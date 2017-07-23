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Стадион:
Заря
0:1
Перерыв
Мариуполь
0'
0:1
16' Гол
Яворский Сергей
39' Желтая карточка
Сухоцкий Артём
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Сухоцкий Артём получает желтую карточку.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Яворский Сергей.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 0:1 Мариуполь
Заря
96.2% (175)
Ничья:
1.6% (3)
Мариуполь
2.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Заря:
42.9% (78)
Заря:
27.5% (50)
Заря:
19.2% (35)
Заря:
1.6% (3)
Заря:
1.6% (3)
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