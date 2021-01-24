Середина первого тайма у нас идёт, Льоренте навесил справа в штрафную площадь, Суарес в борьбе с защитником смог заработать угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Жоуа Фелиш! 1:1! Тома Лемар навесил справа на дальнюю штангу, Фелиш набежал, немного опередил Корреа и в касание проткнул мяч в створ от рук Доменека!

Сразу набросились футболисты "Валенсии" на арбитра. Габриэль Паулиста показывал, что его держали во время подачи с угла поля, но не участвовал в этом эпизоде защитник.

Да, упустил Корреа Фелиша, который вынырнул из-за спины защитника. Дали нам повтор с голом португальца. Ничего там криминального не было, не совсем понятно, на что грешили футболисты "Валенсии" своим обращением к арбитру.

Контролируют мяч футболисты "Валенсии", попытались левым флангом провести атаку игроки гостей, но хозяева не пустили.

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21' "Валенсия" пошла вперёд, последовал неплохой заброс по левому флангу вперёд, но там защитник хозяев закрыл мяч корпусом, проводив его лицевую.

19' Довольно медленно играет "Атлетико" в эти минуты. "Валенсия" очень умело сдерживает соперника, не даёт развернуться на своей половине поля.

18' Рачич получил небольшое повреждение, но помощь врачей автору гола не потребовалась. Пока немного хромает Урош, но встречу продолжает.

17' Длинная передача в исполнении Эрмосо, но никто из хозяев на этот заброс не пошёл. Подарили хозяева мяч сопернику на ровном месте.

16' А теперь уже гости перешли на половину поля соперника, но не удалось прорваться правым флангом.

15' Разыгрывают футболисты "Атлетико" мяч на половине поля соперника, но делают это неторопливо.

13' Вновь Хименес выскакивал под подачу с угла поля, но на этот раз нарушил правила защитник "Атлетико".

13' "Атлетико" пошёл вперёд, вновь Маркос Льоренте активен на правом фланге, но пройти защитника не удалось. Угловой заработал.

11' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Урош Рачич! 0:1!

Это великолепно! Просто супер! В касание метров с 30-ти пробил Рачич, мяч по красивой дуге вонзился в девятку ворот Облака! Такое не берётся! Просто супер-гол!

10' Ну вот и "Валенсия" ответила, по моментам уже 1-1.

8' Вальехо имел хороший момент, ворвался он слева в штрафную, пробивал по воротам с острого угла, но Облак не замёрз! Впервые в игре вступил голкипер "Атлетико" в игру.

7' Маркос Льоренте прорывался по правому флангу, удалось прокинуть мяч мимо защитника, но слишком сильно получилось. Мяч упущен за лицевую линию.

6' Угловой заработали игроки "Атлетико". Пошла подача справа в центральную зону, Хосе Хименес опасно пробил головой, Доменек в последний момент выбросил руку, отбив мяч!

5' Попытались в контратаку перейти игроки "Валенсии", но неточная передача всё перечеркнула.

4' Удалось игрокам "Валенсии" мяч перехватить, но хозяева не выпускают гостей с их половины поля.

3' "Атлетико" лучше начинает матч, пока вся игра на половине поля "Валенсии" происходит.

1' И сразу же "Атлетико" опасный момент создаёт! Это Жоау Фелиш по центру мяч протащил, с линии штрафной площади из-под защитника пробил, рядом со штангой получилось!