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  2. Матчи
  3. Испания
Атлетико М
1:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Валенсия
0'
0:1
11' Гол
Рачич Урош
1:1
23' Гол
Фелиш Жоау
27'
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
24
Врсалько
Шиме
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
7
Фелиш
Жоау
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
8
Солер
Карлос
19
Рачич
Урош
17
Черышев
Денис
22
Макси
Гомес
21
Вальехо
Ману
Атлетико М
3-5-2
Валенсия
4-4-2

Ход матча

11'
0:1
Рачич Урош
(Гайя Хосе)
23'
Фелиш Жоау
(Лемар Тома)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 11 (1) 0.61
2. Льоренте Маркос 6 0.33
3. Фелиш Жоау 5 (1) 0.28
4. Корреа Анхель 2 0.11
5. Карраско Янник 2 0.11
6. Коста Диего 2 (1) 0.11
7. Эрмосо Марио 1 0.06
8. Ньигес Сауль 1 0.06
9. Лемар Тома 1 0.06
10. Торрейра Лукас 1 0.06
11. Триппьер Киран 0 0
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 6 (5) 0.3
2. Макси Гомес 5 0.25
3. Вальехо Ману 4 0.2
4. Гамейро Кевин 1 0.05
5. Васс Даниэль 1 0.05
6. Габриэль Паулиста 1 0.05
7. Лато Тони 1 0.05
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.05
9. Дьякаби Муктар 1 0.05
10. Рачич Урош 1 0.05
11. Муса Юнус 1 0.05
12. Гильямон Уго 1 0.05
13. Гайя Хосе 0 0
14. Ли Кан Ин 0 0
15. Черышев Денис 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 7 0
2. Коке Хорхе 5 0
3. Суарес Луис 3 0
4. Ньигес Сауль 3 0
5. Эрмосо Марио 3 0
6. Эррера Эктор 2 0
7. Корреа Анхель 2 0
8. Карраско Янник 2 0
9. Хименес Хосе 2 0
10. Льоренте Маркос 2 0
11. Фелипе Аугусто IV 2 0
12. Фелиш Жоау 2 0
13. Коста Диего 1 0
14. Лемар Тома 1 0
15. Парти Томас 1 0
16. Витоло Виктор 1 0
17. Лоди Ренан 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 6 0
2. Васс Даниэль 5 0
3. Корреа Тьерри 3 1
4. Макси Гомес 4 0
5. Джейсон 2 1
6. Габриэль Паулиста 3 0
7. Солер Карлос 3 0
8. Рачич Урош 3 0
9. Гуэдеш Гонсалу 1 1
10. Кондогбия Жоффрей 2 0
11. Черышев Денис 2 0
12. Гайя Хосе 2 0
13. Лато Тони 1 0
14. Мангала Эльяким 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Дьякаби Муктар 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Эскьердо Висенте 1 0
19. Муса Юнус 1 0
20. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 9.38% (3) 9.38% (3) 15.63% (5) 18.75% (6) 15.63% (5) 31.25% (10)
 Валенсия 4.35% (1) 13.04% (3) 21.74% (5) 8.7% (2) 26.09% (6) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М
Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия
Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Валенсия: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Валенсия 0:1 Атлетико М Ла Лига Валенсия 2:2 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:1 Валенсия Ла Лига Атлетико М 3:2 Валенсия Примера
Валенсия 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Атлетико М Примера Валенсия 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Лига Европы
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:1 Заявка 18 14 3 1 34 - 8 45
2. Реал Мадрид Заявка 19 12 4 3 34 - 16 40
3. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
4. Севилья Заявка 19 11 3 5 26 - 16 36
5. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
6. Реал Сосьедад Заявка 20 8 7 5 31 - 18 31
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Сельта Заявка 20 6 6 8 24 - 31 24
10. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
11. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
12. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия 1:1 Заявка 20 4 9 7 26 - 27 21
15. Эйбар Заявка 20 4 8 8 17 - 21 20
16. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 20 4 6 10 18 - 29 18
19. Эльче Заявка 18 3 8 7 16 - 25 17
20. Уэска Заявка 20 1 10 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:1 Заявка 10 8 2 0 22 - 3 26
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
8. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
9. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
14. Валенсия 1:1 Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Атлетико М 1:1 Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
4. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Валенсия 1:1 Заявка 10 2 4 4 11 - 13 10
11. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
12. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
13. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 28'
    Контролируют мяч футболисты "Валенсии", попытались левым флангом провести атаку игроки гостей, но хозяева не пустили.
  • 26'
    Да, упустил Корреа Фелиша, который вынырнул из-за спины защитника. Дали нам повтор с голом португальца. Ничего там криминального не было, не совсем понятно, на что грешили футболисты "Валенсии" своим обращением к арбитру.
  • 24'
    Сразу набросились футболисты "Валенсии" на арбитра. Габриэль Паулиста показывал, что его держали во время подачи с угла поля, но не участвовал в этом эпизоде защитник.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Жоуа Фелиш! 1:1!
    Тома Лемар навесил справа на дальнюю штангу, Фелиш набежал, немного опередил Корреа и в касание проткнул мяч в створ от рук Доменека!
  • 22'
    Середина первого тайма у нас идёт, Льоренте навесил справа в штрафную площадь, Суарес в борьбе с защитником смог заработать угловой.
  • 21'
    "Валенсия" пошла вперёд, последовал неплохой заброс по левому флангу вперёд, но там защитник хозяев закрыл мяч корпусом, проводив его лицевую.
  • 19'
    Довольно медленно играет "Атлетико" в эти минуты. "Валенсия" очень умело сдерживает соперника, не даёт развернуться на своей половине поля.
  • 18'
    Рачич получил небольшое повреждение, но помощь врачей автору гола не потребовалась. Пока немного хромает Урош, но встречу продолжает.
  • 17'
    Длинная передача в исполнении Эрмосо, но никто из хозяев на этот заброс не пошёл. Подарили хозяева мяч сопернику на ровном месте.
  • 16'
    А теперь уже гости перешли на половину поля соперника, но не удалось прорваться правым флангом.
  • 15'
    Разыгрывают футболисты "Атлетико" мяч на половине поля соперника, но делают это неторопливо.
  • Угловой
    13'
    Вновь Хименес выскакивал под подачу с угла поля, но на этот раз нарушил правила защитник "Атлетико".
  • 13'
    "Атлетико" пошёл вперёд, вновь Маркос Льоренте активен на правом фланге, но пройти защитника не удалось. Угловой заработал.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Урош Рачич! 0:1!
    Это великолепно! Просто супер! В касание метров с 30-ти пробил Рачич, мяч по красивой дуге вонзился в девятку ворот Облака! Такое не берётся! Просто супер-гол!
  • 10'
    Ну вот и "Валенсия" ответила, по моментам уже 1-1.
  • Опасный момент
    8'
    Вальехо имел хороший момент, ворвался он слева в штрафную, пробивал по воротам с острого угла, но Облак не замёрз! Впервые в игре вступил голкипер "Атлетико" в игру.
  • 7'
    Маркос Льоренте прорывался по правому флангу, удалось прокинуть мяч мимо защитника, но слишком сильно получилось. Мяч упущен за лицевую линию.
  • Опасный момент
    6'
    Угловой заработали игроки "Атлетико". Пошла подача справа в центральную зону, Хосе Хименес опасно пробил головой, Доменек в последний момент выбросил руку, отбив мяч!
  • 5'
    Попытались в контратаку перейти игроки "Валенсии", но неточная передача всё перечеркнула.
  • 4'
    Удалось игрокам "Валенсии" мяч перехватить, но хозяева не выпускают гостей с их половины поля.
  • 3'
    "Атлетико" лучше начинает матч, пока вся игра на половине поля "Валенсии" происходит.
  • 1'
    И сразу же "Атлетико" опасный момент создаёт! Это Жоау Фелиш по центру мяч протащил, с линии штрафной площади из-под защитника пробил, рядом со штангой получилось!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! "Валенсия" начала с центра поля! В белых майках, чёрных трусах и гетрах будут играть гости, а "Атлетико" в традиционной красно-белой форме и синих трусах.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.40 3.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.51 4.50 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.20 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.15 3.10
  2.70 3.29 2.74

