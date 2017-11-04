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Стадион:
Амкар
 
Позже
Анжи
announcement
-
До начала матча осталось 7 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Амкар - Анжи, который состоится 05.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Амкар - Анжи
Амкар
82.1% (128)
Ничья:
11.5% (18)
Анжи
6.4% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Амкар:
51.3% (80)
Амкар:
22.4% (35)
Ничья:
10.3% (16)
Анжи:
4.5% (7)
Амкар:
4.5% (7)
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