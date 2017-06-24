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  4. Чемпионат Европы (до 21 года)
  5. Группа C
Стадион: Зрители: 14039
Италия (до 21 года)
1:0
Конец матча
Германия (до 21 года)
0'
25' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
1:0
31' Гол
Бернардески Федерико
32' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
32' Желтая карточка
Берарди Доменико
34' Желтая карточка
Кьеза Федерико
38' Желтая карточка
Бернардески Федерико
45' Желтая карточка
Конти Андреа
84' Желтая карточка
Герардт Янник
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
93'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
92'
Конти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гнабри Серж навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

Фол, нарушение
91'
Конти Андреа атакует сзади соперника. Герардт Янник пострадал.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
89'
Бенасси Марко из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Амири Надим заработал фол.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
86'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Локателли Мануэль
Травма, повреждение
85'
Берарди Доменико возвращается на поле, всё в порядке.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
84'
Берарди Доменико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
84'
Герардт Янник из команды Германия (до21) был наказан за старое нарушение.
Травма, повреждение
84'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Конти Андреа бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
82'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) подал угловой справа.
82'
Кемпф Марк-Оливер выбил мяч на угловой.
82'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает навес прямо в штрафную.
82'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает пас партнеру.
82'
Тольян Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Петанья Андреа на финте ушёл от оппонента.
82'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Амири Надим из команды Германия (до21) делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
81'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) устремляется вперед с мячом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
79'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) в офсайде
79'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) делает навес
79'
Игроки ФК "Италия (до 21 года)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Гальярдини Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Арнольд Максимилиан из команды Германия (до21) подал угловой справа.
78'
Тактическая замена. Кьеза Федерико уходит с поля и его заменяет Петанья Андреа
78'
Амири Надим из команды Германия (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Julian Pollersbeck вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
76'
Тактическая замена. Вайзер Митчелл уходит с поля и его заменяет Амири Надим
75'
Штарк Никлас имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
75'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Гальярдини Роберто из команды Италия (до 21 года). Это Гнабри Серж заработал фол.
72'
Тактическая замена. Дауд Махмуд уходит с поля и его заменяет Юнг Гидеон
72'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
72'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
71'
Филипп Максимилиан из команды Германия (до21) делает подножку. Гальярдини Роберто заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Julian Pollersbeck выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает передачу одноклубнику.
69'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
69'
Гнабри Серж отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Филипп Максимилиан из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
Фол, нарушение
68'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Тольян Йереми заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
67'
Тактическая замена. Мейер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Филипп Максимилиан
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
67'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
65'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Кемпф Марк-Оливер заработал фол.
65'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) устремляется вперед с мячом.
65'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вайзер Митчелл из команды Германия (до21) делает навес
64'
Julian Pollersbeck вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) делает навес
Офсайд
63'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) в офсайде
Фол, нарушение
62'
Ругани Даниэле из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Зельке Дейви заработал фол.
62'
Бернардески Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
61'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) подал угловой слева.
61'
Пеллегрини Лоренцо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
61'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает навес
59'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
59'
Бенасси Марко из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
58'
Вайзер Митчелл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Зельке Дейви из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
58'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
56'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
56'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) делает отличный пас
Фол, нарушение
56'
Гальярдини Роберто атакует сзади соперника. Мейер Максимилиан пострадал.
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 14039 болельщиков
Офсайд
55'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
Вайзер Митчелл из команды Германия (до21) делает подножку. Пеллегрини Лоренцо заработал фол.
53'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) делает навес
53'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Герардт Янник из команды Германия (до21). Это Берарди Доменико заработал фол.
52'
Гальярдини Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Арнольд Максимилиан из команды Германия (до21) подал угловой справа.
51'
Ругани Даниэле выбил мяч на угловой.
51'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
50'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) опасно играет. Чуть не пострадал Зельке Дейви.
50'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Германия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) делает неудачный навес.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) бьет головой мимо ворот
Желтая карточка
46'
Конти Андреа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года). Это Мейер Максимилиан заработал фол.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Травма, повреждение
46'
Гальярдини Роберто возвращается на поле, всё в порядке.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
45'
Гальярдини Роберто получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
45'
Гальярдини Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
44'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Герардт Янник заработал фол.
44'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
43'
Арнольд Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
42'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) в офсайде
42'
Арнольд Максимилиан из команды Германия (до21) делает навес
42'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) бьет головой мимо ворот
41'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) делает навес
41'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Герардт Янник из команды Германия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Игроки ФК "Италия (до 21 года)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Доннарумма Джанлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Арнольд Максимилиан из команды Германия (до21) подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Кемпф Марк-Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает передачу одноклубнику.
Угловой
40'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) подал угловой слева.
