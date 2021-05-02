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Лорьян
2:0
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
15' Красная карточка
Кулибали Лассана
28' Желтая карточка
Лапорт Жульен
43' Желтая карточка
Манко Венсан
1:0
44' Пенальти
Висса Йоан
46' Желтая карточка
Лаж Матиас
2:0
48' Гол
Лемуан Фабьен
50' Вторая желтая карточка
Лапорт Жульен
65' Желтая карточка
Ле Фе Энцо
90' Желтая карточка
Павлович Матео
90'+5
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
8
Чалоба
Трево
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
6
Абергель
Лоран
18
Лемуан
Фабьен
19
Висса
Йоан
13
Моффи
Теремас
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
4
Павлович
Матео
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
15
Капелле
Пьеррик
27
Лаж
Матиас
14
Кулибали
Лассана
5
Мангани
Томас
19
Баокен
Стефан
9
Дьони
Луа
Лорьян
5-3-2
Анже
5-3-2

Ход матча

15'
 
Кулибали Лассана
24'
 
Кабо Джимми
Траоре Исмаэль
28'
Лапорт Жульен
 
43'
 
Манко Венсан
44'
Висса Йоан
1:0
46'
 
Эль-Мелали Фарид
Дьони Луа
46'
 
Лаж Матиас
48'
Лемуан Фабьен
(Ле Фе Энцо)
2:0
50'
Лапорт Жульен
 
65'
Ле Фе Энцо
 
71'
Лорьенте Арман
Висса Йоан
 
78'
 
Таиби Ванисс
Лаж Матиас
78'
 
Чо Мохамед-Али
Баокен Стефан
84'
 
Бобишон Антонен
Мангани Томас
85'
Монкондю Томас
Ле Фе Энцо
 
85'
Грбич Адриан
Моффи Теремас
 
90'
Диарра Стефан
Лемуан Фабьен
 
90'
 
