Заглембе Любин
1:1
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Краковия
0:1
48' ГолРивалдиньо
1:1
67' ГолШимич Лоренцо
72' Желтая карточкаФиолич Иван
75' Желтая карточкаГулдан Любомир
90' Желтая карточкаБалич Саша
39
Бохар
Дамьян
9
Сирк
Рок
88
Родин
Матай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
-
97 Пик ДаниэльНападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
48'
0:1
62'
67'
1:1
72'
75'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бохар Дамьян
|1
|0.25
|2.
|Гулдан Любомир
|1
|0.25
|3.
|Балич Саша
|1
|0.25
|4.
|Сирк Рок
|1
|0.25
|5.
|Шимич Лоренцо
|1
|0.25
|6.
|Живец Саша
|0
|0
|7.
|Ходына Кацпер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Маркос
|1
|0.25
|2.
|Вестеницки Томаш
|1
|0.25
|3.
|Шимонович Давид
|1
|0.25
|4.
|Ханка Серджу
|1
|0.25
|5.
|Ривалдиньо
|1
|0.25
|6.
|Яблонски Давид
|1
|0.25
|7.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|8.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балич Саша
|2
|0
|2.
|Сирк Рок
|2
|0
|3.
|Гулдан Любомир
|1
|0
|4.
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|5.
|Зубровски Якуб
|1
|0
|6.
|Йончи Доминик
|1
|0
|7.
|Пореба Лукаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альварес Маркос
|1
|0
|2.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|4.
|Маркес Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|40% (2)
|60% (3)
|Краковия
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех
Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск
Краковия Последние 20 матчей: + = -Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин
Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Краковия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Краковия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Ракув
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|Шлёнск
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Заглембе Любин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Краковия
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Висла Плоцк
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Лех
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|13.
|Висла Краков
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|14.
|Подбескидзе
|4
|0
|2
|2
|7 - 12
|2
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.20
|1.20
|11.00
|1.02
|—
|—
|3.50
|1.90
|—
|—
|3.50
|1.28
|—
|—
|1.97
|1.77
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.23
|3.85
|1.02
|11.00
|1.06
|7.70
|1.02
|11.00
|11.75
|1.00
|11.00
|1.02
|—
|—
|4.33
|1.20
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.26
|1.71
|—
|—
|1.74
|2.09
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.22
|3.90
|1.15
|4.55
|1.04
|7.80
|—
|—
|7.60
|1.06
|6.71
|1.08
|—
|—
|3.34
|1.29
|—
|—
|2.63
|1.44
|—
|—
|1.86
|1.86
|—
|—
|1.48
|2.50
|—
|—
|1.33
|3.09
|1.14
|5.06
|1.11
|5.74
|1.05
|8.16
|—
|—
|4.61
|1.21
|3.25
|1.37
|2.29
|1.67
|3.15
|1.38
|2.59
|1.53
|2.04
|1.85
|1.63
|2.36
|1.75
|2.15
|1.47
|2.77
|1.20
|4.77
|1.57
|2.48
|1.12
|6.78
|—
|—
|1.18
|5.38
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|1.44
|2.65
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.03
|10.00
|—
|—
|1.19
|4.40
|1.03
|10.00
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.30
|1.62
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.39
|—
|—
|1.90
|1.82
|—
|—
|1.42
|2.70
|—
|—
|1.13
|5.26
|1.09
|6.35
|1.27
|3.91
|1.14
|6.06
|1.34
|3.37
|1.69
|2.24
|1.49
|2.72
|1.35
|3.42
|—
|—
|—
|—