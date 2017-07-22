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Стадион: Мунисипаль Дробета-Турну Северин
1:1
Конец матча
1:0
14' ГолБалута Александр
1:1
23' ГолКристеску Мариан
28' Желтая карточкаПена Мариус
32' Желтая карточкаЗлатински Христо
49' Желтая карточкаRazvan Gradinaru
51' Желтая карточкаКостин Раул
54' Желтая карточкаБалута Александр
90' Желтая карточкаБэлгрэдян Кристиан
|
14'
1:0
23'
1:1
28'
32'
49'
51'
54'
Состав команд
Университатя Крайова
- Основной состав
- 12 Каланча Николай Вратарь
- 6 Келич Ренато Защитник
- 44 Спахия Хрвое Защитник
- 10 Балута Александр Полузащитник
- 30 Димитров Радослав Полузащитник
- 23 Златински Христо Полузащитник
- 70 Mihai Roman V
- 7 Gustavo VIII
- 11 Nicusor Bancu
- 3 Marius Ionut Briceag
- 5 Vladimir Screciu
- Запасные игроки
- 21 Росси Фаусто Полузащитник
- 38 Alexandru Popescu
- 36 Andrei Burlacu
- 77 Cristian Barbut
- 42 Stefan Vladoiu
- 8 Матею Александру
- 51 Miodrag Mitrovic
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 10 Георге Василе Полузащитник
- 33 Костин Раул Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 9 Robert Raducanu
- 4 Toni Tipuric I
- 8 Razvan Gradinaru
- 84 Josip Zeba
- 23 Bogdan Nicolae Bucurica
- 3 Cristian Albu
- Запасные игроки
- 29 Батин Паул Нападающий
- 17 Florin Rasdan
- 22 Romario Kortzorg
- 97 Ronaldo Deaconu
- 14 Nicusor Fota
- 7 Alin Florian Buleica
- 1 Virgil Andrei Draghia
- Главный тренер: Dan Alexa
Предыдущие игры
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 01.07.2017 Университатя Крайова 1:2 Уфа ТМК
- 18.05.2017 Волунтари 0:0 Университатя Крайова К
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.04.2017 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Л1ГА
- 27.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Волунтари К
- 22.04.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 15.04.2017 Университатя Крайова 1:3 Астра Л1ГА
- 09.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1ГА
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Л1ГА
- 01.04.2017 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Л1ГА
- 29.03.2017 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест К
- 19.03.2017 Динамо Бухарест 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 11.03.2017 Астра 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 05.03.2017 Университатя Крайова 1:0 Газ Метан M ПЛ
- 25.02.2017 Динамо Бухарест 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 18.02.2017 Университатя Крайова 1:2 Стяуа ПЛ
- 11.02.2017 Ботошани 1:0 Университатя Крайова ПЛ
- 04.02.2017 Университатя Крайова 5:0 Волунтари ПЛ
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 15.05.2017 Пандурий 3:2 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 10.05.2017 Конкордия Кьяжна 3:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 05.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 28.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 21.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 14.04.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 10.04.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан M Л1ГБ
- 04.04.2017 Поли Тимишоара 0:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 31.03.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Пандурий Л1ГБ
- 18.03.2017 Тыргу-Муреш 2:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 11.03.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 04.03.2017 Поли Тимишоара 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.02.2017 Конкордия Кьяжна 1:3 Астра ПЛ
- 19.02.2017 Пандурий 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 13.02.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.02.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Конкордия Кьяжна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
- 16.12.2016 Конкордия Кьяжна 0:0 Университатя Крайова Первая лига
- 18.09.2016 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 01.05.2016 Университатя Крайова 2:0 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 14.03.2016 Конкордия Кьяжна 1:0 Университатя Крайова Лига 1. Группа Б
- 20.11.2015 Конкордия Кьяжна 0:2 Университатя Крайова Первая лига
- 08.08.2015 Университатя Крайова 2:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 24.04.2015 Конкордия Кьяжна 2:2 Университатя Крайова Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Астра
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Вииторул Констанца
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Сепси Оск
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Поли Тимишоара
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Конкордия Кьяжна
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|КСМ Студенцеск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Газ Метан M
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Ювентус Бухарест
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бэлгрэдян Кристиан получает желтую карточку.
89'
Конкордия Кьяжна производит замену. Кристеску Мариан уходит, и Romario Kortzorg заменяет его
85'
Университатя Крайова производит замену. Nicusor Bancu уходит, и Alexandru Popescu заменяет его
75'
Университатя Крайова производит замену. Gustavo уходит, и Cristian Barbut заменяет его
71'
Конкордия Кьяжна производит замену. Пена Мариус уходит, и Батин Паул заменяет его
63'
Университатя Крайова производит замену. Златински Христо уходит, и Росси Фаусто заменяет его
56'
Конкордия Кьяжна производит замену. Razvan Gradinaru уходит, и Alin Florian Buleica заменяет его
54'
Балута Александр получает желтую карточку.
51'
Костин Раул получает желтую карточку.
49'
Razvan Gradinaru получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
Златински Христо получает желтую карточку.
28'
Пена Мариус получает желтую карточку.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кристеску Мариан.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Балута Александр.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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