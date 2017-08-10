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Томь
 
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Шинник
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 42 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Томь - Шинник, который состоится 13.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Томь - Шинник
Томь
60.2% (53)
Ничья:
27.3% (24)
Шинник
12.5% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Томь:
27.3% (24)
Томь:
26.1% (23)
Ничья:
23.9% (21)
Шинник:
4.5% (4)
Шинник:
4.5% (4)
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