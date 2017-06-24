Стадион: Stadion Miejski Tychy
2:4
Конец матча
0:1
23' ГолАндерсен Лукас
1:1
27' ГолШик Патрик
1:2
35' ГолЗохоре Кеннет
2:2
54' ГолTomas Chory
69' Желтая карточкаИнгвартсен Маркус
2:3
73' ГолЗохоре Кеннет
82' Желтая карточкаШимич Штефан
84' Желтая карточкаЧерны Вацлав
88' Желтая карточкаСучек Томаш
2:4
90' ГолИнгвартсен Маркус
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 9047 болельщиков
94'
94'
94'
Marek Havlik из команды Чехия (до 21 года) разыграл угловой с правого угла.
94'
Шик Патрик бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
94'
Юлиш Лукаш из команды Чехия (до 21 года) делает навес
93'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
93'
Травник Михал из команды Чехия (до 21 года) остановил атаку, перехватив мяч.
92'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Юлиш Лукаш из команды Чехия (до 21 года) делает навес
91'
Зохоре Кеннет сделал результативную передачу.
91'
Ингвартсен Маркус из команды Дания (до21) добил мяч в ворота.
91'
Зохоре Кеннет из команды Дания (до21) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
91'
Нильсен Каспер из команды Дания (до21) делает пас партнеру.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) разыграл угловой с левого угла.
89'
Сучек Томаш наказан за толчок Ингвартсен Маркус
89'
После дальнего удара, который нанес Нильсен Каспер мяч отбит вратарем
88'
Сучек Томаш получает желтую карточку.
88'
Сучек Томаш из команды Чехия (до 21 года) делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
88'
Сучек Томаш делает подножку сопернику.
87'
Шик Патрик из команды Чехия (до 21 года) в офсайде
86'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
86'
Marek Havlik из команды Чехия (до 21 года) делает неудачный навес.
86'
Marek Havlik из команды Чехия (до 21 года) разыграл угловой с правого угла.
86'
Блобьерг Якоб выбил мяч на угловой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Mathias Jensen из команды Дания (до21) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Зима Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) подал угловой справа.
84'
Michael Lueftner выбил мяч на угловой.
84'
Ингвартсен Маркус из команды Дания (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
84'
83'
Ниссен Расмус из команды Дания (до21) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
82'
Шимич Штефан получает желтую карточку.
82'
Шимич Штефан из команды Чехия (до 21 года) делает подножку. Ингвартсен Маркус заработал фол.
82'
Игроки ФК "Дания (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Травник Михал и мяч снова в игре
81'
Michael Lueftner пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
Черны Вацлав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Андерсен Лукас делает подножку сопернику.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
79'
Черны Вацлав получает желтую карточку за споры
79'
Шик Патрик из команды Чехия (до 21 года) бьет головой мимо ворот
79'
Marek Havlik из команды Чехия (до 21 года) делает навес
78'
78'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Тактическая замена. Хольцер Даниель уходит с поля и его заменяет Marek Havlik
77'
77'
Mathias Jensen из команды Дания (до21) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
76'
Сучек Томаш из команды Чехия (до 21 года) делает подножку. Андерсен Лукас заработал фол.
76'
Mathias Jensen нарушил правила.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Травник Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Mads Pedersen уходит с поля и его заменяет Блобьерг Якоб
74'
Игрок команды Дания (до21) совершает фол
73'
Нильсен Каспер сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Зохоре Кеннет!
71'
Шик Патрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
70'
Черны Вацлав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Игроки ФК "Дания (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Черны Вацлав из команды Чехия (до 21 года) делает навес прямо в штрафную.
69'
Шик Патрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
Ингвартсен Маркус получает желтую карточку.
69'
Ингвартсен Маркус наказан за толчок Milan Havel
67'
Черны Вацлав попал в створ, но вратарь справился с ударом.
67'
Ниссен Расмус из команды Дания (до21) в офсайде
65'
Тактическая замена. Юльсагер Эндрю уходит с поля и его заменяет Ингвартсен Маркус
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Хольцер Даниель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) делает навес
64'
Тактическая замена. Янкто Якуб уходит с поля и его заменяет Юлиш Лукаш
64'
Tomas Chory из команды Чехия (до 21 года) делает подножку. Mads Pedersen заработал фол.
62'
62'
Ниссен Расмус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
61'
Зохоре Кеннет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Mads Pedersen из команды Дания (до21) делает навес
61'
61'
60'
60'
Шик Патрик из команды Чехия (до 21 года) делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Черны Вацлав, и мяч снова в игре
59'
Янкто Якуб из команды Чехия (до 21 года) разыграл угловой с левого угла.
59'
Бангор Патрик выбил мяч на угловой.
59'
Сучек Томаш из команды Чехия (до 21 года) делает подножку. Андерсен Лукас заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
57'
Янкто Якуб из команды Чехия (до 21 года) наносит неточный удар с лета
57'
Шик Патрик из команды Чехия (до 21 года) делает пас партнеру.
