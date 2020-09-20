Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Марроне Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Кротоне

86' Дестро Маттиа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Марроне Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Плохо сыграл Сапата Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

82' Дженоа имеет хороший шанс забить.

80' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Г О О О О Л - Пьяца Марко изменил счет на табло!

73' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Дженоа

73' Гольданига Эдоардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Гольданига Эдоардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Гильоне Паоло получил желтую карточку от судьи

69' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Дестро Маттиа имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

65' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Дженоа

63' Junior Messias не смог попасть в створ ударом издали

62' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Кротоне

58' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Дженоа

54' Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали

54' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Магальян Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Дестро Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Junior Messias из команды Кротоне разыграл угловой с правого угла.