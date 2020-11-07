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Олимпик Донецк
3:3
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
33' Желтая карточка
Бенито
1:0
36' Гол
Бенито
1:1
44' Пенальти
Сикан Даниил
1:2
45' Пенальти
Мишнёв Дмитрий
58' Желтая карточка
Завийский Тарас
62' Желтая карточка
Драме Иссьяр
65' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
1:3
73' Гол
Танковский Вячеслав
75' Желтая карточка
Бабенко Руслан
2:3
79' Гол
Политыло Сергей
3:3
90' Гол
Каргбо Ибрагим
90'+7
1
Кичак
Артём
11
Ксёнз
Павел
6
Драме
Иссьяр
74
Снурницын
Игорь
42
Пасич
Евгений
20
Бабенко
Руслан
22
Бенито
9
Завийский
Тарас
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
8
Захеди
Шахаб
1
Гальчук
Евгений
96
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
2
Быков
Алексей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
17
Горбунов
Сергей
Олегович
21
Бондаренко
Артём
29
Танковский
Вячеслав
9
Мишнёв
Дмитрий
99
Сикан
Даниил
Олимпик Донецк
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 5 (1) 0.56
2. Политыло Сергей 3 (1) 0.33
3. Бенито 2 0.22
4. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.22
5. Каргбо Ибрагим 1 0.11
6. Зотько Иван 1 (1) 0.11
7. Чогадзе Темур 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бондаренко Артём 3 (1) 0.33
2. Горбунов Сергей Олегович 1 0.11
3. Кулаков Андрей 1 0.11
4. Мишнёв Дмитрий 1 (1) 0.11
5. Танковский Вячеслав 1 0.11
6. Сагуткин Даниил 1 0.11
7. Топалов Дмитрий 1 0.11
8. Сикан Даниил 1 (1) 0.11

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Бабенко Руслан 4 0
2. Бенито 4 0
3. Политыло Сергей 2 0
4. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
5. Захеди Шахаб 2 0
6. Снурницын Игорь 2 0
7. Драме Иссьяр 2 0
8. Кичак Артём 1 0
9. Завийский Тарас 1 0
10. Fabricio Alvarenga 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Быков Алексей 4 0
2. Сагуткин Даниил 2 1
3. Игнатенко Даниил 2 1
4. Топалов Дмитрий 3 0
5. Петерман Никита 1 1
6. Мишнёв Дмитрий 2 0
7. Тищенко Игорь 1 0
8. Гальчук Евгений 1 0
9. Чоботенко Сергей 1 0
10. Кащук Алексей 1 0
11. Кирюханцев Игорь 1 0
12. Стасюк Пётр 1 0
13. Чех Максим 1 0
14. Кулаков Андрей 1 0
15. Oleh Ocheretko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3)
 Мариуполь 10% (1) 10% (1) 20% (2) 0 30% (3) 30% (3)

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия
Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Премьер-лига Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Кубок
Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Мариуполь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Ворскла Заявка 8 4 3 1 13 - 6 15
4. Колос Ковалёвка Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
5. Десна Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
7. Мариуполь Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
8. Александрия Заявка 8 3 1 4 16 - 14 10
9. Заря Заявка 8 2 4 2 15 - 9 10
10. Днепр-1 Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
11. Минай Заявка 7 1 3 3 4 - 11 6
12. Ингулец Заявка 8 0 6 2 8 - 11 6
13. Львов Заявка 7 1 1 5 4 - 20 4
14. Рух Львов Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Мишнёв Дмитрий из команды Мариуполь забивает с точки!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Сикан Даниил из команды Мариуполь забивает с точки!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Бенито бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Бенито получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Олимпик Донецк 68.2% (105)
X 23.4% (36)
Мариуполь 8.4% (13)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 99.00 6.20 1.12
Бонус: 5 000 ₽ 51.00 25.00 1.01
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.45 3.45
  37.87 5.64 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Олимпик Донецк» – «Мариуполь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпик Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мариуполь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпик Донецк» – «Мариуполь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
5.80 1.13 4.44 1.20 2.22 1.65 1.65 2.22 2.08 1.74 1.38 3.00 1.80 2.01 1.15 5.30 3.00 1.38 1.97 1.82 1.75 2.05 1.19 4.60 1.11 6.50 1.07 8.40 1.05 9.50
8.70 1.03 7.50 1.05 3.14 1.31 2.45 1.51 1.83 2.03 1.41 2.77 1.27 3.40 1.09 5.80 1.07 6.55 1.00 11.25
3.36 1.33 2.95 1.42 2.53 1.54 2.05 1.81 1.79 2.08 1.59 2.41 1.40 3.02 1.31 3.40 3.99 1.25 3.26 1.35 2.25 1.68 1.86 2.00 1.63 2.33 1.41 2.98 1.32 3.42 1.56 2.47 1.33 3.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00 1.10 6.10
2.81 1.40 1.86 1.88 1.39 2.85
2.84 1.44 2.33 1.63 1.81 2.05 1.51 2.63 1.36 3.20 1.23 4.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
4.05 1.23 2.85 1.42 1.75 2.05 1.27 3.80
2.45 1.51 1.61 2.23 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь онлайн

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Прогнозы на матч Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь

Исход игры
Олимпик Донецк
68.2% (105)
Ничья
23.4% (36)
Мариуполь
8.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.45% (63)
Меньше
58.55% (89)
Обе команды забьют
Да
62.5% (95)
Нет
37.5% (57)
Популярный счёт
2:1 Олимпик Донецк
33.1% (51)
1:0 Олимпик Донецк
27.3% (42)
1:1 Ничья
20.8% (32)
2:0 Олимпик Донецк
5.8% (9)
1:2 Мариуполь
5.2% (8)
0:0 Ничья
1.9% (3)
3:2 Олимпик Донецк
1.3% (2)
0:1 Мариуполь
1.3% (2)
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