57'
Тактическая замена. Кристенсен Лассе уходит с поля и его заменяет Нильсен Каспер
56'
56'
Зохоре Кеннет бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) делает пас партнеру.
56'
Mathias Jensen из команды Дания (до21) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
55'
Черны Вацлав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Янкто Якуб сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Tomas Chory из клуба "Чехия (до 21 года)" отправил мяч головой в ворота.
54'
54'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Травник Михал из команды Чехия (до 21 года) подал угловой справа.
53'
Mads Pedersen выбил мяч на угловой.
53'
Черны Вацлав на финте ушёл от оппонента.
53'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
52'
Янкто Якуб бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
52'
Черны Вацлав из команды Чехия (до 21 года) подал угловой справа.
52'
Нергор Кристиан выбил мяч на угловой.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
51'
Черны Вацлав из команды Чехия (до 21 года) в офсайде
51'
50'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) разыграл угловой с правого угла.
49'
Юльсагер Эндрю бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Юльсагер Эндрю нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
После дальнего удара, который нанес Нергор Кристиан мяч отбит вратарем
47'
Milan Havel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает навес
47'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) в офсайде
46'
Тактическая замена. Martin Hasek уходит с поля и его заменяет Tomas Chory
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
45'
После штрафного удара,который нанес Шик Патрик мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Махсо Андреас атакует сзади соперника. Шик Патрик пострадал.
43'
Травник Михал наказан за толчок Кристенсен Лассе
43'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
43'
Шик Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
42'
42'
Юльсагер Эндрю отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Шик Патрик из команды Чехия (до 21 года) в офсайде
40'
Черны Вацлав не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
39'
39'
Черны Вацлав из команды Чехия (до 21 года) подал угловой справа.
39'
Кристенсен Лассе выбил мяч на угловой.
39'
39'
39'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Черны Вацлав из команды Чехия (до 21 года) разыграл угловой с левого угла.
38'
Ниссен Расмус выбил мяч на угловой.
38'
Янкто Якуб из команды Чехия (до 21 года) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
38'
37'
37'
37'
Mathias Jensen делает подножку сопернику.
37'
Хольцер Даниель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Mads Pedersen сделал результативную передачу.
35'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Зохоре Кеннет записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
35'
Mads Pedersen из команды Дания (до21) делает навес прямо в штрафную.
34'
34'
Mathias Jensen из команды Дания (до21) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
33'
Martin Hasek из команды Чехия (до 21 года). Это Андерсен Лукас заработал фол.
32'
Янкто Якуб бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
31'
Черны Вацлав получает жёлтую карточку за толчок соперника.
31'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) разыграл угловой с правого угла.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Шимич Штефан выбил мяч на угловой.
30'
Ниссен Расмус из команды Дания (до21) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Шимич Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Mads Pedersen из команды Дания (до21) делает навес
29'
После дальнего удара, который нанес Черны Вацлав мяч отбит вратарем
29'
Игрок команды Чехия (до 21 года) совершает фол
27'
Черны Вацлав сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шик Патрик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Martin Hasek из команды Чехия (до 21 года). Это Андерсен Лукас заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Травник Михал из команды Чехия (до 21 года) делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
25'
25'
23'
Зохоре Кеннет сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Андерсен Лукас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Зохоре Кеннет из команды Дания (до21) делает пас партнеру.
23'
22'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) наносит неточный удар с лета
22'
Michael Lueftner выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) подал угловой справа.
22'
Шимич Штефан выбил мяч на угловой.
22'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) устремляется вперед с мячом.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
20'
Андерсен Лукас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
20'
Mathias Jensen из команды Дания (до21) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
18'
18'
18'
18'
18'
17'
Шик Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
16'
Зима Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает навес
15'
15'
Зохоре Кеннет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Mads Pedersen из команды Дания (до21) делает передачу за спину защитников.
14'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
12'
12'
Андерсен Лукас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Mathias Jensen из команды Дания (до21) делает пас партнеру.
12'
Игроки ФК "Дания (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Травник Михал из команды Чехия (до 21 года) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
11'
11'
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
10'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
10'
Черны Вацлав бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
Хольцер Даниель из команды Чехия (до 21 года) делает навес прямо в штрафную.
10'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) делает подножку. Хольцер Даниель заработал фол.
10'
10'
Нергор Кристиан из команды Дания (до21) делает подножку. Черны Вацлав заработал фол.
9'
Махсо Андреас из команды Дания (до21) сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
9'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) подал угловой справа.
8'
Michael Lueftner выбил мяч на угловой.
8'
Ниссен Расмус из команды Дания (до21) делает навес
7'
Milan Havel из команды Чехия (до 21 года) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
5'
5'
Зохоре Кеннет бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
3'
Янкто Якуб нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
2'
Травник Михал из команды Чехия (до 21 года) подал угловой справа.
2'
Черны Вацлав бьет и мяч от рикошета проходит мимо
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дания (до21)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Tychy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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