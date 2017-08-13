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Стадион:
Олимпик Дн
0:0
Первый тайм: 9'
Черноморец Од
0' 9'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olimpik Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Дн 0:0 Черноморец Од
Олимпик Дн
73.4% (135)
Ничья:
17.9% (33)
Черноморец Од
8.7% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Олимпик Дн:
39.7% (73)
Олимпик Дн:
17.9% (33)
Ничья:
14.1% (26)
Олимпик Дн:
13.6% (25)
Черноморец Од:
4.3% (8)
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