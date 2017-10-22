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Стадион:
Атланта Юнайтед
2:2
Конец матча
Торонто
0'
1:0
32' Пенальти
Yamil Asad
52' Желтая карточка
Джефф Ларентоуикз
1:1
61' Гол
Алтидор Джози
67' Желтая карточка
Мавинга Крис
2:1
74' Гол
Мартинес Хосеф
2:2
84' Гол
Джовинко Себастьян
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Торонто производит замену. Осорио Джонатан уходит, и Raheem Edwards заменяет его
86'
Торонто производит замену. Алтидор Джози уходит, и Завалета Эрик заменяет его
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джовинко Себастьян.
83'
Atlanta United производит замену. Паркхёрст Майкл уходит, и Бобби Босуэлл заменяет его
80'
Торонто производит замену. Васкес Виктор II уходит, и Купер Армандо заменяет его

Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мартинес Хосеф.
Желтая карточка
67'
Мавинга Крис получает желтую карточку.
61'
Atlanta United производит замену. Кратц Кевин уходит, и Альмирон Мигель заменяет его
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алтидор Джози.
Желтая карточка
52'
Джефф Ларентоуикз получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
32'
Г О О О О О Л - Yamil Asad из команды Atlanta United забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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