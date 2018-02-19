Текстовая онлайн трансляция матча Верес - Динамо Киев

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Арена Львов
Позже
Предыдущие игры
Верес (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 17.02.2018 Ворскла 1:0 Верес ПЛ
- 09.12.2017 Верес 2:2 Карпаты ПЛ
- 02.12.2017 Шахтёр Дн 2:0 Верес ПЛ
- 29.11.2017 Шахтёр Дн 4:0 Верес К
- 26.11.2017 Верес 3:1 Черноморец Од ПЛ
- 18.11.2017 Заря 1:1 Верес ПЛ
- 04.11.2017 Верес 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 29.10.2017 Верес 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 25.10.2017 Арсенал-Киев 0:1 Верес К
- 21.10.2017 Александрия 1:1 Верес ПЛ
- 14.10.2017 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 01.10.2017 Верес 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 23.09.2017 Динамо Киев 0:0 Верес ПЛ
- 20.09.2017 Агробизнес 1:2 Верес К
- 16.09.2017 Верес 1:0 Ворскла ПЛ
- 10.09.2017 Карпаты 1:6 Верес ПЛ
- 27.08.2017 Верес 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.08.2017 Черноморец Од 0:1 Верес ПЛ
- 12.08.2017 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 06.08.2017 Звезда Кропивницкий 1:3 Верес ПЛ
Динамо Киев (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 22.02.2018 Динамо Киев 0:0 АЕК ЛЕ
- 18.02.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев ЛЕ
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 10.12.2017 Александрия 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 07.12.2017 Динамо Киев 4:1 Партизан ЛЕ
- 03.12.2017 Динамо Киев 5:1 Мариуполь ПЛ
- 29.11.2017 Десна 0:2 Динамо Киев К
- 26.11.2017 Сталь Каменское 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 23.11.2017 Скендербеу 3:2 Динамо Киев ЛЕ
- 18.11.2017 Звезда Кропивницкий 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 05.11.2017 Динамо Киев 2:1 Ворскла ПЛ
- 02.11.2017 Янг Бойз 0:1 Динамо Киев ЛЕ
- 29.10.2017 Карпаты 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 25.10.2017 Александрия 2:3 Динамо Киев К
- 22.10.2017 Динамо Киев 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
Последние игры между собой
Верес: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 23.09.2017 Динамо Киев 0:0 Верес Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|43 - 18
|45
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|38 - 12
|42
|3.
|Ворскла
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|26 - 18
|34
|4.
|Заря
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|33 - 25
|30
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 26
|26
|6.
|Верес
|Заявка
|20
|5
|11
|4
|22 - 16
|26
|7.
|Олимпик Дн
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|8.
|Александрия
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 23
|19
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|10.
|Карпаты
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|13 - 32
|18
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|15 - 34
|17
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|15 - 29
|15
-
Текстовая онлайн трансляция матча Верес - Динамо КиевДо начала игры осталось 1 день 18 часов 23 минуты, которая состоится 25.02.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Верес - Динамо Киев
Верес
7.9% (8)
Ничья:
2% (2)
Динамо Киев
90.1% (91)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Динамо Киев:
32.7% (33)
0:2 Динамо Киев:
24.8% (25)
0:1 Динамо Киев:
19.8% (20)
0:3 Динамо Киев:
4% (4)
1:3 Динамо Киев:
4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация