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Стадион:
Университатя Крайова
1:1
Конец матча
Конкордия Кьяжна
0'
1:0
14' Гол
Балута Александр
1:1
23' Гол
Кристеску Мариан
28' Желтая карточка
Пена Мариус
32' Желтая карточка
Златински Христо
49' Желтая карточка
Razvan Gradinaru
51' Желтая карточка
Костин Раул
54' Желтая карточка
Балута Александр
90' Желтая карточка
Бэлгрэдян Кристиан
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Бэлгрэдян Кристиан получает желтую карточку.
89'
Конкордия Кьяжна производит замену. Кристеску Мариан уходит, и Romario Kortzorg заменяет его
85'
Университатя Крайова производит замену. Nicusor Bancu уходит, и Alexandru Popescu заменяет его
75'
Университатя Крайова производит замену. Gustavo уходит, и Cristian Barbut заменяет его
71'
Конкордия Кьяжна производит замену. Пена Мариус уходит, и Батин Паул заменяет его

63'
Университатя Крайова производит замену. Златински Христо уходит, и Росси Фаусто заменяет его
56'
Конкордия Кьяжна производит замену. Razvan Gradinaru уходит, и Alin Florian Buleica заменяет его
Желтая карточка
54'
Балута Александр получает желтую карточку.
Желтая карточка
51'
Костин Раул получает желтую карточку.
Желтая карточка
49'
Razvan Gradinaru получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
32'
Златински Христо получает желтую карточку.
Желтая карточка
28'
Пена Мариус получает желтую карточку.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кристеску Мариан.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Балута Александр.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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