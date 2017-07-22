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Стадион: Шведбанк
34' Желтая карточкаStian Semb Aasmundsen
Состав команд
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 31 Franz Brorsson II Защитник
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 15 Цибицки Павел Полузащитник
- 7 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 13 Йотун Йошимар Полузащитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 23 Бергет Йо Инге Нападающий
- 21 Kingsley Sarfo Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 37 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 2 Конате Па Защитник
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 10 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 35 Samuel Adrian
- Главный тренер: Перссон Магнус
Йёнчёпинг 4-3-3
- Основной состав
- 23 Anton Cajtoft Вратарь
- 3 Tom Siwe Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 14 Francisco Portillo III Защитник
- 6 Stefan Karlsson Защитник
- 15 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 5 Fredik Fendrich Полузащитник
- 7 Dzenis Kozica Нападающий
- 11 Вильяльмссон Арни Нападающий
- 9 Tommy Thelin Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Кобозев Евгений Вратарь
- 24 Robert Gojani Полузащитник
- 20 Гравиус Христос Полузащитник
- 12 Jesper Svensson Нападающий
- 29 Benjamin Tannus
- 8 Joakim Karlsson II
- 25 Eric Ayuk Mbu
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Мальмё (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 18.07.2017 Вардар 3:1 Мальмё ЛЧ
- 15.07.2017 Мальмё 3:3 Сириус А
- 12.07.2017 Мальмё 1:1 Вардар ЛЧ
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё А
- 01.07.2017 Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна А
- 27.06.2017 Мальмё 1:1 Локомотив Загреб ТМК
- 03.06.2017 Йёнчёпинг 1:2 Мальмё А
- 29.05.2017 АИК 0:1 Мальмё А
- 21.05.2017 Мальмё 1:2 Норрчёпинг А
- 17.05.2017 Хаммарбю 1:1 Мальмё А
- 14.05.2017 Мальмё 2:1 Эстерсунд А
- 08.05.2017 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 01.05.2017 Мальмё 2:1 Эребру А
- 27.04.2017 Кальмар 0:0 Мальмё А
- 24.04.2017 Мальмё 3:2 Юргорден А
- 16.04.2017 Хальмстад 0:3 Мальмё А
- 11.04.2017 Мальмё 2:0 Сундсвалль А
- 01.04.2017 Гётеборг 1:1 Мальмё А
- 23.03.2017 Мальмё 0:1 АФК Эскильстуна ТМК
- 18.03.2017 Мольде 1:1 Мальмё ТМК
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 17.07.2017 Йёнчёпинг 0:1 Хеккен А
- 09.07.2017 Эстерсунд 1:1 Йёнчёпинг А
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
- 03.06.2017 Йёнчёпинг 1:2 Мальмё А
- 28.05.2017 Хаммарбю 2:2 Йёнчёпинг А
- 22.05.2017 Эльфсборг 3:0 Йёнчёпинг А
- 18.05.2017 Йёнчёпинг 1:1 Юргорден А
- 14.05.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг А
- 07.05.2017 Йёнчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.05.2017 Сириус 1:1 Йёнчёпинг А
- 27.04.2017 Норрчёпинг 3:0 Йёнчёпинг А
- 22.04.2017 Йёнчёпинг 2:1 АИК А
- 17.04.2017 Кальмар 1:3 Йёнчёпинг А
- 09.04.2017 Йёнчёпинг 2:2 Хальмстад А
- 03.04.2017 Эребру 2:1 Йёнчёпинг А
- 25.03.2017 Йёнчёпинг 5:1 Вернаму ТМК
- 18.03.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг ТМК
- 11.03.2017 Мальмё 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 26.02.2017 Эстер 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 09.02.2017 Ди Си Юнайтед 3:2 Йёнчёпинг ТМК
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Йёнчёпинг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
- 03.06.2017 Йёнчёпинг 1:2 Мальмё Аллсвенскан
- 11.03.2017 Мальмё 1:0 Йёнчёпинг Товарищеские матчи. Клубы
- 22.08.2016 Мальмё 4:1 Йёнчёпинг Аллсвенскан
- 06.04.2016 Йёнчёпинг 3:2 Мальмё Аллсвенскан
- 07.03.2015 Мальмё 4:0 Йёнчёпинг Кубок Швеции
- 07.03.2015 Мальмё 4:0 Йёнчёпинг Кубок
- 11.05.2011 Йёнчёпинг 0:4 Мальмё Шведский кубок
- 06.04.2008 Мальмё 4:2 Йёнчёпинг Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0
|16
|10
|5
|1
|27 - 15
|35
|2.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|15 - 9
|28
|3.
|Норрчёпинг
|16
|8
|3
|5
|24 - 20
|27
|4.
|Сириус
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Эстерсунд
|15
|7
|5
|3
|24 - 18
|26
|6.
|Эльфсборг
|15
|7
|4
|4
|31 - 21
|25
|7.
|Юргорден
|15
|7
|3
|5
|27 - 18
|24
|8.
|Хеккен
|15
|6
|5
|4
|15 - 10
|23
|9.
|Эребру
|15
|6
|3
|6
|19 - 24
|21
|10.
|Хаммарбю
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|11.
|Гётеборг
|14
|4
|6
|4
|19 - 17
|18
|12.
|Йёнчёпинг
|0:0
|16
|3
|7
|6
|15 - 22
|16
|13.
|Сундсвалль
|2:2
|16
|3
|6
|7
|13 - 22
|15
|14.
|Хальмстад
|2:2
|16
|1
|6
|9
|12 - 23
|9
|15.
|Кальмар
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|16.
|АФК Эскильстуна
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Мальме производит замену. Цибицки Павел уходит, и Розенберг Маркус заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
Стиан Семб Аасмундсен получает желтую карточку.
21'
Йончепинг С производит замену. Вильяльмссон Арни уходит, и Йеспер Свенссон заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swedbank Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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