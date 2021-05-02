Лорьян
2:0
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
Анже
15' Красная карточкаКулибали Лассана
28' Желтая карточкаЛапорт Жульен
43' Желтая карточкаМанко Венсан
1:0
44' ПенальтиВисса Йоан
46' Желтая карточкаЛаж Матиас
2:0
48' ГолЛемуан Фабьен
50' Вторая желтая карточкаЛапорт Жульен
65' Желтая карточкаЛе Фе Энцо
90' Желтая карточкаПавлович Матео
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
27
Лаж
Матиас
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Фатар НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
-
33 Ismael Drame
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
28'
43'
44'
1:0
46'
48'
2:0
50'
65'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моффи Теремас
|14 (1)
|0.4
|2.
|Висса Йоан
|9 (3)
|0.26
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.11
|4.
|Грбич Адриан
|4 (3)
|0.11
|5.
|Лорьенте Арман
|3
|0.09
|6.
|Абергель Лоран
|3
|0.09
|7.
|Буасгар Кентен
|2
|0.06
|8.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.03
|9.
|Чалоба Трево
|1
|0.03
|10.
|Лемуан Фабьен
|1
|0.03
|11.
|Монкондю Томас
|1
|0.03
|12.
|Эрго Жером
|1
|0.03
|13.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|14.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|6
|0.17
|2.
|Фюльжини Анжело
|5 (1)
|0.14
|3.
|Дьони Луа
|4 (1)
|0.11
|4.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.09
|5.
|Капелле Пьеррик
|3
|0.09
|6.
|Мангани Томас
|3 (3)
|0.09
|7.
|Томас Ромен
|3
|0.09
|8.
|Лаж Матиас
|3
|0.09
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.03
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.03
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.03
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.03
|13.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|14.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|15.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|6
|1
|2.
|Лемуан Фабьен
|7
|0
|3.
|Ле Фе Энцо
|6
|0
|4.
|Абергель Лоран
|5
|0
|5.
|Чалоба Трево
|5
|0
|6.
|Буасгар Кентен
|5
|0
|7.
|Гравильон Эндрю
|3
|1
|8.
|Монкондю Томас
|4
|0
|9.
|Амель Пьер-Ив
|4
|0
|10.
|Лорьенте Арман
|4
|0
|11.
|Мендес Убулан
|3
|0
|12.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|13.
|Висса Йоан
|2
|0
|14.
|Моффи Теремас
|2
|0
|15.
|Морель Жереми
|1
|0
|16.
|Дрейер Маттье
|1
|0
|17.
|Нарди Поль
|1
|0
|18.
|Грбич Адриан
|1
|0
|19.
|Диарра Стефан
|1
|0
|20.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|21.
|Этьен Йоанн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|8
|0
|2.
|Амаду Ибрагим
|6
|0
|3.
|Кулибали Лассана
|4
|1
|4.
|Томас Ромен
|3
|1
|5.
|Манко Венсан
|4
|0
|6.
|Баокен Стефан
|4
|0
|7.
|Фюльжини Анжело
|4
|0
|8.
|Лаж Матиас
|4
|0
|9.
|Мангани Томас
|3
|0
|10.
|Павлович Матео
|3
|0
|11.
|Траоре Исмаэль
|3
|0
|12.
|Буфаль Софьян
|3
|0
|13.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|14.
|Капелле Пьеррик
|2
|0
|15.
|Дьони Луа
|2
|0
|16.
|Кабо Джимми
|1
|0
|17.
|Сантамария Батист
|1
|0
|18.
|Бернардони Поль
|1
|0
|19.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|20.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|21.
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|22.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|9.09% (4)
|18.18% (8)
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|18.18% (8)
|27.27% (12)
|Анже
|20.59% (7)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|2.94% (1)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест
Анже Последние 20 матчей: +5 =5 -10Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Анже: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|35
|22
|10
|3
|59 - 22
|76
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|71 - 38
|71
|4.
|Лион
|Заявка
|34
|19
|10
|5
|67 - 35
|67
|5.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|55 - 48
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|50 - 43
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|48 - 37
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|55 - 59
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 42
|46
|10.
|Ницца
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|44 - 47
|46
|11.
|Реймс
|Заявка
|35
|9
|15
|11
|41 - 43
|42
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|41 - 53
|42
|13.
|Анже
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|34 - 53
|41
|14.
|Брест
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|48 - 61
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 52
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|46 - 62
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|44 - 54
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|39 - 53
|34
|19.
|Ним
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|35 - 64
|32
|20.
|Дижон
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|24 - 66
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 19
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 23
|27
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|12.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|13.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 18
|20
|14.
|Метц
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 28
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 25
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 27
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 11
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 16
|34
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|0
|6
|32 - 21
|33
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|10.
|Марсель
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 24
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Ним
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 30
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 39
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лорьян 2:0 Анже
Исход игры
Лорьян
72.6% (98)
Ничья
20% (27)
Анже
7.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
55.56% (75)
Нет
44.44% (60)
Популярный счёт
2:1 Лорьян
33.3% (45)
1:0 Лорьян
30.4% (41)
1:1 Ничья
14.8% (20)
2:0 Лорьян
6.7% (9)
1:2 Анже
4.4% (6)
0:0 Ничья
3.7% (5)
0:1 Анже
3% (4)
3:1 Лорьян
1.5% (2)
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