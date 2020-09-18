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Милан
 
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Стадион:
Болонья

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: + = -
Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца
Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа
Болонья Последние 20 матчей: + = -
Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья
Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья

Последние игры между собой

Милан: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Милан 5:1 Болонья Серия A Болонья 2:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A
Болонья 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Милан 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Болонья Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:3 Милан Серия A Милан 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Милан Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2020, осталось 2 дня 18 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 74
    Милан 91.9% (68)
    X 4.1% (3)
    Болонья 4.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Болонья
    1.62
    4.70
    5.95
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Милан - Болонья

    Исход игры
    Милан
    91.9% (68)
    Ничья
    4.1% (3)
    Болонья
    4.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.47% (31)
    Меньше
    57.53% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    41.1% (30)
    Нет
    58.9% (43)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    43.2% (32)
    2:1 Милан
    28.4% (21)
    1:0 Милан
    8.1% (6)
    3:0 Милан
    5.4% (4)
    1:1 Ничья
    4.1% (3)
    3:1 Милан
    2.7% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.55 4.35 5.75
    1.58 4.60 5.20
    1.62 4.70 5.95
    1.58 4.32 5.34
    1.57 4.41 5.79

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.00 1.02 4.70 1.18 3.95 1.27 2.45 1.62 2.18 1.76 1.88 1.99 1.57 2.48 1.30 3.65 1.23 4.40 1.07 7.10 1.06 7.70
    15.75 1.02 14.25 1.02 5.00 1.19 4.05 1.25 2.49 1.67 1.87 1.95 1.55 2.49 1.28 3.72 1.23 4.30 1.09 7.80
    11.89 1.03 10.70 1.04 4.66 1.19 3.83 1.26 2.37 1.58 1.88 1.91 1.56 2.42 1.29 3.57 1.22 4.25 1.09 7.27 1.08 7.75 1.02 13.56 1.02 14.01
    5.21 1.19 2.43 1.61 2.16 1.76 1.89 2.00 1.68 2.28 1.55 2.57 1.21 4.73
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.44 1.58 1.58 2.33 1.23 4.30
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.35
    3.50 1.30 2.37 1.58 1.60 2.33 1.23 4.13 1.16 5.18 1.04 10.70 1.03 12.25
    3.10 1.40 2.46 1.60 1.86 2.04 1.60 2.46 1.41 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.97 1.80 1.47 2.55 1.29 3.40
    5.05 1.18 3.60 1.29 1.98 1.83 1.46 2.72 1.28 3.64

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.69 2.23
    1.69 2.16
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.25
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.39
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