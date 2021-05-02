Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Голкипер мог бы сыграть и получше

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Лорьян играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Г О О О О Л - Висса Йоан из команды Лорьян забивает с точки!

44' После проверки VAR судья не изменил решения - Лорьян пробьет пенальти!

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

43' Манко Венсан получил желтую карточку от судьи

43' Висса Йоан из команды Лорьян плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

42' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

40' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

35' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Хорошую попытку сделал Лемуан Фабьен . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Лорьян

28' Лапорт Жульен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Абергель Лоран из команды Лорьян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Удар от ворот произведет Анже

24' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

24' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Исмаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Траоре Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Игра в одни ворота сейчас. Лорьян доминирует и владеет мячом

20' Удар от ворот произведет Анже

19' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Анже

18' Как он промахнулся? Чалоба Трево имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

17' Удар от ворот произведет Анже

17' Ле Фе Энцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

16' Матч возобновлен

14' Кулибали Лассана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Абергель Лоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Удар от ворот произведет Лорьян

11' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

11' Капелле Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

9' Удар от ворот произведет Лорьян

8' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' [player1] наказан за толчок [player2]

3' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Анже начинает с центра поля