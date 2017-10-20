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Стадион:
Интер Турку
1:3
Конец матча
ХИК
0'
7' Желтая карточка
Фобер Жюльен
0:1
23' Гол
Дальстрем Себастьян
0:2
35' Гол
Обилор Файтх
37' Желтая карточка
Энрике Алан
0:3
44' Гол
Валенчич Филип
1:3
90' Гол
Фурухольм Тимо
90' Желтая карточка
Варманен Тату
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Tatu Varmanen получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фурухольм Тимо.
72'
Интер Турку производит замену. Ояла Мика уходит, и Ньябуйу Ги Касса заменяет его
62'
Интер Турку производит замену. Лехтонен Хенри уходит, и Lassi Viholainen заменяет его
59'
ХИК производит замену. Менса Эванс уходит, и Лингман Лукас заменяет его

59'
ХИК производит замену. Танака Атому уходит, и Ягуби Моштаг заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Интер Турку производит замену. Фобер Жюльен уходит, и Мякитало Мика заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валенчич Филип.
Желтая карточка
37'
Энрике Алан получает желтую карточку.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Обилор Файтх.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дальстрем Себастьян.
Желтая карточка
7'
Фобер Жюльен получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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