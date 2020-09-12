ОФИ
1:1
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Панетоликос
22' Желтая карточкаСтаикос Пасхалис
34' Желтая карточкаJoao Figueiredo
0:1
45' ПенальтиFranco Mazurek
1:1
60' ГолJuan Neira1
63' Желтая карточкаВурос Праксителис
67' Желтая карточкаДалсью
77' Желтая карточкаКоровесис Никос
87' Желтая карточкаМаринакис Никос
10
Наби
Адил
21
Ваш
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
Ход матча
22'
34'
45'
0:1
60'
1:1
67'
77'
87'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
28 Нарушения правил 28
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Juan Neira1
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Franco Mazurek
|1 (1)
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маринакис Никос
|1
|0
|2.
|Вурос Праксителис
|1
|0
|3.
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|4.
|Коровесис Никос
|1
|0
|5.
|Joao Figueiredo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Далсью
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Панетоликос
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: + = -ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос
Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панетоликос
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Панетоликос: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Панетоликос 3:1 ОФИ Суперлига Панетоликос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 Панетоликос Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 ОФИ Кубок Панетоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Футбольная лига Панетоликос 2:1 ОФИ Футбольная лига Панетоликос 1:1 ОФИ Второй дивизион ОФИ 1:1 Панетоликос Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.00
|1.22
|—
|—
|6.50
|1.08
|—
|—
|2.55
|1.47
|—
|—
|2.21
|1.67
|1.85
|1.95
|1.67
|2.12
|—
|—
|1.31
|3.30
|1.09
|6.50
|1.07
|7.10
|1.06
|7.90
|1.01
|14.00
|—
|—
|7.60
|1.05
|—
|—
|6.45
|1.09
|—
|—
|2.86
|1.40
|—
|—
|2.17
|1.69
|—
|—
|1.68
|2.31
|—
|—
|1.32
|3.38
|1.22
|4.10
|1.06
|7.40
|1.04
|7.90
|—
|—
|—
|—
|7.60
|1.06
|—
|—
|6.35
|1.09
|—
|—
|3.09
|1.33
|—
|—
|2.40
|1.52
|—
|—
|1.75
|1.99
|—
|—
|1.40
|2.77
|1.27
|3.48
|1.11
|5.74
|1.09
|6.35
|1.02
|11.05
|1.02
|11.47
|—
|—
|3.11
|1.36
|2.49
|1.53
|1.88
|1.94
|2.52
|1.52
|2.04
|1.79
|1.53
|2.50
|1.33
|3.29
|1.54
|2.47
|1.30
|3.42
|—
|—
|1.20
|4.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—