Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски Зрители: 14039
1:0
Конец матча
25' Желтая карточкаКемпф Марк-Оливер
1:0
31' ГолБернардески Федерико
32' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
32' Желтая карточкаБерарди Доменико
34' Желтая карточкаКьеза Федерико
38' Желтая карточкаБернардески Федерико
45' Желтая карточкаКонти Андреа
84' Желтая карточкаГерардт Янник
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
93'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
92'
Конти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гнабри Серж навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
91'
Конти Андреа атакует сзади соперника. Герардт Янник пострадал.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
89'
Бенасси Марко из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Амири Надим заработал фол.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
86'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Локателли Мануэль
85'
Берарди Доменико возвращается на поле, всё в порядке.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Берарди Доменико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
84'
Герардт Янник из команды Германия (до21) был наказан за старое нарушение.
84'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Конти Андреа бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
82'
82'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) подал угловой справа.
82'
Кемпф Марк-Оливер выбил мяч на угловой.
82'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает навес прямо в штрафную.
82'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает пас партнеру.
82'
Тольян Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Петанья Андреа на финте ушёл от оппонента.
82'
81'
Амири Надим из команды Германия (до21) делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
81'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) устремляется вперед с мячом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) в офсайде
79'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) делает навес
79'
Игроки ФК "Италия (до 21 года)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Гальярдини Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Тактическая замена. Кьеза Федерико уходит с поля и его заменяет Петанья Андреа
78'
Амири Надим из команды Германия (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
76'
76'
Тактическая замена. Вайзер Митчелл уходит с поля и его заменяет Амири Надим
75'
Штарк Никлас имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
75'
75'
Гальярдини Роберто из команды Италия (до 21 года). Это Гнабри Серж заработал фол.
72'
Тактическая замена. Дауд Махмуд уходит с поля и его заменяет Юнг Гидеон
72'
72'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
71'
71'
Филипп Максимилиан из команды Германия (до21) делает подножку. Гальярдини Роберто заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Julian Pollersbeck выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает передачу одноклубнику.
69'
69'
Гнабри Серж отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Филипп Максимилиан из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
68'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Тольян Йереми заработал фол.
67'
67'
Тактическая замена. Мейер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Филипп Максимилиан
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
67'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Кемпф Марк-Оливер заработал фол.
65'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) устремляется вперед с мячом.
65'
65'
Вайзер Митчелл из команды Германия (до21) делает навес
64'
64'
63'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) в офсайде
62'
Ругани Даниэле из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Зельке Дейви заработал фол.
62'
Бернардески Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) подал угловой слева.
61'
Пеллегрини Лоренцо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
59'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает навес
59'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Бенасси Марко из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
58'
58'
Вайзер Митчелл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Зельке Дейви из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
58'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
56'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
56'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) делает отличный пас
56'
Гальярдини Роберто атакует сзади соперника. Мейер Максимилиан пострадал.
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 14039 болельщиков
55'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Вайзер Митчелл из команды Германия (до21) делает подножку. Пеллегрини Лоренцо заработал фол.
53'
53'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
53'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Герардт Янник из команды Германия (до21). Это Берарди Доменико заработал фол.
52'
Гальярдини Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Ругани Даниэле выбил мяч на угловой.
51'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) опасно играет. Чуть не пострадал Зельке Дейви.
50'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
48'
Германия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) делает неудачный навес.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) бьет головой мимо ворот
46'
Конти Андреа получает желтую карточку.
46'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года). Это Мейер Максимилиан заработал фол.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
46'
Гальярдини Роберто возвращается на поле, всё в порядке.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Гальярдини Роберто получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
Гальярдини Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Герардт Янник заработал фол.
44'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
Арнольд Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
42'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) в офсайде
42'
Арнольд Максимилиан из команды Германия (до21) делает навес
42'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) бьет головой мимо ворот
41'
41'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Герардт Янник из команды Германия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Игроки ФК "Италия (до 21 года)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Доннарумма Джанлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Кемпф Марк-Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает передачу одноклубнику.
40'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) подал угловой слева.
39'
Мейер Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) делает передачу одноклубнику.
39'
38'
Бернардески Федерико получает желтую карточку.
