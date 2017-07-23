- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Славутич-Арена
0:1
16' ГолЯворский Сергей
39' Желтая карточкаСухоцкий Артём
|
16'
0:1
39'
Состав команд
Заря
- Основной состав
- 16 Лунин Андрей Вратарь
- 5 Гордиенко Артём Защитник
- 3 Сваток Александр Защитник
- 2 Сухоцкий Артём Защитник
- 24 Гречишкин Дмитрий Полузащитник
- 36 Бабенко Руслан Полузащитник
- 7 Кочергин Владислав Полузащитник
- 8 Харатин Игорь Полузащитник
- 4 Прийма Василий Полузащитник
- 27 Кабаев Владислав Нападающий
- 11 Паулиньо Виктор Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шевченко Алексей Вратарь
- 44 Чечер Вячеслав Защитник
- 39 Опанасенко Евгений Защитник
- 9 Калитвинцев Владислав Полузащитник
- 6 Каменюка Никита Полузащитник
- 19 Лунёв Максим Нападающий
- 10 Leonidas
- Главный тренер: Вернидуб Юрий
Мариуполь
- Основной состав
- 12 Худжамов Рустам Вратарь
- 88 Рудыка Сергей Защитник
- 20 Кирюханцев Игорь Защитник
- 13 Яворский Сергей Защитник
- 4 Неплях Евгений Защитник
- 79 Вакуленко Сергей Защитник
- 9 Мишнёв Дмитрий Полузащитник
- 7 Кисиль Руслан Полузащитник
- 11 Чурко Вячеслав Полузащитник
- 8 Кольцов Виталий Полузащитник
- 29 Кожанов Денис Полузащитник
- Запасные игроки
- 1 Гальчук Евгений Вратарь
- 30 Белый Максим Игоревич Защитник
- 50 Болбат Сергей Полузащитник
- 6 Виценец Виталий Полузащитник
- 94 Горбунов Сергей II Полузащитник
- 19 Тищенко Игорь Нападающий
- 17 Roger Gomis
- Главный тренер: Севидов Александр
Предыдущие игры
Заря (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.07.2017 Заря 0:2 Урал ТМК
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Динамо Киев 1:2 Заря ПЛ
- 13.05.2017 Заря 1:0 Александрия ПЛ
- 06.05.2017 Шахтёр Дн 3:2 Заря ПЛ
- 30.04.2017 Олимпик Дн 1:1 Заря ПЛ
- 23.04.2017 Заря 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 14.04.2017 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 09.04.2017 Александрия 0:0 Заря ПЛ
- 02.04.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.03.2017 Волынь 0:1 Заря ПЛ
- 12.03.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 05.03.2017 Ворскла 1:2 Заря ПЛ
- 25.02.2017 Заря 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 11.12.2016 Сталь Каменское 0:2 Заря ПЛ
- 08.12.2016 Заря 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 03.12.2016 Заря 2:3 ФК Днепр ПЛ
- 27.11.2016 Карпаты 2:2 Заря ПЛ
Мариуполь (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Мариуполь 1:1 Десна ПД
- 27.05.2017 Авангард Краматорск 2:1 Мариуполь ПД
- 21.05.2017 Мариуполь 3:1 Колос Ковалёвка ПД
- 17.05.2017 Тернополь 0:1 Мариуполь ПД
- 13.05.2017 Мариуполь 1:1 Верес ПД
- 08.05.2017 Буковина 0:2 Мариуполь ПД
- 03.05.2017 Мариуполь 2:0 Гелиос Харьков ПД
- 28.04.2017 Днепр Черкассы 1:2 Мариуполь ПД
- 22.04.2017 Мариуполь 1:0 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 15.04.2017 Николаев 1:2 Мариуполь ПД
- 08.04.2017 Сумы 0:2 Мариуполь ПД
- 01.04.2017 Мариуполь 3:0 Оболонь-Бровар ПД
- 25.03.2017 Полтава 0:2 Мариуполь ПД
- 18.03.2017 Мариуполь 0:0 Арсенал-Киев ПД
- 26.11.2016 Николаев 0:0 Мариуполь К
- 19.11.2016 Ингулец Петрове 1:1 Мариуполь ПД
- 14.11.2016 Мариуполь 3:1 Горняк-Спорт ПД
- 09.11.2016 Скала Стрый 0:1 Мариуполь ПД
- 05.11.2016 Десна 3:1 Мариуполь ПД
Последние игры между собой
Заря: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
- 07.03.2015 Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига
- 11.08.2014 Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 06.04.2014 Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига
- 14.09.2013 Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига
- 19.05.2013 Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига
- 04.11.2012 Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига
- 31.03.2012 Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига
- 17.09.2011 Мариуполь 1:1 Заря Премьер-лига
- 13.03.2011 Мариуполь 2:2 Заря Премьер-лига
- 13.08.2010 Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига
- 18.04.2010 Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига
- 25.10.2009 Заря 3:2 Мариуполь Премьер-лига
- 23.05.2009 Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига
- 08.11.2008 Заря 2:1 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Сталь Каменское
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Олимпик Дн
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Мариуполь
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Шахтёр Дн
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|Ворскла
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Звезда Кропивницкий
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Верес
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Александрия
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|Карпаты
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Черноморец Од
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|Заря
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Сухоцкий Артём получает желтую карточку.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Яворский Сергей.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 0:1 Мариуполь
Заря
96.2% (175)
Ничья:
1.6% (3)
Мариуполь
2.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Заря:
42.9% (78)
1:0 Заря:
27.5% (50)
2:1 Заря:
19.2% (35)
3:1 Заря:
1.6% (3)
3:0 Заря:
1.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация