Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Брест имеет хороший шанс забить.

49' Удар от ворот произведет Ним

48' Уэда Наомиси предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

47' Плохо сыграл Шардонне Брендан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Удар от ворот произведет Ним

43' Удар от ворот произведет Ним

43' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Рипар Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' О, нет. Из многообещающей позиции Онора Франк из команды Брест наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

38' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Фомба Ламин из команды Ним сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

37' Опасность! Лукас Жан из команды Брест отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

36' Удар от ворот произведет Ним

36' Ох, нехорошо это выглядит. Лукас Жан получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Лукас Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Брест

30' Удар от ворот произведет Брест

30' Элиассон Никлас из команды Ним сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

30' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Ним

26' Г О О О О Л - Шардонне Брендан изменил счет на табло!

26' Плохо сыграл Мелинг Биргер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Ландре Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Брест имеет хороший шанс забить.

23' Удар от ворот произведет Ним

23' Кардона Ирвин из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

23' Уэда Наомиси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Фомба Ламин получил желтую карточку от судьи

22' Удар от ворот произведет Ним

21' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Ним

19' Удар от ворот произведет Брест

18' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Отличные скиллы показывает Ферхат Зинедин , обводя своих соперников

18' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Ним

17' Мунье Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Удар от ворот произведет Ним

16' Лукас Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ним будет все-таки засчитан.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

11' Г О О О О Л - Коне Мусса II изменил счет на табло!

11' Опасность! Ферхат Зинедин из команды Ним отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

10' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Плохо сыграл Брассье Лилиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Удар от ворот произведет Ним

7' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Ох, нехорошо это выглядит. Мелинг Биргер получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Мелинг Биргер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Ним

4' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

3' Мунье Стив из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Удар от ворот произведет Брест

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ним начинает с центра поля