  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Брест
1:1
Перерыв

Стадион:
Ним
0'
0:1
11' Гол
Коне Мусса II
22' Желтая карточка
Фомба Ламин
1:1
26' Гол
Шардонне Брендан
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
27
Маньетти
Уго
6
Лукас
Жан
21
Февр
Ромен
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
27
Уэда
Наомиси
5
Ландре
Лоик
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
7
Элиассон
Никлас
20
Рипар
Рено
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
28
Коне
Мусса
II
Брест
4-4-2
Ним
4-1-4-1

Ход матча

11'
0:1
Коне Мусса II
(Ферхат Зинедин)
22'
 
Фомба Ламин
26'
Шардонне Брендан
(Брассье Лилиан)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 8 0.25
2. Мунье Стив 7 (1) 0.22
3. Кардона Ирвин 7 0.22
4. Февр Ромен 5 (1) 0.16
5. Шарбонье Гаэтан 4 (1) 0.13
6. Перро Ромен 3 0.09
7. Шардонне Брендан 3 0.09
8. Ле Дуарон Жереми 1 0.03
9. Брассье Лилиан 1 0.03
10. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.03
11. Дюверн Жан-Кевин 1 0.03
12. Фоссурье Жюльен 0 0
13. Лукас Жан 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 8 (4) 0.25
2. Коне Мусса II 6 0.19
3. Ферхат Зинедин 4 0.13
4. Элиассон Никлас 4 0.13
5. Мелинг Биргер 2 0.06
6. Филиппото Ромен 2 0.06
7. Ахлинви Маттео 2 0.06
8. До Лука 1 0.03
9. Денкей Кевин 1 0.03
10. Ландре Лоик 1 0.03
11. Кубас Андрес 1 0.03
12. Алакуш Софьян 0 0
13. Дулевич Харис 0 0
14. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 5 1
2. Ласне Пол 4 1
3. Эрей Кристоф 4 0
4. Мунье Стив 4 0
5. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
6. Дюверн Жан-Кевин 4 0
7. Шардонне Брендан 2 1
8. Шарбонье Гаэтан 3 0
9. Онора Франк 3 0
10. Перро Ромен 3 0
11. Брассье Лилиан 3 0
12. Фоссурье Жюльен 2 0
13. Кардона Ирвин 2 0
14. Маньетти Уго 2 0
15. Ларсонне Готье 1 0
16. Диалло Ибраима 1 0
17. Мбок Хианга 1 0
Ним
# Игрок      
1. Фомба Ламин 7 0
2. Кубас Андрес 5 1
3. До Лука 4 1
4. Мигель Флориан 2 2
5. Бриансон Антони 4 0
6. Алакуш Софьян 4 0
7. Ландре Лоик 2 1
8. Рейне Батист 3 0
9. Рипар Рено 3 0
10. Мелинг Биргер 3 0
11. Денкей Кевин 3 0
12. Ру Нолан 2 0
13. Ферхат Зинедин 2 0
14. Гессум Кельян 2 0
15. Бенрау Яссин 2 0
16. Элиассон Никлас 1 0
17. Мартинеc Пабло 1 0
18. Сарр Сиди 1 0
19. Дулевич Харис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 14.63% (6) 19.51% (8) 21.95% (9) 9.76% (4) 9.76% (4) 24.39% (10)
 Ним 13.33% (4) 3.33% (1) 20% (6) 20% (6) 13.33% (4) 30% (9)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ
Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс
Ним Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ним 0:2 Сент-Этьен Лилль 1:2 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:1 Ним
Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель