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.06 8.00 1.07 3.40 1.32 2.60 1.50 1.84 1.98 1.46 2.75 1.32 3.45 1.14 5.50 1.11 6.60
8.50 1.03 8.30 1.05 3.10 1.35 2.75 1.45 1.80 1.99 1.36 3.15 1.24 3.88 1.08 6.80 1.05 7.40 1.00 11.25
9.30 1.04 7.80 1.10 7.66 1.05 7.20 1.09 2.14 1.76 3.00 1.38 1.75 2.15 2.27 1.62 1.68 2.18 1.33 3.25 1.24 4.00 1.08 6.61 1.07 8.40 0.00 21.00
3.70 1.30 2.81 1.49 2.83 1.46 2.25 1.69 2.69 1.50 2.34 1.64 1.99 1.88 1.70 2.22 1.55 2.56 1.17 5.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
2.80 1.40 1.86 1.88 1.39 2.85 1.08 6.80
2.83 1.43 1.83 1.98 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.90 1.40 1.77 1.87 2.33 1.60 1.50 2.55 1.25 3.90 1.04 8.60
3.01 1.41 2.47 1.58 1.93 1.95 1.57 2.49 1.99 1.89 1.62 2.37 1.27 3.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.60 1.45 1.65 2.15 1.17 4.60
3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.18 4.85
4.05 1.23 2.90 1.59 1.75 2.15 1.19 3.20 1.19 4.11

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.14 1.66
1.13 5.04
Букмекер Да Нет
5.20 1.13
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
3.60 1.27
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Прогнозы на матч Атлетико М 1:1 Валенсия

Исход игры
Атлетико М
95.2% (138)
Ничья
3.4% (5)
Валенсия
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.66% (62)
Меньше
56.34% (80)
Обе команды забьют
Да
45.77% (65)
Нет
54.23% (77)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
35.9% (52)
2:0 Атлетико М
34.5% (50)
1:0 Атлетико М
17.9% (26)
3:1 Атлетико М
4.1% (6)
1:1 Ничья
2.8% (4)
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