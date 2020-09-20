Дженоа
4:1
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Кротоне
1:0
6' ГолДестро Маттиа
2:0
9' ГолПандев Горан
2:1
28' ГолРивьер Эммануэль
29' Желтая карточкаМолина Сальваторе
32' Желтая карточкаМаццотта Антонио
3:1
34' ГолДзаппакоста Давиде
37' Желтая карточкаДзаппакоста Давиде
41' Желтая карточкаЗайц Миха
44' Желтая карточкаПандев Горан
70' Желтая карточкаГильоне Паоло
4:1
75' ГолПьяца Марко
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
17 Брлек ПетарПолузащитник
-
37 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Gian Crespi
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
1:0
9'
28'
2:1
32'
34'
41'
44'
70'
75'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
7 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|1
|1
|2.
|Дестро Маттиа
|1
|1
|3.
|Пьяца Марко
|1
|1
|4.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|1
|5.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|6.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|1
|0
|2.
|Зайц Миха
|1
|0
|3.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|4.
|Гильоне Паоло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|2.
|Молина Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|Кротоне
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа
Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана
Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рома
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Верона
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Торино
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Парма
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Дженоа 4:1 Кротоне
Исход игры
Дженоа
91.6% (141)
Ничья
7.8% (12)
Кротоне
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
24.34% (37)
Меньше
75.66% (115)
Обе команды забьют
Да
27.63% (42)
Нет
72.37% (110)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
49.4% (76)
2:1 Дженоа
20.8% (32)
2:0 Дженоа
18.2% (28)
1:1 Ничья
3.9% (6)
0:0 Ничья
3.2% (5)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|10.00
|1.03
|7.50
|1.07
|3.30
|1.35
|—
|—
|2.50
|1.57
|2.05
|1.81
|7.77
|1.08
|1.72
|2.20
|1.42
|2.95
|5.55
|1.14
|—
|—
|1.12
|6.30
|—
|—
|3.15
|1.35
|—
|—
|1.01
|12.50
|—
|—
|1.47
|2.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.25
|3.90
|1.01
|15.00
|9.80
|1.06
|8.20
|1.08
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.87
|2.13
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.29
|3.68
|—
|—
|1.12
|6.55
|—
|—
|1.09
|7.50
|—
|—
|1.02
|14.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.75
|1.08
|3.57
|1.29
|—
|—
|2.81
|1.43
|—
|—
|1.95
|1.84
|—
|—
|1.54
|2.47
|1.37
|3.08
|—
|—
|1.17
|4.99
|—
|—
|1.13
|5.88
|—
|—
|1.04
|10.70
|—
|—
|1.04
|10.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.53
|1.33
|3.09
|1.42
|2.63
|1.54
|2.04
|1.85
|7.36
|1.11
|1.62
|2.41
|1.45
|2.92
|2.63
|1.53
|2.28
|1.68
|1.93
|1.96
|1.67
|2.31
|2.67
|1.52
|2.19
|1.74
|1.71
|2.24
|1.46
|2.86
|1.55
|2.58
|1.33
|3.53
|1.41
|3.06
|1.43
|2.99
|1.34
|3.44
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|—
|—
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.38
|3.05
|1.11
|6.50
|2.10
|1.72
|—
|—
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.03
|12.00
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.12
|6.10
|1.08
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.98
|1.39
|—
|—
|1.99
|1.81
|—
|—
|1.46
|2.70
|1.15
|5.39
|1.11
|6.49
|—
|—
|1.02
|14.53
|1.02
|15.26
|—
|—
|—
|—
|2.96
|1.45
|2.42
|1.62
|1.81
|2.07
|1.55
|2.59
|1.40
|3.16
|—
|—
|1.97
|1.91
|1.62
|2.38
|1.27
|3.89
|—
|—
|1.27
|3.94
|1.14
|6.10