Павлович Матео

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 14 (1) 0.4
2. Висса Йоан 9 (3) 0.26
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.11
4. Грбич Адриан 4 (3) 0.11
5. Лорьенте Арман 3 0.09
6. Абергель Лоран 3 0.09
7. Буасгар Кентен 2 0.06
8. Гравильон Эндрю 1 0.03
9. Чалоба Трево 1 0.03
10. Лемуан Фабьен 1 0.03
11. Монкондю Томас 1 0.03
12. Эрго Жером 1 0.03
13. Ле Фе Энцо 0 0
14. Делаплас Жонатан 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 6 0.17
2. Фюльжини Анжело 5 (1) 0.14
3. Дьони Луа 4 (1) 0.11
4. Траоре Исмаэль 3 0.09
5. Капелле Пьеррик 3 0.09
6. Мангани Томас 3 (3) 0.09
7. Томас Ромен 3 0.09
8. Лаж Матиас 3 0.09
9. Кабо Джимми 1 0.03
10. Тиуб Сада 1 0.03
11. Кулибали Лассана 1 0.03
12. Буфаль Софьян 1 0.03
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 6 1
2. Лемуан Фабьен 7 0
3. Ле Фе Энцо 6 0
4. Абергель Лоран 5 0
5. Чалоба Трево 5 0
6. Буасгар Кентен 5 0
7. Гравильон Эндрю 3 1
8. Монкондю Томас 4 0
9. Амель Пьер-Ив 4 0
10. Лорьенте Арман 4 0
11. Мендес Убулан 3 0
12. Делаплас Жонатан 1 1
13. Висса Йоан 2 0
14. Моффи Теремас 2 0
15. Морель Жереми 1 0
16. Дрейер Маттье 1 0
17. Нарди Поль 1 0
18. Грбич Адриан 1 0
19. Диарра Стефан 1 0
20. Уоджа Франклин 1 0
21. Этьен Йоанн 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 8 0
2. Амаду Ибрагим 6 0
3. Кулибали Лассана 4 1
4. Томас Ромен 3 1
5. Манко Венсан 4 0
6. Баокен Стефан 4 0
7. Фюльжини Анжело 4 0
8. Лаж Матиас 4 0
9. Мангани Томас 3 0
10. Павлович Матео 3 0
11. Траоре Исмаэль 3 0
12. Буфаль Софьян 3 0
13. Бамба Абдулайе 2 0
14. Капелле Пьеррик 2 0
15. Дьони Луа 2 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Ульд Халед Зинедин 1 0
22. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 9.09% (4) 18.18% (8) 13.64% (6) 13.64% (6) 18.18% (8) 27.27% (12)
 Анже 20.59% (7) 23.53% (8) 17.65% (6) 17.65% (6) 2.94% (1) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест
Нант 1:1 Лорьян Лорьян 1:1 Ницца Ле Пюи 1:0 Лорьян Монпелье 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Сент-Этьен Ним 1:0 Лорьян Лорьян 1:4 Лилль Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян
Анже Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже
Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье Брест 0:0 Анже Анже 0:1 Сент-Этьен Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Анже: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Анже 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Анже Товарищеские матчи Анже 1:3 Лорьян Товарищеские матчи Анже 0:2 Лорьян Кубок
Лорьян 1:1 Анже Лига 1 Анже 2:2 Лорьян Лига 1 Анже 5:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Анже Лига 1 Анже 0:0 Лорьян Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 35 22 10 3 59 - 22 76
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Монако Заявка 34 22 5 7 71 - 38 71
4. Лион Заявка 34 19 10 5 67 - 35 67
5. Ланс Заявка 35 15 11 9 55 - 48 56
6. Марсель Заявка 35 15 11 9 50 - 43 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 35 12 11 12 55 - 59 47
9. Метц Заявка 35 12 10 13 42 - 42 46
10. Ницца Заявка 35 13 7 15 44 - 47 46
11. Реймс Заявка 35 9 15 11 41 - 43 42
12. Сент-Этьен Заявка 35 11 9 15 41 - 53 42
13. Анже Заявка 35 11 8 16 34 - 53 41
14. Брест Заявка 35 11 7 17 48 - 61 40
15. Бордо Заявка 35 11 6 18 37 - 52 39
16. Лорьян Заявка 35 10 8 17 46 - 62 38
17. Страсбург Заявка 35 10 8 17 44 - 54 38
18. Нант Заявка 35 7 13 15 39 - 53 34
19. Ним Заявка 35 8 8 19 35 - 64 32
20. Дижон Заявка 35 3 9 23 24 - 66 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 17 10 3 4 36 - 19 33
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 17 7 6 4 28 - 23 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
12. Ницца Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
13. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
14. Метц Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
15. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 19 - 28 18
16. Анже Заявка 17 5 3 9 16 - 25 18
17. Страсбург Заявка 17 4 4 9 18 - 25 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 17 12 4 1 31 - 11 40
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 17 9 7 1 31 - 16 34
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
9. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
10. Марсель Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Монпелье Заявка 17 5 8 4 21 - 24 23
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Ним Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
17. Бордо Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
18. Брест Заявка 17 3 3 11 16 - 30 12
19. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
20. Дижон Заявка 17 2 3 12 16 - 39 9
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Лорьян 72.6% (98)
X 20% (27)
Анже 7.4% (10)
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Прогнозы на матч Лорьян 2:0 Анже

Исход игры
Лорьян
72.6% (98)
Ничья
20% (27)
Анже
7.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
55.56% (75)
Нет
44.44% (60)
Популярный счёт
2:1 Лорьян
33.3% (45)
1:0 Лорьян
30.4% (41)
1:1 Ничья
14.8% (20)
2:0 Лорьян
6.7% (9)
1:2 Анже
4.4% (6)
0:0 Ничья
3.7% (5)
0:1 Анже
3% (4)
3:1 Лорьян
1.5% (2)
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