Заря
2:1
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
Десна
1:0
18' ГолГладкий Александр
1:1
21' ГолТотовицкий Андрей
51' Желтая карточкаИмереков Максим
2:1
62' ГолГладкий Александр
64' Желтая карточкаОгиря Владислав
77' Желтая карточкаКонопля Ефим
81' Желтая карточкаИванисеня Дмитрий
90' Желтая карточкаКалитвинцев Владислав
90' Желтая карточкаБудковский Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
18'
21'
51'
62'
2:1
64'
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гладкий Александр
|6
|0.46
|2.
|Кочергин Владислав
|5
|0.38
|3.
|Иванисеня Дмитрий
|4
|0.31
|4.
|Громов Артём
|4
|0.31
|5.
|Юрченко Владлен
|3 (2)
|0.23
|6.
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0.15
|7.
|Фаворов Денис
|1
|0.08
|8.
|Кабаев Владислав
|0
|0
|9.
|Назарина Егор
|0
|0
|10.
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|11.
|Руфати Агрон
|0
|0
|12.
|Леовижилду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тотовицкий Андрей
|5 (2)
|0.36
|2.
|Будковский Филипп
|5 (1)
|0.36
|3.
|Дегтярёв Максим
|2
|0.14
|4.
|Шевцов Илья
|1
|0.07
|5.
|Гитченко Андрей
|1
|0.07
|6.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.07
|7.
|Картушов Егор
|1
|0.07
|8.
|Тамм Йоонас
|1
|0.07
|9.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0.07
|10.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.07
|11.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
|12.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|13.
|Конопля Ефим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабаев Владислав
|4
|1
|2.
|Вернидуб Виталий
|5
|0
|3.
|Иванисеня Дмитрий
|4
|0
|4.
|Цвек Ловро
|4
|0
|5.
|Юрченко Владлен
|2
|1
|6.
|Фаворов Денис
|3
|0
|7.
|Абу-Ханна Джоэл
|3
|0
|8.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|1
|9.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|10.
|Гречкин Максим
|2
|0
|11.
|Гладкий Александр
|1
|0
|12.
|Шевченко Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Имереков Максим
|5
|2
|2.
|Мостовой Андрей II
|5
|0
|3.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0
|4.
|Огиря Владислав
|4
|0
|5.
|Конопля Ефим
|4
|0
|6.
|Гитченко Андрей
|3
|0
|7.
|Будковский Филипп
|3
|0
|8.
|Домбровский Андрей
|3
|0
|9.
|Картушов Егор
|2
|0
|10.
|Ермаков Виталий
|2
|0
|11.
|Паст Евгений
|1
|0
|12.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|13.
|Литовка Игорь
|1
|0
|14.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|15.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|16.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|17.
|Мудрик Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|8% (2)
|16% (4)
|20% (5)
|16% (4)
|20% (5)
|20% (5)
|Десна
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +9 =5 -6Десна 0:1 Заря Александрия 0:2 Заря Брага 2:0 Заря Заря 3:1 Днепр-1
Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна
Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия
Последние игры между собой
Заря: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Десна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Заря
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 11
|23
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Ворскла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 16
|18
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|8.
|Александрия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|11.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|12.
|Минай
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 23
|9
|14.
|Днепр-1
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|13.
|Александрия
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Десна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Десна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Десна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Заря 2:1 Десна
Исход игры
Заря
81.1% (116)
Ничья
17.5% (25)
Десна
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
61.43% (86)
Нет
38.57% (54)
Популярный счёт
2:1 Заря
39.9% (57)
1:0 Заря
28.7% (41)
1:1 Ничья
14% (20)
2:0 Заря
8.4% (12)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Заря
2.1% (3)
1:2 Десна
1.4% (2)
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