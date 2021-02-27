  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Киндия Тырговиште
1:0
Конец матча

Стадион:
Университатя Крайова
0'
50' Желтая карточка
Якоб Паул
69' Желтая карточка
Матею Александру
0:0
72' Не забитый пенальти
Якоб Паул
1:0
79' Гол
Якоб Паул
90' Желтая карточка
Думитрашку Денис
90'+5
25
Айоани
Михай
98
Кэпушэ
Тибериу
17
Пициан
Андрей
95
Daniel
Celea
15
Дину
Корнел
8
Дулка
Марко
22
Раца
Вадим
66
Якоб
Паул
80
Думитрашку
Денис
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
13
Пильячелли
Мирко
18
Влэдою
Штефан
2
Папп
Пол
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
8
Матею
Александру
16
Нистор
Дан
33
Кэпэцынэ
Михай
10
Чикылдэу
Александру
17
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
Киндия Тырговиште
Университатя Крайова

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попа Даньел 6 (2) 0.24
2. Флоря Даниэль 4 0.16
3. Думитрашку Денис 2 0.08
4. Бериша Вальмир 2 (1) 0.08
5. Негуц Кристиан 1 0.04
6. Раца Вадим 1 0.04
7. Якоб Паул 1 0.04
8. Кэпушэ Тибериу 1 0.04
9. Дулка Марко 1 0.04
10. Костя Михай 0 0
11. Диас Томас 0 0
Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 8 (2) 0.32
2. Кольич Элвир 6 0.24
3. Иван Андрей 5 0.2
4. Банку Никусор 2 0.08
5. Офусу Риги 2 0.08
6. Бэрбуц Кристиан 2 0.08
7. Нистор Дан 1 0.04
8. Папп Пол 1 0.04
9. Чимпану Джордже 1 0.04
10. Мамут Иван 0 0
11. Влэдою Штефан 0 0
12. Баярам Штефан 0 0
13. Мариус Марсел Константин 0 0
14. Михэйлэ Валентин 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Раца Вадим 7 0
2. Якоб Паул 5 1
3. Думитрашку Денис 5 1
4. Флоря Даниэль 6 0
5. Попа Даньел 6 0
6. Дулка Марко 6 0
7. Негуц Кристиан 6 0
8. Дину Корнел 4 0
9. Кэпушэ Тибериу 3 0
10. Ямеого Блэз 3 0
11. Пициан Андрей 2 0
12. Диас Томас 2 0
13. Айоани Михай 2 0
14. Костя Михай 1 0
15. Бериша Вальмир 1 0
16. Ионицэ Адриан 1 0
Университатя Крайова
# Игрок      
1. Бэлаша Михай 5 0
2. Влэдою Штефан 4 0
3. Скречу Владимир 2 1
4. Нистор Дан 3 0
5. Бэрбуц Кристиан 3 0
6. Мамут Иван 3 0
7. Матею Александру 2 0
8. Чикылдэу Александру 2 0
9. Банку Никусор 2 0
10. Константин Мариуш 2 0
11. Папп Пол 1 0
12. Пильячелли Мирко 1 0
13. Офусу Риги 1 0
14. Иван Андрей 1 0
15. Бик Овидиу 1 0
16. Баярам Штефан 1 0
17. Митран Ионут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Киндия Тырговиште 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2)
 Университатя Крайова 14.29% (4) 28.57% (8) 25% (7) 14.29% (4) 14.29% (4) 3.57% (1)

