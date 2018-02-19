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Стадион:
Верес
 
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Динамо Киев
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Текстовая онлайн трансляция матча Верес - Динамо Киев

До начала игры осталось 1 день 18 часов 23 минуты, которая состоится 25.02.2018.
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Прогнозы на матч Верес - Динамо Киев
Верес
7.9% (8)
Ничья:
2% (2)
Динамо Киев
90.1% (91)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
32.7% (33)
Динамо Киев:
24.8% (25)
Динамо Киев:
19.8% (20)
Динамо Киев:
4% (4)
Динамо Киев:
4% (4)
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