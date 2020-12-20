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Сённерйюск
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Раннерс
0'
22' Желтая карточка
Камара Аль-Хаджи
31' Желтая карточка
Рёмер Андре
34' Желтая карточка
Райт Хаджи
45' Вторая желтая карточка
Райт Хаджи
47' Желтая карточка
Самбу Бассала
70' Желтая карточка
Греве Матиас
0:1
71' Гол
Греве Матиас
85' Желтая карточка
Экани Виктор
90'+6
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
2
Гартенманн
Стефан
12
Канструп
Пьер
9
Бах
Александр
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
5
Хенде
Марк-Даль
7
Эскесен
Юлиус
25
Райт
Хаджи
10
Anders
Jacobsen
II
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
2
Гравес
Симон
11
Марксен
Эрик
17
Лауридсен
Йеспер
22
Греве
Матиас
6
Рёмер
Андре
5
Нильсен
Матиас
II
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
45
Эгхо
Марвин
99
Камара
Аль-Хаджи
Сённерйюск
3-4-3
Раннерс
4-4-2

Ход матча

22'
 
Камара Аль-Хаджи
31'
 
Рёмер Андре
34'
Райт Хаджи
 
45'
Райт Хаджи
 
46'
 
Самбу Бассала
Камара Аль-Хаджи
47'
 
Самбу Бассала
62'
 
Клюснер Тобиас
Нильсен Матиас II
70'
 
Греве Матиас
71'
0:1
Греве Матиас
(Клюснер Тобиас)
76'
 
Писингер Симон
Самбу Бассала
80'
Симонсен Йеппе
Канструп Пьер
 
80'
Хассан Рилван
Эскесен Юлиус
 
85'
Экани Виктор
 
86'
Кристиансен Петер
Anders Jacobsen II
 
86'
Виндерслев Расмус
Экани Виктор
 
86'
Абсалонсен Йохан
Альбек Мадс
 
90'
 
Лауэнборг Фредерик
Хаммерсхёй-Мистрати Вито

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.54
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.46
3. Бах Александр 4 0.31
4. Симонсен Йеппе 1 0.08
5. Гартенманн Стефан 1 0.08
6. Экани Виктор 1 0.08
7. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.08
8. Хенде Марк-Даль 0 0
Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Аль-Хаджи 6 0.46
2. Рёмер Андре 4 (4) 0.31
3. Греве Матиас 2 0.15
4. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 (1) 0.15
5. Якобсен Эмиль Рис 2 0.15
6. Эгхо Марвин 1 0.08
7. Клюснер Тобиас 1 0.08
8. Писингер Симон 1 0.08
9. Лауэнборг Фредерик 1 0.08
10. Самбу Бассала 1 0.08
11. Кехинде Тосин 0 0
12. Лауридсен Йеспер 0 0
13. Каллесеэ Миккель 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Райт Хаджи 4 1
2. Экани Виктор 4 1
3. Бах Александр 4 0
4. Якобсен Андерс 3 0
5. Альбек Мадс 2 0
6. Лоуренс Томас 2 0
7. Бангор Патрик 2 0
8. Симонсен Йеппе 2 0
9. Абсалонсен Йохан 1 0
10. Хассан Рилван 1 0
11. Гартенманн Стефан 1 0
12. Кристиансен Петер 1 0
Раннерс
# Игрок      
1. Рёмер Андре 6 0
2. Каллесеэ Миккель 5 0
3. Греве Матиас 3 0
4. Камара Аль-Хаджи 3 0
5. Лауэнборг Фредерик 3 0
6. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 0
7. Копплин Бьорн 2 0
8. Эгхо Марвин 2 0
9. Самбу Бассала 2 0
10. Марксен Эрик 1 0
11. Писингер Симон 1 0
12. Гравес Симон 1 0
13. Кехинде Тосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 4.76% (1) 9.52% (2) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 23.81% (5)
 Раннерс 4.76% (1) 0 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 42.86% (9)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген
Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг
Раннерс Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе
Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс Сюдвест 1:4 Раннерс Раннерс 1:2 Брондбю Митьюлланд 1:0 Раннерс Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Раннерс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Раннерс 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Раннерс 1:2 Сённерйюск Кубок Раннерс 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Раннерс Суперлига Дании
Раннерс 4:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Раннерс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Раннерс Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Сённерйюск Кубок Раннерс 0:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Раннерс 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 12 8 0 4 24 - 18 24
2. Митьюлланд Заявка 12 7 3 2 20 - 13 24
3. Орхус 1:0 Заявка 13 7 3 3 24 - 16 24
4. Раннерс Заявка 13 7 1 5 21 - 12 22
5. Сённерйюск Заявка 13 6 3 4 21 - 17 21
6. Копенгаген Заявка 12 6 1 5 21 - 20 19
7. Ольборг 0:1 Заявка 13 5 4 4 15 - 16 19
8. Нордшелланн Заявка 12 4 4 4 21 - 16 16
9. Оденсе Заявка 12 4 3 5 17 - 19 15
10. Вайле Заявка 13 4 3 6 18 - 24 15
11. Хорсенс Заявка 12 1 3 8 9 - 22 6
12. Люнгбю Заявка 13 0 4 9 12 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
2. Орхус 1:0 Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
3. Митьюлланд Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Нордшелланн Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Сённерйюск Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Оденсе Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Ольборг 0:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Копенгаген Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
9. Раннерс Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
3. Копенгаген Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Брондбю Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
5. Орхус 1:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
6. Сённерйюск Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Ольборг 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
8. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Оденсе Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн Заявка 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю Заявка 6 0 0 6 8 - 19 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 40.00 6.40 1.13
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 6.50 1.11
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.48 2.46
  6.38 2.00 2.55

Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Раннерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Раннерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Раннерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.55 1.47 8.40 1.04 1.72 2.05 2.70 1.38 1.10 6.25 1.71 2.14 1.57 2.60 1.03 10.00 1.14 5.20 1.02 11.00 1.04 9.60 1.03 10.00 0.00 17.00
9.50 1.02 8.60 1.04 3.46 1.29 2.75 1.45 1.95 1.96 1.50 2.59 1.32 3.26 1.13 5.30 1.09 5.95 1.01 10.50
2.34 1.62 1.95 1.91 1.53 2.56 1.36 3.22 1.69 2.22 1.41 2.98 1.32 3.47 1.35 3.34 1.55 2.56 1.39 3.11 1.52 2.62 1.42 2.98 1.34 3.40 1.12 6.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 2.02 1.87 1.03 10.00 1.14 5.30 1.02 11.00
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
1.25 4.06 1.13 6.34 1.26 3.94 1.18 4.93 1.42 2.93 1.27 3.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.42 1.70 2.07 1.29 3.40
3.85 1.26 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.00 1.33
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