Последние игры между собой

Брест: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Ним: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Ним 4:0 Брест Лига 1 Ним 3:0 Брест Лига 1 Брест 0:2 Ним Лига 2 Ним 4:0 Брест Лига 2
Брест 2:3 Ним Лига 2 Ним 1:2 Брест Лига 2 Ним 2:0 Брест Лига 2 Брест 2:0 Ним Лига 2 Брест 3:1 Ним Лига 2 Ним 0:0 Брест Лига 2 Ним 1:1 Брест Лига 2 Брест 1:1 Ним Лига 2 Ним 1:0 Брест Лига 2 Брест 1:0 Ним Лига 2 Брест 1:2 Ним Лига 2 Ним 0:1 Брест Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 32 20 9 3 53 - 19 69
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс 2:1 Заявка 32 14 10 8 49 - 44 52
6. Марсель Заявка 32 13 10 9 43 - 39 49
7. Ренн Заявка 32 13 9 10 40 - 35 48
8. Монпелье Заявка 32 12 10 10 52 - 53 46
9. Ницца 0:0 Заявка 32 12 7 13 41 - 42 43
10. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс 0:0 Заявка 32 9 13 10 38 - 38 40
13. Сент-Этьен 2:1 Заявка 32 10 9 13 34 - 47 39
14. Бордо 1:2 Заявка 32 10 6 16 35 - 43 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест 1:1 Заявка 32 10 6 16 44 - 55 36
17. Лорьян 1:2 Заявка 32 8 8 16 38 - 56 32
18. Ним 1:1 Заявка 32 8 6 18 31 - 59 30
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон Заявка 31 2 9 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест 1:1 Заявка 16 8 3 5 30 - 26 27
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс 2:1 Заявка 16 6 6 4 24 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян 1:2 Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс 0:0 Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо 1:2 Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца 0:0 Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен 2:1 Заявка 16 4 6 6 16 - 26 18
16. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним 1:1 Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс 2:1 Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца 0:0 Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Реймс 0:0 Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен 2:1 Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Ним 1:1 Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо 1:2 Заявка 16 5 2 9 20 - 25 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян 1:2 Заявка 16 1 6 9 15 - 29 9
19. Брест 1:1 Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 15 2 3 10 15 - 31 9
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 50'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Брест: 64%, Ним: 36%.
  • 49'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 49'
    Брассье Лилиан из команды Брест наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    48'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 48'
    Уэда Наомиси предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    Брассье Лилиан делает длинную передачу вперед
  • 47'
    Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Плохо сыграл Шардонне Брендан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 47'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Травма, повреждение
    45'
    Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 45'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 64%, Ним: 36%.
  • 44'
    Ним контролирует мяч.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Ним
  • Фол, нарушение
    43'
    Коне Мусса II задерживает мяч рукой
  • 43'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Назначен штрафной. Пострадал Перро Ромен, его свалил Алакуш Софьян.
  • 41'
    Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Рипар Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Перро Ромен из команды Брест играет слишком грубо. Элиассон Никлас оказался на газоне.
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 66%, Ним: 34%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Рипар Рено из команды Ним толкнул локтем оппонента. Это Шардонне Брендан заработал фол
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
  • 39'
    О, нет. Из многообещающей позиции Онора Франк из команды Брест наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 39'
    Перро Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Фомба Ламин из команды Ним сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 38'
    Фомба Ламин из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
  • Офсайд
    37'
    Кардона Ирвин из команды Брест в офсайде
  • 37'
    Февр Ромен из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Кардона Ирвин из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Опасность! Лукас Жан из команды Брест отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Травма, повреждение
    36'
    Лукас Жан возвращается на поле.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ним
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лукас Жан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    35'
    Лукас Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 66%, Ним: 34%.
  • 34'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Ним контролирует мяч.
  • 33'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 33'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает навес прямо в штрафную.
  • 33'
    Ферхат Зинедин из команды Ним играет в стеночку с партнером по команде. Рипар Рено это был.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Коне Мусса II
  • Фол, нарушение
    31'
    Пьер-Габриэль Ронаэль наказан за толчок Ферхат Зинедин
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 66%, Ним: 34%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 30'
    Элиассон Никлас из команды Ним сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 30'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 28'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 26'
    Брассье Лилиан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Шардонне Брендан изменил счет на табло!
  • 26'
    Брассье Лилиан из команды Брест сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 26'
    Плохо сыграл Мелинг Биргер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    26'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой справа.
  • 26'
    Ландре Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 63%, Ним: 37%.
  • 24'
    Онора Франк нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
  • 24'
    Мунье Стив из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 23'
    Кардона Ирвин из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 23'
    Уэда Наомиси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Шардонне Брендан делает длинную передачу вперед
  • Желтая карточка
    22'
    Фомба Ламин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 22'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 22'
    Шанс! Брассье Лилиан из команды Брест пробил головой, но мимо
  • 21'
    Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Алакуш Софьян задерживает мяч рукой
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 63%, Ним: 37%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Кубас Андрес задерживает мяч рукой
  • 20'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 19'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 18'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой слева.
  • 18'
    Должен был быть гол! Ферхат Зинедин имел отличный шанс, но Ларсонне Готье не дал голу состоятся!
  • 18'
    Отличные скиллы показывает Ферхат Зинедин, обводя своих соперников
  • 18'
    Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Коне Мусса II из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 17'
    Мунье Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 16'
    Лукас Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    15'
    Элиассон Никлас наказан за толчок Перро Ромен
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 63%, Ним: 37%.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    13'
    Перро Ромен из команды Брест играет слишком грубо. Элиассон Никлас оказался на газоне.
  • 13'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ним будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    12'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 11'
    Ферхат Зинедин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Коне Мусса II изменил счет на табло!
  • 11'
    Коне Мусса II из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
  • 11'
    Опасность! Ферхат Зинедин из команды Ним отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 60%, Ним: 40%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Ним поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
  • 10'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Ларсонне Готье не дал случится голу! Рипар Рено должен был забивать, но Ларсонне Готье сделал отличный сейв
  • 10'
    Коне Мусса II из команды Ним сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 10'
    Плохо сыграл Брассье Лилиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 9'
    Коне Мусса II из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 8'
    Брест пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    8'
    Мелинг Биргер возвращается на поле.
  • 7'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    7'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мелинг Биргер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    6'
    Мелинг Биргер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 6'
    Контроль мяча: Брест: 50%, Ним: 50%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 5'
    Шанс! Мунье Стив из команды Брест пробил головой, но мимо
  • 5'
    Февр Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Перро Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Брест контролирует мяч.
  • 3'
    Мунье Стив из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Февр Ромен наказан за толчок Алакуш Софьян
  • 2'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Фол, нарушение
    1'
    Перро Ромен наказан за толчок Элиассон Никлас
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Брест 71.1% (101)
X 23.9% (34)
Ним 4.9% (7)
Все прогнозы
3.48 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Ним
2.00
3.78
3.90
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Где смотреть матч Брест 1:1 Ним онлайн

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Прогнозы на матч Брест 1:1 Ним

Исход игры
Брест
71.1% (101)
Ничья
23.9% (34)
Ним
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (48)
Меньше
65.71% (92)
Обе команды забьют
Да
55% (77)
Нет
45% (63)
Популярный счёт
1:0 Брест
35.2% (50)
2:1 Брест
28.2% (40)
1:1 Ничья
20.4% (29)
2:0 Брест
4.9% (7)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:2 Ним
2.8% (4)
0:1 Ним
1.4% (2)
3:2 Брест
1.4% (2)
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