр Ромен
|5 (1)
|0.16
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|4 (1)
|0.13
|6.
|Перро Ромен
|3
|0.09
|7.
|Шардонне Брендан
|3
|0.09
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.03
|9.
|Брассье Лилиан
|1
|0.03
|10.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.03
|11.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.03
|12.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|13.
|Лукас Жан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|8 (4)
|0.25
|2.
|Коне Мусса II
|6
|0.19
|3.
|Ферхат Зинедин
|4
|0.13
|4.
|Элиассон Никлас
|4
|0.13
|5.
|Мелинг Биргер
|2
|0.06
|6.
|Филиппото Ромен
|2
|0.06
|7.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.06
|8.
|До Лука
|1
|0.03
|9.
|Денкей Кевин
|1
|0.03
|10.
|Ландре Лоик
|1
|0.03
|11.
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|12.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|13.
|Дулевич Харис
|0
|0
|14.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|5
|1
|2.
|Ласне Пол
|4
|1
|3.
|Эрей Кристоф
|4
|0
|4.
|Мунье Стив
|4
|0
|5.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|6.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|7.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|8.
|Шарбонье Гаэтан
|3
|0
|9.
|Онора Франк
|3
|0
|10.
|Перро Ромен
|3
|0
|11.
|Брассье Лилиан
|3
|0
|12.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|13.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|14.
|Маньетти Уго
|2
|0
|15.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|16.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|17.
|Мбок Хианга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фомба Ламин
|7
|0
|2.
|Кубас Андрес
|5
|1
|3.
|До Лука
|4
|1
|4.
|Мигель Флориан
|2
|2
|5.
|Бриансон Антони
|4
|0
|6.
|Алакуш Софьян
|4
|0
|7.
|Ландре Лоик
|2
|1
|8.
|Рейне Батист
|3
|0
|9.
|Рипар Рено
|3
|0
|10.
|Мелинг Биргер
|3
|0
|11.
|Денкей Кевин
|3
|0
|12.
|Ру Нолан
|2
|0
|13.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|14.
|Гессум Кельян
|2
|0
|15.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|16.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|17.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|18.
|Сарр Сиди
|1
|0
|19.
|Дулевич Харис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|21.95% (9)
|9.76% (4)
|9.76% (4)
|24.39% (10)
|Ним
|13.33% (4)
|3.33% (1)
|20% (6)
|20% (6)
|13.33% (4)
|30% (9)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ
Ним Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ним 0:2 Сент-Этьен Лилль 1:2 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:1 Ним
Последние игры между собой
Брест: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Ним: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|53 - 19
|69
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|71 - 23
|66
|3.
|Монако
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 38
|62
|4.
|Лион
|Заявка
|31
|17
|10
|4
|60 - 31
|61
|5.
|Ланс
|2:1 Заявка
|32
|14
|10
|8
|49 - 44
|52
|6.
|Марсель
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 39
|49
|7.
|Ренн
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|40 - 35
|48
|8.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|52 - 53
|46
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 42
|43
|10.
|Метц
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 38
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|34 - 44
|41
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 38
|40
|13.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|32
|10
|9
|13
|34 - 47
|39
|14.
|Бордо
|1:2 Заявка
|32
|10
|6
|16
|35 - 43
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|41 - 50
|36
|16.
|Брест
|1:1 Заявка
|32
|10
|6
|16
|44 - 55
|36
|17.
|Лорьян
|1:2 Заявка
|32
|8
|8
|16
|38 - 56
|32
|18.
|Ним
|1:1 Заявка
|32
|8
|6
|18
|31 - 59
|30
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|20 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|36 - 17
|35
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|6.
|Брест
|1:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|1:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|1:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|1:1 Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 20
|22
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Ним
|1:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|1:2 Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 25
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|1:2 Заявка
|16
|1
|6
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|1:1 Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 31
|9
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Прогнозы на матч Брест 1:1 Ним
Исход игры
Брест
71.1% (101)
Ничья
23.9% (34)
Ним
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (48)
Меньше
65.71% (92)
Обе команды забьют
Да
55% (77)
Нет
45% (63)
Популярный счёт
1:0 Брест
35.2% (50)
2:1 Брест
28.2% (40)
1:1 Ничья
20.4% (29)
2:0 Брест
4.9% (7)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:2 Ним
2.8% (4)
0:1 Ним
1.4% (2)
3:2 Брест
1.4% (2)
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