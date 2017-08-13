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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Юбилейный (Сумы)
0:0
Первый тайм: 9'
Состав команд
Олимпик Дн
- Основной состав
- 1 Махарадзе Заури Вратарь
- 7 Сондей Иван Защитник
- 23 Немчанинов Дмитрий Защитник
- 4 Кравченко Антон Защитник
- 15 Шабанов Артём Защитник
- 30 Гути Тенорио Полузащитник
- 90 Богданов Андрей Полузащитник
- 17 Шестаков Сергей Полузащитник
- 11 Моха Хадфи Полузащитник
- 44 Цымбалюк Евгений Полузащитник
- 22 Беленький Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Кичак Артём Вратарь
- 32 Иллой-Айет Владис-Эммерсон Защитник
- 2 Лукьянчук Павел Защитник
- 45 Хомутов Владислав Полузащитник
- 27 Брикнер Иван Полузащитник
- 14 Поступаленко Антон Полузащитник
- 12 Михалёв Илья Нападающий
- Главный тренер: Санжар Роман
Черноморец Од
- Основной состав
- 71 Безрук Дмитрий Вратарь
- 16 Новотрясов Артур Защитник
- 42 Зубейко Евгений Защитник
- 90 Рахманов Артём Защитник
- 39 Балан Денис Защитник
- 89 Политыло Сергей Полузащитник
- 6 Ковалец Кирилл Полузащитник
- 20 Машнин Александр Полузащитник
- 77 Васин Денис Нападающий
- 7 Мусолитин Николай Нападающий
- 69 Антонов Алексей Геннадьевич Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Смородин Сергей Вратарь
- 96 Каплиенко Александр Защитник
- 10 Каверин Виталий Полузащитник
- 23 Норенков Денис Полузащитник
- 8 Бобко Иван Полузащитник
- 4 Татарков Никита Нападающий
- 9 Хобленко Алексей Нападающий
- Главный тренер: Бабич Александр
Предыдущие игры
Олимпик Дн (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 03.08.2017 ПАОК 2:0 Олимпик Дн ЛЕ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 27.07.2017 Олимпик Дн 1:1 ПАОК ЛЕ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия ПЛ
- 21.05.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 13.05.2017 Олимпик Дн 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.04.2017 Олимпик Дн 1:1 Заря ПЛ
- 22.04.2017 Александрия 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 15.04.2017 Олимпик Дн 0:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 09.04.2017 Динамо Киев 4:0 Олимпик Дн ПЛ
- 01.04.2017 Черноморец Од 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.03.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 17.03.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 11.03.2017 Олимпик Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 04.03.2017 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
Черноморец Од (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 06.08.2017 Черноморец Од 2:2 Александрия ПЛ
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 22.07.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 31.05.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Александрия 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 13.05.2017 Черноморец Од 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.04.2017 Черноморец Од 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 23.04.2017 Заря 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 16.04.2017 Черноморец Од 1:0 Александрия ПЛ
- 09.04.2017 Шахтёр Дн 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 01.04.2017 Черноморец Од 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 17.03.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 11.03.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 04.03.2017 ФК Днепр 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.02.2017 Черноморец Од 1:0 Карпаты ПЛ
- 11.12.2016 Александрия 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 03.12.2016 Черноморец Од 0:0 Волынь ПЛ
Последние игры между собой
Олимпик Дн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Черноморец Од: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 01.04.2017 Черноморец Од 0:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 19.11.2016 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 14.08.2016 Черноморец Од 3:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 07.11.2015 Черноморец Од 0:2 Олимпик Дн Премьер-лига
- 18.07.2015 Олимпик Дн 2:2 Черноморец Од Премьер-лига
- 29.11.2014 Олимпик Дн 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 26.07.2014 Черноморец Од 4:0 Олимпик Дн Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|4.
|Олимпик Дн
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Сталь Каменское
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|7.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Карпаты
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 13
|4
|10.
|Александрия
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olimpik Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Дн 0:0 Черноморец Од
Олимпик Дн
73.4% (135)
Ничья:
17.9% (33)
Черноморец Од
8.7% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Олимпик Дн:
39.7% (73)
2:1 Олимпик Дн:
17.9% (33)
1:1 Ничья:
14.1% (26)
2:0 Олимпик Дн:
13.6% (25)
1:2 Черноморец Од:
4.3% (8)
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