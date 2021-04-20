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Анже
 
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Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 6 0.18
2. Фюльжини Анжело 5 (1) 0.15
3. Дьони Луа 4 (1) 0.12
4. Траоре Исмаэль 3 0.09
5. Капелле Пьеррик 3 0.09
6. Мангани Томас 3 (3) 0.09
7. Томас Ромен 3 0.09
8. Лаж Матиас 3 0.09
9. Кабо Джимми 1 0.03
10. Тиуб Сада 1 0.03
11. Кулибали Лассана 1 0.03
12. Буфаль Софьян 1 0.03
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 17 (9) 0.52
2. Фолланд Кевин 15 0.45
3. Диоп Софьян 7 0.21
4. Йоветич Стеван 6 0.18
5. Марипан Гильермо 5 0.15
6. Головин Александр 4 0.12
7. Желсон Мартиньш 3 0.09
8. Дисаси Аксель 3 0.09
9. Чуамени Орельен 2 0.06
10. Фабрегас Сеск 2 (2) 0.06
11. Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
12. Агилар Рубен 1 0.03
13. Пеллегри Пьетро 1 0.03
14. Дьятта Крепен 1 0.03
15. Жеббель Виллем 1 0.03
16. Кайо Энрике 0 0
17. Балло-Туре Фоде 0 0
18. Сидибе Джибриль 0 0
19. Оньекуру Генри 0 0
20. Фофана Юссуф 0 0
21. Матазо Элио 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 8 0
2. Амаду Ибрагим 6 0
3. Томас Ромен 3 1
4. Баокен Стефан 4 0
5. Фюльжини Анжело 4 0
6. Кулибали Лассана 4 0
7. Мангани Томас 3 0
8. Траоре Исмаэль 3 0
9. Буфаль Софьян 3 0
10. Лаж Матиас 3 0
11. Павлович Матео 2 0
12. Манко Венсан 2 0
13. Бамба Абдулайе 2 0
14. Капелле Пьеррик 2 0
15. Дьони Луа 2 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Чо Мохамед-Али 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 8 1
2. Чуамени Орельен 7 1
3. Дисаси Аксель 4 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Марипан Гильермо 4 0
6. Диоп Софьян 4 0
7. Сидибе Джибриль 3 0
8. Фолланд Кевин 3 0
9. Желсон Мартиньш 3 0
10. Дьятта Крепен 3 0
11. Жеббель Виллем 3 0
12. Бадьяшиль Бенуа 3 0
13. Фабрегас Сеск 2 0
14. Бен-Йеддер Виссам 2 0
15. Балло-Туре Фоде 2 0
16. Пеллегри Пьетро 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Йоветич Стеван 1 0
20. Лекомт Бенжамен 1 0
21. Головин Александр 1 0
22. Флорентину 1 0
23. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 20.59% (7) 23.53% (8) 17.65% (6) 17.65% (6) 2.94% (1) 17.65% (6)
 Монако 12.86% (9) 12.86% (9) 8.57% (6) 24.29% (17) 17.14% (12) 24.29% (17)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже
Анже 1:1 Монпелье Брест 0:0 Анже Анже 0:1 Сент-Этьен Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже
Монако Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц
Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако

Последние игры между собой

Анже: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Монако: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Монако 3:0 Анже Лига 1 Монако 1:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Монако Лига 1 Анже 2:2 Монако Лига 1
Монако 0:1 Анже Лига 1 Анже 0:4 Монако Лига 1 Монако 1:0 Анже Лига 1 Анже 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Анже Лига 1 Анже 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Анже Лига 1 Монако 2:2 Анже Лига 2 Анже 1:2 Монако Лига 2 Анже 1:2 Монако Лига 2 Анже 4:3 Монако Кубок Монако 1:3 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ Заявка 33 22 3 8 74 - 25 69
3. Монако Заявка 33 21 5 7 70 - 38 68
4. Лион Заявка 33 19 10 4 65 - 32 67
5. Ланс Заявка 33 14 11 8 52 - 45 53
6. Марсель Заявка 33 14 10 9 46 - 41 52
7. Ренн Заявка 33 14 9 10 43 - 35 51
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Метц Заявка 33 11 10 12 36 - 38 43
10. Ницца Заявка 33 12 7 14 41 - 44 43
11. Анже Заявка 33 11 8 14 34 - 50 41
12. Реймс Заявка 33 9 14 10 38 - 38 41
13. Сент-Этьен Заявка 33 10 9 14 38 - 50 39
14. Страсбург Заявка 33 10 7 16 42 - 51 37
15. Брест Заявка 33 10 7 16 45 - 56 37
16. Бордо Заявка 33 10 6 17 35 - 48 36
17. Лорьян Заявка 33 8 8 17 40 - 61 32
18. Ним Заявка 33 8 7 18 32 - 60 31
19. Нант Заявка 33 5 13 15 33 - 51 28
20. Дижон Заявка 33 3 9 21 22 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
4. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест Заявка 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Реймс Заявка 16 4 8 4 14 - 15 20
12. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
13. Бордо Заявка 17 5 4 8 15 - 21 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 17 3 4 10 18 - 32 13
20. Дижон Заявка 17 1 6 10 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 17 9 7 1 31 - 16 34
4. Монако Заявка 16 10 0 6 31 - 21 30
5. Ланс Заявка 17 8 5 4 26 - 23 29
6. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
7. Ницца Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
8. Метц Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
10. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 25 - 28 21
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Анже - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2021, осталось 2 дня 10 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Анже 7.3% (3)
    X 7.3% (3)
    Монако 85.4% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Монако
    6.45
    4.84
    1.56
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    Прогнозы на матч Анже - Монако

    Исход игры
    Анже
    7.3% (3)
    Ничья
    7.3% (3)
    Монако
    85.4% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (20)
    Нет
    50% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    36.6% (15)
    0:2 Монако
    24.4% (10)
    0:1 Монако
    17.1% (7)
    1:0 Анже
    7.3% (3)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
    1:3 Монако
    4.9% (2)
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