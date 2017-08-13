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Стадион:
Ди Си Юнайтед
 
Прерван
Реал Солт-Лейк
Первый тайм
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RFK Memorial Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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