Киндия Тырговиште
1:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Buzau
Университатя Крайова
50' Желтая карточкаЯкоб Паул
69' Желтая карточкаМатею Александру
0:0
72' Не забитый пенальтиЯкоб Паул
1:0
79' ГолЯкоб Паул
90' Желтая карточкаДумитрашку Денис
25
Айоани
Михай
95
Daniel
Celea
15
Дину
Корнел
22
Раца
Вадим
66
Якоб
Паул
19
Попа
Даньел
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Daniel CeleaЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
66 Якоб ПаулПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Коцич МиланЗащитник
- Защитник
-
48 Бурама ФомбаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Митран ИонутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Камара ХуанНападающий
-
Главный тренер: Узунидис Маринос
Ход матча
50'
69'
72'
0:0
79'
1:0
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попа Даньел
|6 (2)
|0.24
|2.
|Флоря Даниэль
|4
|0.16
|3.
|Думитрашку Денис
|2
|0.08
|4.
|Бериша Вальмир
|2 (1)
|0.08
|5.
|Негуц Кристиан
|1
|0.04
|6.
|Раца Вадим
|1
|0.04
|7.
|Якоб Паул
|1
|0.04
|8.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.04
|9.
|Дулка Марко
|1
|0.04
|10.
|Костя Михай
|0
|0
|11.
|Диас Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|8 (2)
|0.32
|2.
|Кольич Элвир
|6
|0.24
|3.
|Иван Андрей
|5
|0.2
|4.
|Банку Никусор
|2
|0.08
|5.
|Офусу Риги
|2
|0.08
|6.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0.08
|7.
|Нистор Дан
|1
|0.04
|8.
|Папп Пол
|1
|0.04
|9.
|Чимпану Джордже
|1
|0.04
|10.
|Мамут Иван
|0
|0
|11.
|Влэдою Штефан
|0
|0
|12.
|Баярам Штефан
|0
|0
|13.
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|14.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Раца Вадим
|7
|0
|2.
|Якоб Паул
|5
|1
|3.
|Думитрашку Денис
|5
|1
|4.
|Флоря Даниэль
|6
|0
|5.
|Попа Даньел
|6
|0
|6.
|Дулка Марко
|6
|0
|7.
|Негуц Кристиан
|6
|0
|8.
|Дину Корнел
|4
|0
|9.
|Кэпушэ Тибериу
|3
|0
|10.
|Ямеого Блэз
|3
|0
|11.
|Пициан Андрей
|2
|0
|12.
|Диас Томас
|2
|0
|13.
|Айоани Михай
|2
|0
|14.
|Костя Михай
|1
|0
|15.
|Бериша Вальмир
|1
|0
|16.
|Ионицэ Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бэлаша Михай
|5
|0
|2.
|Влэдою Штефан
|4
|0
|3.
|Скречу Владимир
|2
|1
|4.
|Нистор Дан
|3
|0
|5.
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|6.
|Мамут Иван
|3
|0
|7.
|Матею Александру
|2
|0
|8.
|Чикылдэу Александру
|2
|0
|9.
|Банку Никусор
|2
|0
|10.
|Константин Мариуш
|2
|0
|11.
|Папп Пол
|1
|0
|12.
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|13.
|Офусу Риги
|1
|0
|14.
|Иван Андрей
|1
|0
|15.
|Бик Овидиу
|1
|0
|16.
|Баярам Штефан
|1
|0
|17.
|Митран Ионут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|Университатя Крайова
|14.29% (4)
|28.57% (8)
|25% (7)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|3.57% (1)
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =7 -7ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани
Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +7 =11 -2Университатя Крайова 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова
Университатя Крайова 1:1 Арджеш Волунтари 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Астра 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|49 - 21
|51
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|31 - 12
|51
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|28 - 14
|47
|4.
|Ботошани
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 29
|37
|5.
|Сепси
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|37 - 24
|37
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|25
|8
|12
|5
|23 - 21
|36
|7.
|УТА Арад
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 32
|33
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 22
|32
|9.
|Арджеш
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 28
|30
|10.
|Астра
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|34 - 37
|29
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|30 - 37
|28
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|23 - 33
|26
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|32 - 32
|25
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|22 - 33
|22
|15.
|Волунтари
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|26 - 37
|21
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|24 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 7
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 7
|20
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|11 - 10
|20
|5.
|Ботошани
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 10
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|9.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 19
|14
|10.
|Арджеш
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Астра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|13.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|14.
|Волунтари
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 18
|11
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|19 - 5
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|16 - 6
|26
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 14
|25
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|18 - 12
|19
|6.
|Ботошани
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|7 - 5
|16
|8.
|Арджеш
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 14
|16
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|10.
|Астра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 20
|11
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 13
|11
|14.
|Волунтари
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
Победитель
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