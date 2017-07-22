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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Мальмё
0:0
Второй тайм: 49'
Йёнчёпинг
0'
34' Желтая карточка
Stian Semb Aasmundsen
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Мальме производит замену. Цибицки Павел уходит, и Розенберг Маркус заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
34'
Стиан Семб Аасмундсен получает желтую карточку.
21'
Йончепинг С производит замену. Вильяльмссон Арни уходит, и Йеспер Свенссон заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swedbank Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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