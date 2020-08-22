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Шлёнск
2:0
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
1:0
2' Гол
Fabian Piasecki
45' Желтая карточка
Киркесков Миккель
2:0
51' Гол
Целебан Пётр
65' Желтая карточка
Стечик Доминик
90'+6
1
Путноцки
Матуш
3
Целебан
Пётр
5
Пуэрто
Исраэль
14
Голла
Войцех
17
Павелец
Мариуш
28
Собота
Вальдемар
21
Лабойко
Якуб
7
Пих
Роберт
8
Прашелик
Матеуш
18
Мусонда
Лубамба
11
Fabian
Piasecki
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
2
Киркесков
Миккель
18
Соколовски
Патрик
3
Йодловец
Томаш
16
Стечик
Доминик
10
Вида
Кристофер
19
Милевски
Себастиан
9
Пажишек
Пётр
Шлёнск
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

Ход матча

2'
Fabian Piasecki
(Прашелик Матеуш)
1:0
45'
 
Киркесков Миккель
46'
 
Липски Патрик
Милевски Себастиан
51'
Целебан Пётр
(Собота Вальдемар)
2:0
56'
 
Жиро Михал
Пажишек Пётр
65'
 
Стечик Доминик
67'
 
Arkadiusz Pyrka
Соколовски Патрик
67'
 
Сверчок Якуб
Стечик Доминик
79'
 
Алвеш Тьягу
Вида Кристофер
79'
Mathieu Scalet
Fabian Piasecki
 
84'
Баргель Пшемыслав
Прашелик Матеуш
 
88'
Палашевски Мацей
Лабойко Якуб
 
89'
Тамаш Марк
Павелец Мариуш
 

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Целебан Пётр 1 1
2. Fabian Piasecki 1 1
3. Собота Вальдемар 0 0
4. Прашелик Матеуш 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
Пяст
# Игрок      
1. Киркесков Миккель 1 0
2. Стечик Доминик 1 0

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск
Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех
Пяст Последние 20 матчей: + = -
Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст
Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Пяст: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Пяст 0:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 4:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 3:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:3 Пяст Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Заглембе Любин 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Подбескидзе 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Киркесков Миккель получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Fabian Piasecki бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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2.65 1.44
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
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