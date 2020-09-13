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Машук-КМВ
 
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Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Машук-КМВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Kabulov G. 1 0.5
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Машук-КМВ 0 0 75% (3) 0 25% (1) 0
 Тамбов 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Машук-КМВ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Машук-КМВ 1:1 Форте Машук-КМВ 2:1 Легион-Динамо ФК Туапсе 1:2 Машук-КМВ Машук-КМВ 3:1 Интер Черкесск
Интер Черкесск 2:3 Машук-КМВ ПФК Кубань 4:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 4:1 Махачкала Ротор 2:0 Машук-КМВ Легион-Динамо 3:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:1 СКА-Ростов Биолог-Новокубанск 2:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 3:0 ПФК Кубань Спартак Владикавказ 2:2 Машук-КМВ Машук-КМВ 0:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 0:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:0 Махачкала Машук-КМВ 4:0 Анжи Волгарь 1:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:0 Краснодар-3 Черноморец Нв 3:0 Машук-КМВ
Тамбов Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов
Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Машук-КМВ - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2020, осталось 2 дня 10 часов 31 минуту.


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