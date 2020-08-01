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Иртыш Омск
 
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Енисей

Предыдущие игры

Иртыш Омск Последние 20 матчей: + = -
Иртыш Омск 1:2 Балтика Иртыш Омск 0:0 Волгарь Иртыш Омск 1:1 Родина Москва Иртыш Омск 0:2 Чертаново
Иртыш Омск 3:0 Знамя Ногинск Иртыш Омск 3:0 Динамо Барнаул Динамо Барнаул 1:1 Иртыш Омск Зенит Иркутск 1:3 Иртыш Омск Чита 0:1 Иртыш Омск Сахалин 1:3 Иртыш Омск Новосибирск 0:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:2 Томь Иртыш Омск 1:1 Новосибирск Иртыш Омск 2:0 Сахалин Иртыш Омск 2:0 Чита Иртыш Омск 2:0 Зенит Иркутск Иртыш Омск 3:0 Динамо Барнаул Иртыш Омск 2:0 Динамо Барнаул Чита 1:2 Иртыш Омск Зенит Иркутск 1:3 Иртыш Омск
Енисей Последние 20 матчей: + = -
Енисей 2:3 Кубань-Холдинг Краснодар-2 1:2 Енисей СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 1:0 Спартак-2
Енисей 1:3 Шинник Енисей 0:1 Крылья Советов Енисей 0:0 Факел Ротор 1:2 Енисей КамАЗ 2:2 Енисей Енисей 0:4 Россия (до 20 лет) Сочи 1:2 Енисей Нефтехимик 1:0 Енисей Енисей 3:0 Томь Краснодар-2 4:0 Енисей Енисей 1:0 Химки Ротор 2:1 Енисей Енисей 0:2 Чертаново Енисей 1:1 Авангард Курск Луч 0:1 Енисей Енисей 1:1 Армавир

Последние игры между собой

Иртыш Омск: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Енисей: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Иртыш Омск 1:0 Енисей Второй дивизион Енисей 0:1 Иртыш Омск Второй дивизион Иртыш Омск 0:2 Енисей Второй дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
6. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Чайка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Текстильщик 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Динамо Брянск 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Иртыш Омск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Чертаново 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Спартак-2 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Нижний Новгород 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Томь 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Иртыш Омск - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2020, осталось 2 часа 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 151
    Иртыш Омск 13.2% (20)
    X 33.1% (50)
    Енисей 53.6% (81)
    Все прогнозы
    2.41 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Иртыш Омск - Енисей

    Исход игры
    Иртыш Омск
    13.2% (20)
    Ничья
    33.1% (50)
    Енисей
    53.6% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (44)
    Меньше
    70.27% (104)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (88)
    Нет
    40.54% (60)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (44)
    1:2 Енисей
    25.8% (39)
    0:1 Енисей
    23.8% (36)
    1:0 Иртыш Омск
    9.3% (14)
    0:0 Ничья
    3.3% (5)
    2:1 Иртыш Омск
    3.3% (5)
    0:2 Енисей
    3.3% (5)
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