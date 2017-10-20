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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Веритас
1:3
Конец матча
7' Желтая карточкаФобер Жюльен
0:1
23' ГолДальстрем Себастьян
0:2
35' ГолОбилор Файтх
37' Желтая карточкаЭнрике Алан
0:3
44' ГолВаленчич Филип
1:3
90' ГолФурухольм Тимо
90' Желтая карточкаВарманен Тату
|
7'
23'
0:1
35'
0:2
37'
44'
0:3
90'
1:3
90'
Состав команд
Интер Турку
- Основной состав
- 13 Aati Marttinen Вратарь
- 29 Лехтонен Хенри Защитник
- 33 Варманен Тату Защитник
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 4 Энрике Алан Защитник
- 18 Фобер Жюльен Полузащитник
- 8 Ояла Мика Полузащитник
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- 32 Elias Mastokangas
- 9 Benjamin Kaellman
- 6 Petros Kanakoudis
- Запасные игроки
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 28 Мякитало Мика Защитник
- 10 Ньябуйу Ги Касса Нападающий
- 24 Lassi Viholainen
- 22 Arttu Hoskonen
- 16 Kalle Kauppi
- 7 Ari Nyman
- Главный тренер: Fabrizio Piccareta
ХИК
- Основной состав
- 21 Дене Томас Вратарь
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 8 Рафинья Защитник
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 28 Шуллер Расмус Полузащитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 20 Оново Винсент Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 10 Танака Атому Нападающий
- 31 Пелвас Аксели Нападающий
- 27 Валенчич Филип
- Запасные игроки
- 29 Ууситало Маркус Вратарь
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 7 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 19 Лингман Лукас Полузащитник
- 9 Саваж Демба Нападающий
- 17 Джаллоу Усман Нападающий
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Предыдущие игры
Интер Турку (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 16.10.2017 Интер Турку 4:1 ХИФК В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 25.09.2017 Ювяскюля 1:3 Интер Турку В
- 18.09.2017 Интер Турку 1:6 Лахти В
- 12.09.2017 Мариехамн 2:1 Интер Турку В
- 07.09.2017 Интер Турку 2:2 Ильвес В
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку В
- 19.08.2017 Кеми Кингс 1:5 Интер Турку В
- 14.08.2017 Интер Турку 0:1 СИК В
- 10.08.2017 Лахти 1:0 Интер Турку В
- 04.08.2017 Интер Турку 3:0 ХИФК В
- 29.07.2017 Кеми Кингс 2:1 Интер Турку В
- 22.07.2017 Интер Турку 1:1 Ильвес В
- 16.07.2017 ВПС 3:2 Интер Турку В
- 08.07.2017 Интер Турку 4:0 Ювяскюля В
- 02.07.2017 Интер Турку 1:1 ХИК В
- 27.06.2017 Мариехамн 5:0 Интер Турку В
- 21.06.2017 Интер Турку 1:1 КуПС В
- 17.06.2017 РоПС 2:0 Интер Турку В
ХИК (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн В
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК К
- 16.09.2017 Ильвес 1:4 ХИК В
- 12.09.2017 ХИК 2:1 ХИФК В
- 08.09.2017 ВПС 0:3 ХИК В
- 27.08.2017 ХИК 1:0 КуПС В
- 20.08.2017 Ювяскюля 0:4 ХИК В
- 14.08.2017 ХИК 0:1 РоПС В
- 10.08.2017 СИК 0:6 ХИК В
- 06.08.2017 ХИК 0:0 Лахти В
- 31.07.2017 ХИК 2:0 ХИФК В
- 23.07.2017 ХИК 3:1 Кеми Кингс В
- 20.07.2017 ХИК 1:1 Шкендия ЛЕ
- 16.07.2017 Ильвес 1:1 ХИК В
- 13.07.2017 Шкендия 3:1 ХИК ЛЕ
- 06.07.2017 ХИК 3:0 Коннас Куэй ЛЕ
- 02.07.2017 Интер Турку 1:1 ХИК В
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
ХИК: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
- 02.07.2017 Интер Турку 1:1 ХИК Вейккауслига
- 29.04.2017 ХИК 1:1 Интер Турку Вейккауслига
- 16.09.2016 Интер Турку 3:2 ХИК Вейккауслига
- 31.07.2016 Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига
- 16.05.2016 ХИК 3:1 Интер Турку Вейккауслига
- 18.02.2016 Интер Турку 2:2 ХИК Кубок лиги
- 10.09.2015 ХИК 0:2 Интер Турку Вейккауслига
- 29.06.2015 Интер Турку 3:0 ХИК Вейккауслига
- 21.05.2015 ХИК 2:0 Интер Турку Вейккауслига
- 01.11.2014 ХИК 0:0 Интер Турку Кубок Суоми
- 13.08.2014 ХИК 2:0 Интер Турку Вейккауслига
- 26.07.2014 Интер Турку 3:3 ХИК Вейккауслига
- 04.06.2014 Интер Турку 0:2 ХИК Вейккауслига
- 08.03.2014 Интер Турку 1:3 ХИК Кубок лиги
- 11.08.2013 Интер Турку 1:1 ХИК Вейккауслига
- 13.06.2013 ХИК 6:0 Интер Турку Вейккауслига
- 02.05.2013 Интер Турку 2:2 ХИК Вейккауслига
- 23.09.2012 ХИК 1:1 Интер Турку Вейккауслига
- 07.07.2012 ХИК 0:2 Интер Турку Вейккауслига
- 06.05.2012 ХИК 2:1 Интер Турку Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|32
|23
|7
|2
|76 - 13
|76
|2.
|КуПС
|32
|15
|8
|9
|48 - 35
|53
|3.
|Ильвес
|32
|14
|11
|7
|38 - 35
|53
|4.
|Мариехамн
|32
|13
|10
|9
|44 - 41
|49
|5.
|Лахти
|32
|11
|13
|8
|44 - 30
|46
|6.
|СИК
|32
|12
|8
|12
|37 - 47
|44
|7.
|РоПС
|32
|11
|6
|15
|40 - 49
|39
|8.
|ВПС
|32
|9
|12
|11
|38 - 49
|39
|9.
|Интер Турку
|32
|10
|8
|14
|54 - 52
|38
|10.
|Кеми Кингс
|32
|8
|8
|16
|37 - 56
|32
|11.
|ХИФК
|32
|6
|11
|15
|36 - 52
|29
|12.
|Ювяскюля
|32
|5
|8
|19
|30 - 63
|23
Второй тайм
90'
Tatu Varmanen получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фурухольм Тимо.
72'
Интер Турку производит замену. Ояла Мика уходит, и Ньябуйу Ги Касса заменяет его
62'
Интер Турку производит замену. Лехтонен Хенри уходит, и Lassi Viholainen заменяет его
59'
ХИК производит замену. Менса Эванс уходит, и Лингман Лукас заменяет его
59'
ХИК производит замену. Танака Атому уходит, и Ягуби Моштаг заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Интер Турку производит замену. Фобер Жюльен уходит, и Мякитало Мика заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валенчич Филип.
37'
Энрике Алан получает желтую карточку.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Обилор Файтх.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дальстрем Себастьян.
7'
Фобер Жюльен получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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