Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: + = -Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца
Болонья Последние 20 матчей: + = -Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья
Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья
Последние игры между собой
Милан: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Болонья 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Милан 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Болонья Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:3 Милан Серия A Милан 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Милан Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Милан - Болонья
Исход игры
Милан
91.9% (68)
Ничья
4.1% (3)
Болонья
4.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.47% (31)
Меньше
57.53% (42)
Обе команды забьют
Да
41.1% (30)
Нет
58.9% (43)
Популярный счёт
2:0 Милан
43.2% (32)
2:1 Милан
28.4% (21)
1:0 Милан
8.1% (6)
3:0 Милан
5.4% (4)
1:1 Ничья
4.1% (3)
3:1 Милан
2.7% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.02
|4.70
|1.18
|3.95
|1.27
|2.45
|1.62
|2.18
|1.76
|1.88
|1.99
|—
|—
|1.57
|2.48
|1.30
|3.65
|1.23
|4.40
|1.07
|7.10
|1.06
|7.70
|—
|—
|—
|—
|15.75
|1.02
|14.25
|1.02
|5.00
|1.19
|4.05
|1.25
|2.49
|1.67
|—
|—
|1.87
|1.95
|—
|—
|1.55
|2.49
|1.28
|3.72
|1.23
|4.30
|1.09
|7.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.89
|1.03
|10.70
|1.04
|4.66
|1.19
|3.83
|1.26
|2.37
|1.58
|—
|—
|1.88
|1.91
|—
|—
|1.56
|2.42
|1.29
|3.57
|1.22
|4.25
|1.09
|7.27
|1.08
|7.75
|1.02
|13.56
|1.02
|14.01
|—
|—
|—
|—
|5.21
|1.19
|—
|—
|2.43
|1.61
|2.16
|1.76
|1.89
|2.00
|1.68
|2.28
|1.55
|2.57
|—
|—
|1.21
|4.73
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.44
|1.58
|—
|—
|1.58
|2.33
|—
|—
|1.23
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.24
|4.05
|1.16
|5.35
|—
|—
|—
|—
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.37
|1.58
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.23
|4.13
|1.16
|5.18
|1.04
|10.70
|1.03
|12.25
|—
|—
|3.10
|1.40
|2.46
|1.60
|1.86
|2.04
|1.60
|2.46
|1.41
|3.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—