39'
Мейер Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) делает передачу одноклубнику.
39'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Бернардески Федерико получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Бернардески Федерико совершает грубый фол. Кемпф Марк-Оливер был жертвой
38'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Герардт Янник из команды Германия (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
37'
Ругани Даниэле наказан за толчок Зельке Дейви
37'
Кемпф Марк-Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Герардт Янник из команды Германия (до21) делает навес
36'
Удар от ворот произведет Германия (до21)
36'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
35'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) в офсайде
35'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает навес
Фол, нарушение
35'
Арнольд Максимилиан из команды Германия (до21) делает подножку. Бенасси Марко заработал фол.
Желтая карточка
34'
Кьеза Федерико получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Кьеза Федерико наказан за толчок Кемпф Марк-Оливер
33'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) отвел угрозу отличным подкатом
33'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
33'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) в офсайде
32'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) делает пас партнеру.
Желтая карточка
32'
Берарди Доменико получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
32'
Арнольд Максимилиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
31'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
31'
Кьеза Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бернардески Федерико записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Удар от ворот произведет Германия (до21)
30'
Гальярдини Роберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Бенасси Марко из команды Италия (до 21 года) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) делает навес
Фол, нарушение
30'
Зельке Дейви наказан за толчок Гальярдини Роберто
Фол, нарушение
29'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Гнабри Серж заработал фол.
29'
Бенасси Марко из команды Италия (до 21 года) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Ругани Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Штарк Никлас из команды Германия (до21) делает навес
28'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Конти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тольян Йереми из команды Германия (до21) делает навес
26'
Удар от ворот произведет Германия (до21)
26'
Бернардески Федерико бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
25'
Кемпф Марк-Оливер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) делает подножку. Кальдара Маттиа заработал фол.
25'
Кальдара Маттиа на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Игроки ФК "Германия (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Зельке Дейви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) подал угловой справа.
Травма, повреждение
23'
Берарди Доменико возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Герардт Янник выбил мяч на угловой.
23'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) делает навес
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Берарди Доменико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
23'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Матч остановлен
Фол, нарушение
22'
Дауд Махмуд из команды Германия (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Берарди Доменико.
22'
Гальярдини Роберто из команды Италия (до 21 года) отвел угрозу отличным подкатом
22'
Вайзер Митчелл из команды Германия (до21) устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
21'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Герардт Янник заработал фол.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
21'
Julian Pollersbeck вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) делает навес
20'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Пеллегрини Лоренцо и мяч снова в игре
Фол, нарушение
20'
Мейер Максимилиан атакует сзади соперника. Бенасси Марко пострадал.
19'
Julian Pollersbeck вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Доннарумма Джанлуиджи выбил мяч подальше от ворот.
19'
Доннарумма Джанлуиджи вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает навес
Фол, нарушение
19'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года). Это Штарк Никлас заработал фол.
18'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
17'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) подал угловой слева.
17'
Гнабри Серж нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
16'
Штарк Никлас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Дауд Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Вайзер Митчелл из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
16'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Дауд Махмуд на финте ушёл от оппонента.
16'
Доннарумма Джанлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Дауд Махмуд из команды Германия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
15'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Вайзер Митчелл заработал фол.
15'
Гальярдини Роберто из команды Италия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
14'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) опасно играет. Чуть не пострадал Гнабри Серж.
13'
Бенасси Марко имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
13'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает навес
Фол, нарушение
13'
Дауд Махмуд из команды Германия (до21) делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
12'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает навес
Фол, нарушение
12'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Кемпф Марк-Оливер заработал фол.
11'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ругани Даниэле из команды Италия (до 21 года) отвел угрозу отличным подкатом
11'
Тольян Йереми из команды Германия (до21) делает навес
10'
Удар от ворот произведет Германия (до21)
10'
Кальдара Маттиа выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
10'
Штарк Никлас из команды Германия (до21) делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Удар от ворот произведет Германия (до21)
9'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Тольян Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает навес
8'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
8'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) делает неудачный навес.
7'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игроки ФК "Германия (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
7'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) в офсайде
Описание гола
7'
Кемпф Марк-Оливер забил ударом головой, но гол не был засчитан
6'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Гнабри Серж заработал фол.
5'
Тольян Йереми из команды Германия (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) делает навес
5'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает пас партнеру.
4'
Ругани Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Гнабри Серж на финте ушёл от оппонента.
3'
Julian Pollersbeck вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Бенасси Марко из команды Италия (до 21 года) делает навес
Фол, нарушение
3'
Герардт Янник из команды Германия (до21) делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
2'
Доннарумма Джанлуиджи вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Julian Pollersbeck вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
1'
Дауд Махмуд из команды Германия (до21) делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Германия (до21)". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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