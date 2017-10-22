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Стадион: Гьемселунд
0:0
Первый тайм: 35'
23' Желтая карточкаMaikel
|
23'
Состав команд
11
Maikel
13
Пинту
Элиу
Конгсвингер 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 93 Aleksey Gorodovoy Вратарь
- 3 Joergen Richardsen Защитник
- 4 Adrian Ovlien Защитник
- 7 Dylan Murnane Защитник
- 15 Суслов Кирилл Защитник
- 11 Maikel Полузащитник
- 13 Пинту Элиу Полузащитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 9 Adem Gueven Нападающий
- 24 Niklas Fernando Nygaard Castro Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 5 Christian Roeer Защитник
- 14 Markus Skjellum Nyambwogi Защитник
- 20 Oerjan Roeyrane Полузащитник
- 12 Martin Tangen Vinjor Полузащитник
- 6 Johan Peter Vennberg Полузащитник
- 22 Ludvig Langrekken
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Мьёндален 4-3-3
- Основной состав
- 1 Макани Соша Вратарь
- 2 Quint Jansen Защитник
- 5 Ulrich Arneberg Защитник
- 9 Mads Hansen II Защитник
- 32 Vetle Dragsnes Защитник
- 11 Christian Gauseth Полузащитник
- 16 Гундерсен Мадс Полузащитник
- 19 Линнсет Йонатан Полузащитник
- 7 Пеллегрино Амаль Нападающий
- 15 Фредриксен Матиас Нападающий
- 20 Ousseynou Boye Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 21 Магнус Силлинг Ольсен Нападающий
- 18 Andreas Hellum Нападающий
- 22 Henrik Gulden
- Главный тренер: Vegard Hansen
Предыдущие игры
Конгсвингер (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 15.10.2017 Эльверум 1:2 Конгсвингер ПД
- 01.10.2017 Арендал 3:0 Конгсвингер ПД
- 24.09.2017 Конгсвингер 3:2 Фредрикстад ПД
- 17.09.2017 Левангер 2:1 Конгсвингер ПД
- 10.09.2017 Конгсвингер 0:0 Стрёммен ПД
- 03.09.2017 Ранхейм 1:0 Конгсвингер ПД
- 22.08.2017 Конгсвингер 0:1 Будё-Глимт ПД
- 16.08.2017 Осане 2:3 Конгсвингер ПД
- 13.08.2017 Конгсвингер 6:1 Ерв ПД
- 06.08.2017 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 30.07.2017 Конгсвингер 1:3 Улленсакер/Киса ПД
- 23.07.2017 Старт 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.07.2017 Конгсвингер 2:0 Осане ПД
- 25.06.2017 Конгсвингер 1:1 Эльверум ПД
- 20.06.2017 Фредрикстад 1:1 Конгсвингер ПД
- 10.06.2017 Конгсвингер 0:1 Левангер ПД
- 04.06.2017 Улленсакер/Киса 0:3 Конгсвингер ПД
- 31.05.2017 Конгсвингер 0:4 Сарпсборг-08 К
- 28.05.2017 Конгсвингер 2:1 Флурё ПД
- 25.05.2017 Нюбергсунд 0:1 Конгсвингер К
Мьёндален (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 15.10.2017 Мьёндален 3:1 Фредрикстад ПД
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Арендал 0:1 Мьёндален ПД
- 10.09.2017 Мьёндален 3:0 Ранхейм ПД
- 03.09.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Мьёндален ПД
- 26.08.2017 Мьёндален 1:2 Сарпсборг-08 К
- 20.08.2017 Мьёндален 3:0 Стрёммен ПД
- 16.08.2017 Флурё 5:0 Мьёндален ПД
- 13.08.2017 Мьёндален 2:0 Тромсдален ПД
- 09.08.2017 Мьёндален 1:0 Бранн К
- 05.08.2017 Старт 2:1 Мьёндален ПД
- 29.07.2017 Мьёндален 1:2 Будё-Глимт ПД
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален ПД
- 02.07.2017 Стрёммен 2:2 Мьёндален ПД
- 25.06.2017 Мьёндален 2:4 Флурё ПД
- 18.06.2017 Ранхейм 1:1 Мьёндален ПД
- 11.06.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 04.06.2017 Мьёндален 2:1 Старт ПД
- 01.06.2017 Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет К
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Мьёндален: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
- 30.04.2017 Мьёндален 5:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 17.10.2016 Конгсвингер 3:1 Мьёндален Первый дивизион
- 26.06.2016 Мьёндален 2:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 08.09.2013 Мьёндален 3:0 Конгсвингер Первый дивизион
- 07.04.2013 Конгсвингер 1:0 Мьёндален Первый дивизион
- 26.08.2012 Конгсвингер 0:2 Мьёндален Первый дивизион
- 08.07.2012 Мьёндален 2:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 02.10.2011 Мьёндален 2:2 Конгсвингер Адекколига
- 03.04.2011 Конгсвингер 2:0 Мьёндален Адекколига
- 01.11.2009 Конгсвингер 2:0 Мьёндален Адекколига
- 11.07.2009 Мьёндален 2:1 Конгсвингер Адекколига
- 28.02.2009 Конгсвингер 3:0 Мьёндален Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|28
|20
|5
|3
|71 - 32
|65
|2.
|Старт
|28
|16
|7
|5
|55 - 32
|55
|3.
|Саннес Ульф
|28
|14
|9
|5
|44 - 33
|51
|4.
|Мьёндален
|0:0
|28
|13
|8
|7
|48 - 33
|47
|5.
|Улленсакер/Киса
|28
|14
|3
|11
|57 - 51
|45
|6.
|Ранхейм
|27
|12
|7
|8
|41 - 36
|43
|7.
|Левангер
|0:1
|28
|9
|11
|8
|35 - 33
|38
|8.
|Флурё
|1:0
|28
|10
|7
|11
|39 - 40
|37
|9.
|Стрёммен
|28
|8
|9
|11
|33 - 40
|33
|10.
|Ерв
|28
|8
|8
|12
|43 - 54
|32
|11.
|Конгсвингер
|0:0
|28
|8
|7
|13
|41 - 43
|31
|12.
|Тромсдален
|28
|7
|10
|11
|37 - 43
|31
|13.
|Осане
|28
|6
|12
|10
|35 - 48
|30
|14.
|Фредрикстад
|27
|4
|11
|12
|29 - 44
|23
|15.
|Арендал
|28
|5
|6
|17
|30 - 56
|21
|16.
|Эльверум
|28
|3
|12
|13
|28 - 48
|21
Первый тайм
23'
Maikel получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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