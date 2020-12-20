Сённерйюск
0:1
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 300
Раннерс
22' Желтая карточкаКамара Аль-Хаджи
31' Желтая карточкаРёмер Андре
34' Желтая карточкаРайт Хаджи
45' Вторая желтая карточкаРайт Хаджи
47' Желтая карточкаСамбу Бассала
70' Желтая карточкаГреве Матиас
0:1
71' ГолГреве Матиас
85' Желтая карточкаЭкани Виктор
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
25
Райт
Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Mikkel Brund
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
22'
31'
34'
45'
47'
70'
71'
0:1
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|7
|0.54
|2.
|Якобсен Андерс
|6 (2)
|0.46
|3.
|Бах Александр
|4
|0.31
|4.
|Симонсен Йеппе
|1
|0.08
|5.
|Гартенманн Стефан
|1
|0.08
|6.
|Экани Виктор
|1
|0.08
|7.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.08
|8.
|Хенде Марк-Даль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Аль-Хаджи
|6
|0.46
|2.
|Рёмер Андре
|4 (4)
|0.31
|3.
|Греве Матиас
|2
|0.15
|4.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2 (1)
|0.15
|5.
|Якобсен Эмиль Рис
|2
|0.15
|6.
|Эгхо Марвин
|1
|0.08
|7.
|Клюснер Тобиас
|1
|0.08
|8.
|Писингер Симон
|1
|0.08
|9.
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.08
|10.
|Самбу Бассала
|1
|0.08
|11.
|Кехинде Тосин
|0
|0
|12.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|13.
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Райт Хаджи
|4
|1
|2.
|Экани Виктор
|4
|1
|3.
|Бах Александр
|4
|0
|4.
|Якобсен Андерс
|3
|0
|5.
|Альбек Мадс
|2
|0
|6.
|Лоуренс Томас
|2
|0
|7.
|Бангор Патрик
|2
|0
|8.
|Симонсен Йеппе
|2
|0
|9.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|10.
|Хассан Рилван
|1
|0
|11.
|Гартенманн Стефан
|1
|0
|12.
|Кристиансен Петер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рёмер Андре
|6
|0
|2.
|Каллесеэ Миккель
|5
|0
|3.
|Греве Матиас
|3
|0
|4.
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0
|5.
|Лауэнборг Фредерик
|3
|0
|6.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|0
|7.
|Копплин Бьорн
|2
|0
|8.
|Эгхо Марвин
|2
|0
|9.
|Самбу Бассала
|2
|0
|10.
|Марксен Эрик
|1
|0
|11.
|Писингер Симон
|1
|0
|12.
|Гравес Симон
|1
|0
|13.
|Кехинде Тосин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Раннерс
|4.76% (1)
|0
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|42.86% (9)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген
Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг
Раннерс Последние 20 матчей: +12 =1 -7Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе
Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс Сюдвест 1:4 Раннерс Раннерс 1:2 Брондбю Митьюлланд 1:0 Раннерс Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Раннерс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Раннерс 4:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Раннерс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Раннерс Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Сённерйюск Кубок Раннерс 0:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Раннерс 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|24 - 18
|24
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 13
|24
|3.
|Орхус
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 16
|24
|4.
|Раннерс
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 12
|22
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|6.
|Копенгаген
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 20
|19
|7.
|Ольборг
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 16
|16
|9.
|Оденсе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 19
|15
|10.
|Вайле
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 22
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|12 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 9
|15
|2.
|Орхус
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Оденсе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Ольборг
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|9.
|Раннерс
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Вайле
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Брондбю
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Орхус
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|7.
|Ольборг
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|8.
|Вайле
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|9.
|Оденсе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 11
|3
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|8 - 19
|0
Победитель
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