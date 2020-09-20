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Дженоа
4:1
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
6' Гол
Дестро Маттиа
2:0
9' Гол
Пандев Горан
2:1
28' Гол
Ривьер Эммануэль
29' Желтая карточка
Молина Сальваторе
32' Желтая карточка
Маццотта Антонио
3:1
34' Гол
Дзаппакоста Давиде
37' Желтая карточка
Дзаппакоста Давиде
41' Желтая карточка
Зайц Миха
44' Желтая карточка
Пандев Горан
70' Желтая карточка
Гильоне Паоло
4:1
75' Гол
Пьяца Марко
90'+4
1
Перин
Маттиа
5
Гольданига
Эдоардо
2
Сапата
Кристиан
14
Бираски
Давиде
18
Гильоне
Паоло
8
Лерагер
Лукас
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
77
Дзаппакоста
Давиде
19
Пандев
Горан
23
Дестро
Маттиа
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
17
Молина
Сальваторе
21
Дзанеллато
Никколо
8
Чигарини
Лука
23
Маццотта
Антонио
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
97
Ривьер
Эммануэль
Дженоа
3-5-2
Кротоне
3-4-1-2

Ход матча

6'
Дестро Маттиа
(Гильоне Паоло)
1:0
9'
Пандев Горан
(Гольданига Эдоардо)
2:0
28'
2:1
Ривьер Эммануэль
29'
 
Молина Сальваторе
32'
 
Маццотта Антонио
34'
Дзаппакоста Давиде
3:1
37'
Дзаппакоста Давиде
 
41'
Зайц Миха
 
44'
Пандев Горан
 
46'
 
Рисполи Андреа
Маццотта Антонио
58'
 
Эдуардо Энрике
Дзанеллато Никколо
58'
 
Каргбо Аугустус
Ривьер Эммануэль
68'
Пьяца Марко
Пандев Горан
 
68'
Радованович Иван
Бадель Милан
 
70'
Гильоне Паоло
 
75'
Пьяца Марко
(Гильоне Паоло)
4:1
76'
Бехрами Валон
Зайц Миха
 
76'
Циборра Леннарт
Дзаппакоста Давиде
 
86'
Мелегони Филиппо
Лерагер Лукас
 
86'
 
Гомельт Томислав
Чигарини Лука
89'
 
Denis Dragus1
Сими Нванкво

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 7 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 1 1
2. Дестро Маттиа 1 1
3. Пьяца Марко 1 1
4. Дзаппакоста Давиде 1 1
5. Гильоне Паоло 0 0
6. Гольданига Эдоардо 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 1 1

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Пандев Горан 1 0
2. Зайц Миха 1 0
3. Дзаппакоста Давиде 1 0
4. Гильоне Паоло 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Маццотта Антонио 1 0
2. Молина Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1) 0
 Кротоне 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа
Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа
Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана
Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Дженоа 1:0 Кротоне Серия A Дженоа 1:0 Кротоне Кубок Кротоне 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Кротоне Серия A
Кротоне 1:3 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Наполи 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фиорентина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рома 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Верона 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Торино 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Парма 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кротоне 1 0 0 1 1 - 4 0
Новости матча
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Прогнозы
Прогнозы 154
Дженоа 91.6% (141)
X 7.8% (12)
Кротоне 0.6% (1)
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1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Дженоа 4:1 Кротоне

Исход игры
Дженоа
91.6% (141)
Ничья
7.8% (12)
Кротоне
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
24.34% (37)
Меньше
75.66% (115)
Обе команды забьют
Да
27.63% (42)
Нет
72.37% (110)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
49.4% (76)
2:1 Дженоа
20.8% (32)
2:0 Дженоа
18.2% (28)
1:1 Ничья
3.9% (6)
0:0 Ничья
3.2% (5)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.70 4.10
1.06 12.00 41.00
2.45 3.50 3.24
1.91 3.80 3.81
1.10 11.03 31.44

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5
10.00 1.03 7.50 1.07 3.30 1.35 2.50 1.57 2.05 1.81 7.77 1.08 1.72 2.20 1.42 2.95 5.55 1.14 1.12 6.30 3.15 1.35 1.01 12.50 1.47 2.65 1.25 3.90 1.01 15.00
9.80 1.06 8.20 1.08 3.26 1.35 2.49 1.55 1.87 2.13 1.42 2.91 1.29 3.68 1.12 6.55 1.09 7.50 1.02 14.75
8.96 1.06 7.75 1.08 3.57 1.29 2.81 1.43 1.95 1.84 1.54 2.47 1.37 3.08 1.17 4.99 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70
3.53 1.33 3.09 1.42 2.63 1.54 2.04 1.85 7.36 1.11 1.62 2.41 1.45 2.92 2.63 1.53 2.28 1.68 1.93 1.96 1.67 2.31 2.67 1.52 2.19 1.74 1.71 2.24 1.46 2.86 1.55 2.58 1.33 3.53 1.41 3.06 1.43 2.99 1.34 3.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5 4.75 4.75
1.83 1.98 1.38 3.05 1.11 6.50 2.10 1.72 1.42 2.85 1.03 12.00
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.12 6.10 1.08 7.50
2.98 1.39 1.99 1.81 1.46 2.70 1.15 5.39 1.11 6.49 1.02 14.53 1.02 15.26
2.96 1.45 2.42 1.62 1.81 2.07 1.55 2.59 1.40 3.16 1.97 1.91 1.62 2.38 1.27 3.89 1.27 3.94 1.14 6.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.80
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.18 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.70
1.79 2.01
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
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