Анже
Позже
Стадион: Раймон Копа
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|6
|0.18
|2.
|Фюльжини Анжело
|5 (1)
|0.15
|3.
|Дьони Луа
|4 (1)
|0.12
|4.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.09
|5.
|Капелле Пьеррик
|3
|0.09
|6.
|Мангани Томас
|3 (3)
|0.09
|7.
|Томас Ромен
|3
|0.09
|8.
|Лаж Матиас
|3
|0.09
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.03
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.03
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.03
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.03
|13.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|14.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|15.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (9)
|0.52
|2.
|Фолланд Кевин
|15
|0.45
|3.
|Диоп Софьян
|7
|0.21
|4.
|Йоветич Стеван
|6
|0.18
|5.
|Марипан Гильермо
|5
|0.15
|6.
|Головин Александр
|4
|0.12
|7.
|Желсон Мартиньш
|3
|0.09
|8.
|Дисаси Аксель
|3
|0.09
|9.
|Чуамени Орельен
|2
|0.06
|10.
|Фабрегас Сеск
|2 (2)
|0.06
|11.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|12.
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|14.
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|15.
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|16.
|Кайо Энрике
|0
|0
|17.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|18.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|19.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|20.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|21.
|Матазо Элио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|8
|0
|2.
|Амаду Ибрагим
|6
|0
|3.
|Томас Ромен
|3
|1
|4.
|Баокен Стефан
|4
|0
|5.
|Фюльжини Анжело
|4
|0
|6.
|Кулибали Лассана
|4
|0
|7.
|Мангани Томас
|3
|0
|8.
|Траоре Исмаэль
|3
|0
|9.
|Буфаль Софьян
|3
|0
|10.
|Лаж Матиас
|3
|0
|11.
|Павлович Матео
|2
|0
|12.
|Манко Венсан
|2
|0
|13.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|14.
|Капелле Пьеррик
|2
|0
|15.
|Дьони Луа
|2
|0
|16.
|Кабо Джимми
|1
|0
|17.
|Сантамария Батист
|1
|0
|18.
|Бернардони Поль
|1
|0
|19.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|20.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|21.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|8
|1
|2.
|Чуамени Орельен
|7
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|4
|2
|4.
|Агилар Рубен
|6
|0
|5.
|Марипан Гильермо
|4
|0
|6.
|Диоп Софьян
|4
|0
|7.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|8.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|9.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|10.
|Дьятта Крепен
|3
|0
|11.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|12.
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|13.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|14.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|15.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|16.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|17.
|Матсима Крислен
|2
|0
|18.
|Матазо Элио
|0
|1
|19.
|Йоветич Стеван
|1
|0
|20.
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|21.
|Головин Александр
|1
|0
|22.
|Флорентину
|1
|0
|23.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|20.59% (7)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|2.94% (1)
|17.65% (6)
|Монако
|12.86% (9)
|12.86% (9)
|8.57% (6)
|24.29% (17)
|17.14% (12)
|24.29% (17)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +6 =5 -9ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже
Монако Последние 20 матчей: +17 =2 -1Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц
Последние игры между собой
Анже: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Монако: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 20
|70
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|22
|3
|8
|74 - 25
|69
|3.
|Монако
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|70 - 38
|68
|4.
|Лион
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|65 - 32
|67
|5.
|Ланс
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|52 - 45
|53
|6.
|Марсель
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|46 - 41
|52
|7.
|Ренн
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|43 - 35
|51
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|53 - 54
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|36 - 38
|43
|10.
|Ницца
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|41 - 44
|43
|11.
|Анже
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|34 - 50
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|38 - 38
|41
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 50
|39
|14.
|Страсбург
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|42 - 51
|37
|15.
|Брест
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 56
|37
|16.
|Бордо
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|35 - 48
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|40 - 61
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|32 - 60
|31
|19.
|Нант
|Заявка
|33
|5
|13
|15
|33 - 51
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|22 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 13
|34
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 20
|31
|6.
|Брест
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|31 - 27
|28
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 15
|20
|12.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 21
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 27
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|7 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 16
|34
|4.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|0
|6
|31 - 21
|30
|5.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 23
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|7.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|8.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 21
|23
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 28
|21
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Анже - Монако
Исход игры
Анже
7.3% (3)
Ничья
7.3% (3)
Монако
85.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (17)
Меньше
57.5% (23)
Обе команды забьют
Да
50% (20)
Нет
50% (20)
Популярный счёт
1:2 Монако
36.6% (15)
0:2 Монако
24.4% (10)
0:1 Монако
17.1% (7)
1:0 Анже
7.3% (3)
1:1 Ничья
7.3% (3)
1:3 Монако
4.9% (2)
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