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =7 -7
ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани
Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +7 =11 -2
Университатя Крайова 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова
Университатя Крайова 1:1 Арджеш Волунтари 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Астра 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Первая лига Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Товарищеские матчи Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Первая лига
Киндия Тырговиште 3:1 Университатя Крайова Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 24 16 3 5 49 - 21 51
2. ЧФР Клуж Заявка 24 15 6 3 31 - 12 51
3. Университатя Крайова Заявка 25 13 8 4 28 - 14 47
4. Ботошани Заявка 24 10 7 7 35 - 29 37
5. Сепси Заявка 24 8 13 3 37 - 24 37
6. Академика Клинчени Заявка 25 8 12 5 23 - 21 36
7. УТА Арад Заявка 25 8 9 8 24 - 32 33
8. Киндия Тырговиште Заявка 25 8 8 9 21 - 22 32
9. Арджеш Заявка 24 7 9 8 24 - 28 30
10. Астра Заявка 25 7 8 10 34 - 37 29
11. Газ-Метан Медиаш Заявка 25 8 4 13 30 - 37 28
12. Динамо Бухарест Заявка 25 7 5 13 23 - 33 26
13. Вииторул Констанца Заявка 23 5 10 8 32 - 32 25
14. Германнштадт Заявка 24 4 10 10 22 - 33 22
15. Волунтари Заявка 24 5 6 13 26 - 37 21
16. Политехника Яссы Заявка 22 4 4 14 24 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 12 10 1 1 31 - 7 31
2. Университатя Крайова Заявка 12 6 3 3 12 - 8 21
3. ЧФР Клуж Заявка 12 5 5 2 12 - 7 20
4. Академика Клинчени Заявка 13 5 5 3 11 - 10 20
5. Ботошани Заявка 12 5 4 3 17 - 10 19
6. Сепси Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 13 5 2 6 15 - 17 17
8. Киндия Тырговиште Заявка 13 4 4 5 14 - 17 16
9. Вииторул Констанца Заявка 11 3 5 3 19 - 19 14
10. Арджеш Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
11. Астра Заявка 12 3 4 5 15 - 16 13
12. Германнштадт Заявка 12 3 4 5 12 - 16 13
13. Динамо Бухарест Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
14. Волунтари Заявка 12 3 2 7 14 - 18 11
15. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
16. УТА Арад Заявка 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 12 10 1 1 19 - 5 31
2. Университатя Крайова Заявка 13 7 5 1 16 - 6 26
3. УТА Арад Заявка 13 7 4 2 17 - 14 25
4. ФКСБ Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
5. Сепси Заявка 12 4 7 1 18 - 12 19
6. Ботошани Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
7. Киндия Тырговиште Заявка 12 4 4 4 7 - 5 16
8. Арджеш Заявка 12 4 4 4 12 - 14 16
9. Академика Клинчени Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
10. Астра Заявка 13 4 4 5 19 - 21 16
11. Динамо Бухарест Заявка 12 4 1 7 11 - 17 13
12. Газ-Метан Медиаш Заявка 12 3 2 7 15 - 20 11
13. Вииторул Констанца Заявка 12 2 5 5 13 - 13 11
14. Волунтари Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
15. Германнштадт Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
16. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 11 - 28 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Eugen Popescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.28 1.93
Бонус: 5 000 ₽ 7.77 1.35 4.05
  1.23 4.74 32.79

Самый высокий коэффициент на матч «Киндия Тырговиште» – «Университатя Крайова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Университатя Крайова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Киндия Тырговиште» – «Университатя Крайова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.75 1.06 5.50 1.11 2.57 1.47 1.94 1.84 1.57 2.52 1.24 3.96 1.17 4.70 1.03 8.70 1.02 9.20
1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00 1.07 7.50 1.66 2.21 1.04 9.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.06 8.80 0.00 15.50 0.00 14.50 0.00 21.00
1.89 1.97 1.55 2.52 1.21 4.49 1.38 3.09 1.44 2.86 1.24 4.17 2.11 1.79 1.76 2.12 1.58 2.45 1.43 2.88 1.21 4.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.47 1.53 1.61 2.29 1.30 3.45
1.27 3.55 1.15 5.00 1.09 6.50 1.06 8.10
1.14 5.72 1.33 3.30 1.10 6.86 1.42 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.36 2.04 1.76 1.46 2.68
1.99 1.77 1.44 2.65 1.14 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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