Cristian Costin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Razvan Gradinaru выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Соперник делает почти голевой пас, но Влад Даниэл из команды ФКСБ начеку и спасает ситуацию.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' После штрафного удара,который нанес Коман Флоринел мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

45' Cristian Costin получил желтую карточку от судьи

45' Безумный фол. Cristian Costin грубо играет против соперника. Пострадал Бричаг Марьюс

45' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Рымничану Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Ion Gheorghe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Тэнасе Флорин пробил со штрафного прямо в стенку

40' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

40' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

39' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Эрик III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Отличный командный гол!

29' Г О О О О Л - Майлат Себастьян изменил счет на табло!

27' Влад Даниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Cristian Costin наказан за толчок Тэнасе Флорин

25' Матч возобновится спорным мячом

25' Матч остановлен

24' Коман Флоринел пробил со штрафного прямо в стенку

23' Рымничану Виктор сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

21' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Рымничану Виктор взял и забрал мяч на выходе

13' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Назначен штрафной. Пострадал Ман Деннис , его свалил Cristian Costin.

12' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Cristian Costin нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Эрик III пробил со штрафного прямо в стенку

8' Удар от ворот произведет Волунтари

7' Ман Деннис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Эрик III получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Эрик III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Влад Даниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волунтари начинает с центра поля