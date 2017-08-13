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Стадион: RFK Memorial Stadium
Прерван
Состав команд
28
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
13
Арриола
Пол
14
Nick
DeLeon
17
Дешорн
Браун
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
16
Крис
Вингерт
10
Плата
Жоао
20
Силва
Луис
Ди Си Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Хемид Билл Вратарь
- 5 Sean Franklin Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- 6 Kofi Opare Защитник
- 3 Chris Odoi-Atsem Защитник
- 7 Марсело Сарвас Полузащитник
- 25 Джеффри Джаред Полузащитник
- 13 Арриола Пол Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 14 Nick DeLeon Полузащитник
- 17 Дешорн Браун Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Travis Worra Вратарь
- 22 Christopher Korb Защитник
- 20 Jalen Robinson Защитник
- 4 Каноуз Расселл Защитник
- 33 Julian Buescher Полузащитник
- 16 Маллинс Патрик Нападающий
- 27 Миранда Бруно Нападающий
- Главный тренер: Ben Olsen
Реал Солт-Лейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 2 Белтран Тони Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 16 Крис Вингерт Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 10 Плата Жоао Полузащитник
- 20 Силва Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Хорст Дэвид Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 14 Мовсисян Юра Нападающий
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- 27 Леннон Брукс
- 1 Фернандес Эдуардо
- Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 06.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто М
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 23.07.2017 Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо М
- 20.07.2017 Сиэтл Саундерс 4:3 Ди Си Юнайтед М
- 05.07.2017 Даллас 4:2 Ди Си Юнайтед М
- 02.07.2017 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 29.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Ди Си Юнайтед ОК
- 25.06.2017 Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 22.06.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед М
- 18.06.2017 Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 14.06.2017 Ди Си Юнайтед 4:1 Христос ОК
- 04.06.2017 Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 01.06.2017 Орландо Сити 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 28.05.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 20.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Чикаго Файр М
- 14.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион М
- 07.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт М
- 30.04.2017 Атланта Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед М
- 23.04.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед М
- 16.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Ди Си Юнайтед М
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
- 15.06.2017 Сакраменто Репаблик 4:1 Реал Солт-Лейк ОК
- 04.06.2017 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк М
- 01.06.2017 Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.05.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Филадельфия Юнион М
- 21.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 18.05.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 14.05.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.05.2017 Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас М
- 30.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 23.04.2017 Реал Солт-Лейк 1:3 Атланта Юнайтед М
- 16.04.2017 Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк М
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
- 02.07.2016 Реал Солт-Лейк 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 02.08.2015 Ди Си Юнайтед 6:4 Реал Солт-Лейк МЛС
- 10.08.2014 Реал Солт-Лейк 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 02.10.2013 Реал Солт-Лейк 0:1 Ди Си Юнайтед Открытый Кубок
- 10.03.2013 Ди Си Юнайтед 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 02.09.2012 Реал Солт-Лейк 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 25.09.2011 Ди Си Юнайтед 4:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 19.06.2011 Реал Солт-Лейк 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 01.08.2010 Реал Солт-Лейк 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 06.06.2010 Ди Си Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 03.06.2010 Ди Си Юнайтед 2:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок
- 24.05.2009 Ди Си Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 12.04.2009 Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 08.03.2009 Ди Си Юнайтед 0:3 Реал Солт-Лейк Товарищеские матчи. Сборные
- 27.04.2008 Ди Си Юнайтед 4:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 13.04.2008 Реал Солт-Лейк 4:0 Ди Си Юнайтед МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|24
|13
|8
|3
|46 - 24
|47
|2.
|Чикаго Файр
|1:1
|23
|12
|6
|5
|45 - 26
|42
|3.
|Нью-Йорк Сити
|23
|12
|4
|7
|43 - 33
|40
|4.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|7
|7
|37 - 31
|37
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|9
|10
|5
|29 - 19
|37
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|23
|11
|3
|9
|35 - 30
|36
|7.
|Атланта Юнайтед
|22
|10
|5
|7
|42 - 29
|35
|8.
|Даллас
|0:0
|22
|9
|8
|5
|33 - 26
|35
|9.
|Хьюстон Динамо
|23
|9
|7
|7
|39 - 32
|34
|10.
|Портленд Тимберс
|25
|9
|7
|9
|43 - 42
|34
|11.
|Коламбус Крю
|1:1
|25
|10
|3
|12
|35 - 40
|33
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|22
|9
|5
|8
|32 - 31
|32
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23
|9
|5
|9
|26 - 35
|32
|14.
|Орландо Сити
|1:1
|24
|8
|7
|9
|25 - 34
|31
|15.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|24
|8
|6
|10
|32 - 28
|30
|16.
|Монреаль Импакт
|0:0
|22
|7
|7
|8
|32 - 37
|28
|17.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|23
|7
|6
|10
|37 - 38
|27
|18.
|Реал Солт-Лейк
|24
|7
|5
|12
|28 - 44
|26
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|6
|5
|11
|32 - 39
|23
|20.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|22
|6
|4
|12
|22 - 31
|22
|21.
|Миннесота Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|29 - 49
|22
|22.
|Ди Си Юнайтед
|23
|5
|4
|14
|19 - 43
|19
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RFK Memorial Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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