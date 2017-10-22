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Стадион: Mercedes-Benz Stadium
2:2
Конец матча
1:0
32' ПенальтиYamil Asad
52' Желтая карточкаДжефф Ларентоуикз
1:1
61' ГолАлтидор Джози
67' Желтая карточкаМавинга Крис
2:1
74' ГолМартинес Хосеф
2:2
84' ГолДжовинко Себастьян
|
32'
1:0
61'
1:1
67'
74'
2:1
84'
2:2
Состав команд
26
Уолкс
Антон
16
Маккэн
Крис
11
Yamil
Asad
3
Мур
Дрю
23
Мавинга
Крис
Атланта Юнайтед 5-4-1
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 24 Julian Gressel Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Защитник
- 26 Уолкс Антон Защитник
- 16 Маккэн Крис Защитник
- 15 Вильяльба Эктор Полузащитник
- 8 Кратц Кевин Полузащитник
- 14 Кармона Карлос Полузащитник
- 11 Yamil Asad Полузащитник
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Kyle Reynish Вратарь
- 12 Bobby Boswell Защитник
- 22 Mikey Ambrose Защитник
- 2 Мирз Тайрон Защитник
- 10 Альмирон Мигель Полузащитник
- 9 Джонс Кенуайн Нападающий
- 29 Jacob Peterson Нападающий
- Главный тренер: Мартино Херардо
Торонто 3-5-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 33 Бейташур Стивен Защитник
- 3 Мур Дрю Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 2 Морроу Джастин Полузащитник
- 17 Алтидор Джози Нападающий
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 8 Шейру Бенуа Полузащитник
- 31 Купер Армандо Полузащитник
- 44 Raheem Edwards Полузащитник
- 26 Хаслер Николас Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- Главный тренер: Greg Vanney
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 14.09.2017 Атланта Юнайтед 7:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед М
- 07.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 05.07.2017 Атланта Юнайтед 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 02.07.2017 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 29.06.2017 Майами 3:2 Атланта Юнайтед ОК
- 25.06.2017 Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 22.06.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед М
- 18.06.2017 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
Торонто (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 24.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 20.08.2017 Чикаго Файр 1:3 Торонто М
- 13.08.2017 Торонто 4:1 Портленд Тимберс М
- 06.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто М
- 30.07.2017 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 23.07.2017 Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто М
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
- 02.07.2017 Даллас 3:1 Торонто М
- 24.06.2017 Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 18.06.2017 Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 04.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто М
- 27.05.2017 Торонто 5:0 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Торонто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 09.04.2017 Торонто 2:2 Атланта Юнайтед МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|34
|20
|9
|5
|74 - 37
|69
|2.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|9
|9
|56 - 43
|57
|3.
|Чикаго Файр
|34
|16
|7
|11
|61 - 47
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|34
|15
|10
|9
|70 - 40
|55
|5.
|Коламбус Крю
|34
|16
|6
|12
|53 - 49
|54
|6.
|Портленд Тимберс
|34
|15
|8
|11
|60 - 49
|53
|7.
|Сиэтл Саундерс
|34
|14
|11
|9
|52 - 39
|53
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|34
|15
|7
|12
|50 - 49
|52
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|14
|8
|12
|53 - 47
|50
|10.
|Хьюстон Динамо
|34
|13
|11
|10
|57 - 45
|50
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|34
|12
|13
|9
|40 - 29
|49
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|34
|13
|7
|14
|39 - 60
|46
|13.
|Даллас
|34
|11
|13
|10
|48 - 48
|46
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|13
|6
|15
|53 - 61
|45
|15.
|Реал Солт-Лейк
|34
|13
|6
|15
|47 - 55
|45
|16.
|Филадельфия Юнион
|34
|11
|9
|14
|50 - 47
|42
|17.
|Монреаль Импакт
|34
|11
|6
|17
|52 - 58
|39
|18.
|Орландо Сити
|34
|10
|9
|15
|39 - 58
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|34
|10
|6
|18
|47 - 70
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|34
|9
|6
|19
|31 - 51
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|34
|9
|5
|20
|31 - 60
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|8
|8
|18
|45 - 66
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Торонто производит замену. Осорио Джонатан уходит, и Raheem Edwards заменяет его
86'
Торонто производит замену. Алтидор Джози уходит, и Завалета Эрик заменяет его
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джовинко Себастьян.
83'
Atlanta United производит замену. Паркхёрст Майкл уходит, и Бобби Босуэлл заменяет его
80'
Торонто производит замену. Васкес Виктор II уходит, и Купер Армандо заменяет его
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мартинес Хосеф.
67'
Мавинга Крис получает желтую карточку.
61'
Atlanta United производит замену. Кратц Кевин уходит, и Альмирон Мигель заменяет его
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алтидор Джози.
52'
Джефф Ларентоуикз получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
Г О О О О О Л - Yamil Asad из команды Atlanta United забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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