38'
Бернардески Федерико совершает грубый фол. Кемпф Марк-Оливер был жертвой
38'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Герардт Янник из команды Германия (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Ругани Даниэле наказан за толчок Зельке Дейви
37'
Кемпф Марк-Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Герардт Янник из команды Германия (до21) делает навес
36'
Удар от ворот произведет Германия (до21)
36'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) в офсайде
35'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает навес
35'
Арнольд Максимилиан из команды Германия (до21) делает подножку. Бенасси Марко заработал фол.
34'
Кьеза Федерико получает желтую карточку.
34'
Кьеза Федерико наказан за толчок Кемпф Марк-Оливер
33'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) отвел угрозу отличным подкатом
33'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
33'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) в офсайде
32'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) делает пас партнеру.
32'
Берарди Доменико получает желтую карточку за неспортивное поведение
32'
Арнольд Максимилиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
31'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
31'
Кьеза Федерико сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бернардески Федерико записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Удар от ворот произведет Германия (до21)
30'
Гальярдини Роберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Бенасси Марко из команды Италия (до 21 года) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
30'
Зельке Дейви наказан за толчок Гальярдини Роберто
29'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Гнабри Серж заработал фол.
29'
Бенасси Марко из команды Италия (до 21 года) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
29'
Ругани Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Штарк Никлас из команды Германия (до21) делает навес
28'
Берарди Доменико наказан за толчок Арнольд Максимилиан
28'
28'
Конти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тольян Йереми из команды Германия (до21) делает навес
26'
Удар от ворот произведет Германия (до21)
26'
Бернардески Федерико бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
25'
Кемпф Марк-Оливер получает желтую карточку.
25'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) делает подножку. Кальдара Маттиа заработал фол.
25'
Кальдара Маттиа на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Игроки ФК "Германия (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Зельке Дейви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) подал угловой справа.
23'
Берарди Доменико возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Герардт Янник выбил мяч на угловой.
23'
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Берарди Доменико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
23'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Матч остановлен
22'
Дауд Махмуд из команды Германия (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Берарди Доменико.
22'
Гальярдини Роберто из команды Италия (до 21 года) отвел угрозу отличным подкатом
22'
Вайзер Митчелл из команды Германия (до21) устремляется вперед с мячом.
21'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Герардт Янник заработал фол.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
21'
20'
20'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Пеллегрини Лоренцо и мяч снова в игре
20'
Мейер Максимилиан атакует сзади соперника. Бенасси Марко пострадал.
19'
19'
Доннарумма Джанлуиджи выбил мяч подальше от ворот.
19'
Доннарумма Джанлуиджи вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает навес
19'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года). Это Штарк Никлас заработал фол.
18'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) подал угловой слева.
17'
Гнабри Серж нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
16'
Штарк Никлас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Дауд Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Вайзер Митчелл из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
16'
16'
Дауд Махмуд на финте ушёл от оппонента.
16'
Доннарумма Джанлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Дауд Махмуд из команды Германия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Вайзер Митчелл заработал фол.
15'
Гальярдини Роберто из команды Италия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) опасно играет. Чуть не пострадал Гнабри Серж.
13'
Бенасси Марко имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
13'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает навес
13'
Дауд Махмуд из команды Германия (до21) делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
12'
12'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает навес
12'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Кемпф Марк-Оливер заработал фол.
11'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ругани Даниэле из команды Италия (до 21 года) отвел угрозу отличным подкатом
11'
Тольян Йереми из команды Германия (до21) делает навес
10'
Удар от ворот произведет Германия (до21)
10'
Кальдара Маттиа выбил мяч подальше от ворот.
10'
Штарк Никлас из команды Германия (до21) делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Удар от ворот произведет Германия (до21)
9'
8'
Тольян Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает навес
8'
8'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) делает неудачный навес.
7'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игроки ФК "Германия (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) в офсайде
7'
Кемпф Марк-Оливер забил ударом головой, но гол не был засчитан
6'
6'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Гнабри Серж заработал фол.
6'
Пеллегрини Лоренцо наказан за толчок Арнольд Максимилиан
5'
Тольян Йереми из команды Германия (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
5'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) делает навес
5'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает пас партнеру.
4'
Ругани Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Гнабри Серж на финте ушёл от оппонента.
3'
3'
Бенасси Марко из команды Италия (до 21 года) делает навес
3'
Герардт Янник из команды Германия (до21) делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
2'
Доннарумма Джанлуиджи вышел из ворот и забрал мяч.
1'
1'
Дауд Махмуд из команды Германия (до21) делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Германия (до21)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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