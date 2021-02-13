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Заря
2:1
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
1:0
18' Гол
Гладкий Александр
1:1
21' Гол
Тотовицкий Андрей
51' Желтая карточка
Имереков Максим
2:1
62' Гол
Гладкий Александр
64' Желтая карточка
Огиря Владислав
77' Желтая карточка
Конопля Ефим
81' Желтая карточка
Иванисеня Дмитрий
90' Желтая карточка
Калитвинцев Владислав
90' Желтая карточка
Будковский Филипп
90'+6
23
Василь
Никола
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
10
Хомченовский
Дмитрий
21
Иванисеня
Дмитрий
7
Кочергин
Владислав
29
Назарина
Егор
90
Сайяд
Аллахьяр
11
Гладкий
Александр
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
32
Имереков
Максим
4
Тамм
Йоонас
22
Мостовой
Андрей
II
11
Калитвинцев
Владислав
18
Белошевский
Богдан
7
Огиря
Владислав
25
Гуцуляк
Алексей
10
Тотовицкий
Андрей
28
Будковский
Филипп
Заря
Десна

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гладкий Александр 6 0.46
2. Кочергин Владислав 5 0.38
3. Иванисеня Дмитрий 4 0.31
4. Громов Артём 4 0.31
5. Юрченко Владлен 3 (2) 0.23
6. Сайяд Аллахьяр 2 0.15
7. Фаворов Денис 1 0.08
8. Кабаев Владислав 0 0
9. Назарина Егор 0 0
10. Хомченовский Дмитрий 0 0
11. Руфати Агрон 0 0
12. Леовижилду 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тотовицкий Андрей 5 (2) 0.36
2. Будковский Филипп 5 (1) 0.36
3. Дегтярёв Максим 2 0.14
4. Шевцов Илья 1 0.07
5. Гитченко Андрей 1 0.07
6. Мостовой Андрей II 1 0.07
7. Картушов Егор 1 0.07
8. Тамм Йоонас 1 0.07
9. Хлёбас Дмитрий 1 0.07
10. Филиппов Александр 1 (1) 0.07
11. Гуцуляк Алексей 0 0
12. Калитвинцев Владислав 0 0
13. Конопля Ефим 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Кабаев Владислав 4 1
2. Вернидуб Виталий 5 0
3. Иванисеня Дмитрий 4 0
4. Цвек Ловро 4 0
5. Юрченко Владлен 2 1
6. Фаворов Денис 3 0
7. Абу-Ханна Джоэл 3 0
8. Хомченовский Дмитрий 1 1
9. Кочергин Владислав 2 0
10. Гречкин Максим 2 0
11. Гладкий Александр 1 0
12. Шевченко Никита 1 0
Десна
# Игрок      
1. Имереков Максим 5 2
2. Мостовой Андрей II 5 0
3. Калитвинцев Владислав 5 0
4. Огиря Владислав 4 0
5. Конопля Ефим 4 0
6. Гитченко Андрей 3 0
7. Будковский Филипп 3 0
8. Домбровский Андрей 3 0
9. Картушов Егор 2 0
10. Ермаков Виталий 2 0
11. Паст Евгений 1 0
12. Тамм Йоонас 1 0
13. Литовка Игорь 1 0
14. Тотовицкий Андрей 1 0
15. Гуцуляк Алексей 1 0
16. Хлёбас Дмитрий 1 0
17. Мудрик Михаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 8% (2) 16% (4) 20% (5) 16% (4) 20% (5) 20% (5)
 Десна 5.26% (1) 26.32% (5) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Десна 0:1 Заря Александрия 0:2 Заря Брага 2:0 Заря Заря 3:1 Днепр-1
Заря 1:0 Лестер Минай 0:3 Заря АЕК 0:3 Заря Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря
Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна
Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия

Последние игры между собой

Заря: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Десна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Десна 0:1 Заря Кубок Десна 3:1 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Десна Премьер-лига Десна 1:2 Заря Премьер-лига
Десна 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Заря Премьер-лига Десна 1:1 Заря Кубок Заря 0:2 Десна Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Заря Заявка 13 6 5 2 25 - 11 23
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Ворскла Заявка 13 5 5 3 17 - 10 20
6. Колос Ковалёвка Заявка 13 4 6 3 18 - 16 18
7. Олимпик Донецк Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
8. Александрия Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
9. Мариуполь Заявка 13 4 4 5 14 - 19 16
10. Львов Заявка 13 3 3 7 10 - 27 12
11. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
12. Минай Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
13. Рух Львов Заявка 13 1 6 6 12 - 23 9
14. Днепр-1 Заявка 13 2 2 9 16 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Александрия Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
4. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
5. Динамо Киев Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
11. Рух Львов Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 6 3 2 1 13 - 5 11
4. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5. Ворскла Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
13. Александрия Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Тотовицкий Андрей бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Гладкий Александр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Заря 81.1% (116)
X 17.5% (25)
Десна 1.4% (2)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.52 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 5.25 20.00
  1.18 5.75 32.75

Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Десна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Десна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Десна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.02 8.20 1.03 3.48 1.26 2.66 1.44 1.94 1.90 1.50 2.48 1.33 3.02 1.13 5.00 1.10 5.70 1.01 10.75
7.20 1.09 5.80 1.13 2.65 1.47 1.97 1.82 2.06 1.77 2.85 1.42 1.73 2.11 1.85 1.95 1.90 1.90 1.25 3.90 1.08 5.55 1.13 10.00 1.10 12.00 0.00 17.50
3.71 1.28 2.87 1.43 2.26 1.65 2.65 1.48 3.25 1.33 2.58 1.50 1.91 1.93 1.65 2.25 1.38 3.01 1.67 2.21 1.41 2.87 1.11 6.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.94 1.37 1.98 1.77 1.42 2.73
2.15 1.70 1.38 3.00 1.20 4.44 1.10 5.88 1.48 2.63 1.08 7.77 1.05 9.50
3.05 1.39 2.51 1.54 1.96 1.88 1.58 2.40 1.96 1.87 1.62 2.30 1.28 3.59 1.25 3.85 1.13 5.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.43 1.69 2.09 1.28 3.46
3.60 1.28 2.63 1.48 1.62 2.22 1.24 3.63 1.16 4.59

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.72
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Заря 2:1 Десна онлайн

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Прогнозы на матч Заря 2:1 Десна

Исход игры
Заря
81.1% (116)
Ничья
17.5% (25)
Десна
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
61.43% (86)
Нет
38.57% (54)
Популярный счёт
2:1 Заря
39.9% (57)
1:0 Заря
28.7% (41)
1:1 Ничья
14% (20)
2:0 Заря
8.4% (12)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Заря
2.1% (3)
1:2 Десна
1.4% (2)
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