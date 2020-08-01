Иртыш Омск
Позже
Енисей
Предыдущие игры
Иртыш Омск Последние 20 матчей: + = -Иртыш Омск 1:2 Балтика Иртыш Омск 0:0 Волгарь Иртыш Омск 1:1 Родина Москва Иртыш Омск 0:2 Чертаново
Иртыш Омск 3:0 Знамя Ногинск Иртыш Омск 3:0 Динамо Барнаул Динамо Барнаул 1:1 Иртыш Омск Зенит Иркутск 1:3 Иртыш Омск Чита 0:1 Иртыш Омск Сахалин 1:3 Иртыш Омск Новосибирск 0:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:2 Томь Иртыш Омск 1:1 Новосибирск Иртыш Омск 2:0 Сахалин Иртыш Омск 2:0 Чита Иртыш Омск 2:0 Зенит Иркутск Иртыш Омск 3:0 Динамо Барнаул Иртыш Омск 2:0 Динамо Барнаул Чита 1:2 Иртыш Омск Зенит Иркутск 1:3 Иртыш Омск
Енисей Последние 20 матчей: + = -Енисей 2:3 Кубань-Холдинг Краснодар-2 1:2 Енисей СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 1:0 Спартак-2
Енисей 1:3 Шинник Енисей 0:1 Крылья Советов Енисей 0:0 Факел Ротор 1:2 Енисей КамАЗ 2:2 Енисей Енисей 0:4 Россия (до 20 лет) Сочи 1:2 Енисей Нефтехимик 1:0 Енисей Енисей 3:0 Томь Краснодар-2 4:0 Енисей Енисей 1:0 Химки Ротор 2:1 Енисей Енисей 0:2 Чертаново Енисей 1:1 Авангард Курск Луч 0:1 Енисей Енисей 1:1 Армавир
Последние игры между собой
Иртыш Омск: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Енисей: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Динамо Брянск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Иртыш Омск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Чертаново
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Спартак-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Томь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Иртыш Омск - Енисей
Исход игры
Иртыш Омск
13.2% (20)
Ничья
33.1% (50)
Енисей
53.6% (81)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (44)
Меньше
70.27% (104)
Обе команды забьют
Да
59.46% (88)
Нет
40.54% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (44)
1:2 Енисей
25.8% (39)
0:1 Енисей
23.8% (36)
1:0 Иртыш Омск
9.3% (14)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:1 Иртыш Омск
3.3% (5)
0:2 Енисей
3.3% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!