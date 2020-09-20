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Заглембе Любин
1:1
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
0:1
48' Гол
Ривалдиньо
1:1
67' Гол
Шимич Лоренцо
72' Желтая карточка
Фиолич Иван
75' Желтая карточка
Гулдан Любомир
90' Желтая карточка
Балич Саша
90'+6
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
8
Пореба
Лукаш
4
Башкиров
Евгений
7
Живец
Саша
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
9
Сирк
Рок
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
44
Шимонович
Давид
87
Феррарессо
Диего
22
Лосаж
Флорьян
4
Ханка
Серджу
9
Альварес
Маркос
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
99
Вестеницки
Томаш
7
Ривалдиньо
Заглембе Любин
4-2-3-1
Краковия
4-1-4-1

Ход матча

48'
0:1
Ривалдиньо
62'
Мраз Самуэл
Сирк Рок
 
62'
Шиш Патрик
Пореба Лукаш
 
67'
Шимич Лоренцо
1:1
68'
 
Пищек Филип
Альварес Маркос
68'
 
Димун Милан
Ривалдиньо
68'
 
Фиолич Иван
Вестеницки Томаш
72'
 
Фиолич Иван
75'
Гулдан Любомир
 
87'
 
Хавьер Тиаго
Лосаж Флорьян
90'
Mateusz Bartolewski
Бохар Дамьян
 
90'
Балич Саша
 

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бохар Дамьян 1 0.25
2. Гулдан Любомир 1 0.25
3. Балич Саша 1 0.25
4. Сирк Рок 1 0.25
5. Шимич Лоренцо 1 0.25
6. Живец Саша 0 0
7. Ходына Кацпер 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Маркос 1 0.25
2. Вестеницки Томаш 1 0.25
3. Шимонович Давид 1 0.25
4. Ханка Серджу 1 0.25
5. Ривалдиньо 1 0.25
6. Яблонски Давид 1 0.25
7. Вдовяк Матеуш 0 0
8. Лосаж Флорьян 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Балич Саша 2 0
2. Сирк Рок 2 0
3. Гулдан Любомир 1 0
4. Вуйцицки Якуб 1 0
5. Зубровски Якуб 1 0
6. Йончи Доминик 1 0
7. Пореба Лукаш 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Альварес Маркос 1 0
2. Вестеницки Томаш 1 0
3. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
4. Маркес Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 0 0 0 0 40% (2) 60% (3)
 Краковия 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -
Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех
Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск
Краковия Последние 20 матчей: + = -
Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин
Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Краковия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса
Краковия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Ракув 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Шлёнск 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Заглембе Любин 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
7. Лехия Гданьск 4 2 0 2 6 - 8 6
8. Краковия 4 1 3 0 6 - 5 6
9. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Висла Плоцк 4 1 2 1 6 - 4 5
11. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Сталь Мелец 4 0 2 2 4 - 8 2
13. Висла Краков 4 0 2 2 4 - 9 2
14. Подбескидзе 4 0 2 2 7 - 12 2
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 3.30 3.25
3.05 1.77 5.40
2.20 3.64 3.06
2.19 3.41 3.13
3.95 1.59 6.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.20 1.20 11.00 1.02 3.50 1.90 3.50 1.28 1.97 1.77 2.01 1.80 1.77 2.05 1.14 5.20 1.23 3.85 1.02 11.00 1.06 7.70 1.02 11.00
11.75 1.00 11.00 1.02 4.33 1.20 3.45 1.31 2.26 1.71 1.74 2.09 1.47 2.60 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.80
7.60 1.06 6.71 1.08 3.34 1.29 2.63 1.44 1.86 1.86 1.48 2.50 1.33 3.09 1.14 5.06 1.11 5.74 1.05 8.16
4.61 1.21 3.25 1.37 2.29 1.67 3.15 1.38 2.59 1.53 2.04 1.85 1.63 2.36 1.75 2.15 1.47 2.77 1.20 4.77 1.57 2.48 1.12 6.78 1.18 5.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 2.28 1.63 1.03 10.00 1.19 4.40 1.03 10.00
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43
2.81 1.39 1.90 1.82 1.42 2.70 1.13 5.26 1.09 6.35
1.27 3.91 1.14 6.06 1.34 3.37 1.69 2.24 1.49 2.72 1.35 3.42
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.35 1.30 1.90 1.85 1.42 2.75
3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
1.75 1.99
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
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