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ОФИ
1:1
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
22' Желтая карточка
Стаикос Пасхалис
34' Желтая карточка
Joao Figueiredo
0:1
45' Пенальти
Franco Mazurek
1:1
60' Гол
Juan Neira1
63' Желтая карточка
Вурос Праксителис
67' Желтая карточка
Далсью
77' Желтая карточка
Коровесис Никос
87' Желтая карточка
Маринакис Никос
90'+6
Ватерман
Бой
6
Маринакис
Никос
Вурос
Праксителис
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
4
Vajeba
Sakor
26
Стаикос
Пасхалис
22
Сардинеро
Адриан
10
Наби
Адил
21
Ваш
Рикарду
20
Joao
Figueiredo
1
Christopher
Knett
54
Giorgos
Liavas
4
Aristotle
Karasalidis
66
Apostolos
Konstantopoulos
27
Manolis
Tzanakakis
37
Angelos
Tsigaras
7
Franco
Mazurek
10
Далсью
3
Vanderson
11
Jorge
Diaz1
9
Nicolas
Mazzola
ОФИ
4-2-3-1
Панетоликос
3-5-2

Ход матча

22'
Стаикос Пасхалис
 
34'
Joao Figueiredo
 
45'
0:1
Franco Mazurek
53'
Miguel Mellado
Наби Адил
 
53'
Juan Neira1
Vajeba Sakor
 
60'
Juan Neira1
1:1
63'
Вурос Праксителис
 
67'
 
Далсью
73'
 
Frederico Duarte
Manolis Tzanakakis
75'
Abdul Rahman Oues
Вурос Праксителис
 
77'
Коровесис Никос
 
79'
Frixos Grivas
Ваш Рикарду
 
82'
 
Вергос Николаос
Nicolas Mazzola
87'
 
Javier Mendoza
Franco Mazurek
87'
 
Таар Аймен
Angelos Tsigaras
87'
Маринакис Никос
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 28 Нарушения правил 28
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Juan Neira1 1 1
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Franco Mazurek 1 (1) 1

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Маринакис Никос 1 0
2. Вурос Праксителис 1 0
3. Стаикос Пасхалис 1 0
4. Коровесис Никос 1 0
5. Joao Figueiredo 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Далсью 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 0 0 0 100% (1) 0 0
 Панетоликос 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ
ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Ксанти 2:2 ОФИ ОФИ 0:1 Олимпиакос
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -
Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос
Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панетоликос

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Панетоликос: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Панетоликос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Панетоликос Суперлига ОФИ 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 ОФИ Суперлига
Панетоликос 3:1 ОФИ Суперлига Панетоликос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 Панетоликос Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 ОФИ Кубок Панетоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Футбольная лига Панетоликос 2:1 ОФИ Футбольная лига Панетоликос 1:1 ОФИ Второй дивизион ОФИ 1:1 Панетоликос Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 1 3
2. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Панетоликос 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ОФИ 1 0 1 0 1 - 1 1
5. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 1 0 0 1 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Franco Mazurek из команды Панетоликос забивает с точки!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Joao Figueiredo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Стаикос Пасхалис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.00 1.35 7.80
3.50 1.53 5.70
1.83 3.52 4.55
1.71 3.49 5.06
4.59 1.47 6.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.00 1.22 6.50 1.08 2.55 1.47 2.21 1.67 1.85 1.95 1.67 2.12 1.31 3.30 1.09 6.50 1.07 7.10 1.06 7.90 1.01 14.00
7.60 1.05 6.45 1.09 2.86 1.40 2.17 1.69 1.68 2.31 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.90
7.60 1.06 6.35 1.09 3.09 1.33 2.40 1.52 1.75 1.99 1.40 2.77 1.27 3.48 1.11 5.74 1.09 6.35 1.02 11.05 1.02 11.47
3.11 1.36 2.49 1.53 1.88 1.94 2.52 1.52 2.04 1.79 1.53 2.50 1.33 3.29 1.54 2.47 1.30 3.42 1.20 4.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.31 3.25 1.72 2.12 1.14 5.20 1.07 6.90
2.65 1.48 1.73 2.11 1.35 3.20
2.66 1.43 1.79 1.94 1.37 2.90 1.11 5.74 1.08 6.71
1.18 4.67 1.41 2.87 1.68 2.20 1.43 2.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.30 1.59 1.59 2.33 1.21 4.30
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
1.99 1.75
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.85 1.22
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