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  4. Лига Европы
  5. 3-й квалификационный раунд
Стадион: Зрители: 14037
Арка Гдыня
3:2
Конец матча
Митьюлланд
0'
1:0
31' Гол
Marcus Vinicius II
1:1
33' Гол
Хассан Рилван
1:2
36' Гол
Хенде Марк-Даль
2:2
39' Пенальти
Marcus Vinicius II
52' Желтая карточка
Grzegorz Piesio
3:2
90' Гол
Rafal Siemaszko
90'+4
Второй тайм
94'
Игрок из команды Арка Гдыня делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Michal Nalepa сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рафал Семашко из клуба "Арка Гдыня" отправил мяч головой в ворота.
92'
Michal Nalepa навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Фол, нарушение
91'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Рафал Семашко заработал фол.
91'
Марциняк Адам из команды Арка Гдыня нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
91'
Игрок из команды Арка Гдыня делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 14037 болельщиков
89'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
88'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Тадеуш Соха из команды Арка Гдыня отвел угрозу отличным подкатом
87'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
87'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Кроон Симон делает скидку назад вдоль ворот
87'
Michal Marcjanik выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
86'
Кшиштоф Соберай сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Тадеуш Соха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
85'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Давид Солдецки из команды Арка Гдыня делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
84'
Тактическая замена. Янник Какоко уходит с поля и его заменяет Michal Nalepa
83'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Янник Какоко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Luka Zarandia
83'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Арка Гдыня делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
82'
Luka Zarandia на финте ушёл от оппонента.
82'
Игроки ФК "Арка Гдыня" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
81'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Luka Zarandia заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Marcin Warcholak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
79'
Рафал Семашко выбил мяч на угловой.
79'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Борринг Йонас
77'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
77'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
76'
Marcin Warcholak отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
75'
Халсти Маркус атакует сзади соперника. Рафал Семашко пострадал.
Фол, нарушение
74'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает подножку. Янник Какоко заработал фол.
Фол, нарушение
74'
Спарв Тим из команды Митьюлланд. Это Давид Солдецки заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
73'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
73'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Джанус Драчманн уходит с поля и его заменяет Кроон Симон
Фол, нарушение
72'
Тадеуш Соха атакует сзади соперника. Онуачу Пол пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Тактическая замена. Маркус Винисиус уходит с поля и его заменяет Luka Zarandia
69'
Кшиштоф Соберай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
69'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
68'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
68'
Тадеуш Соха из команды Арка Гдыня наносит неточный удар с лета
68'
Маркус Винисиус из команды Арка Гдыня делает навес
67'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
67'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
66'
Давид Солдецки из команды Арка Гдыня делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
65'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Арка Гдыня делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
63'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
62'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
62'
Michal Marcjanik выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
62'
Ниссен Расмус сотрясает перекладину
62'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
60'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает подножку. Marcin Warcholak заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
60'
Grzegorz Piesio наказан за толчок Спарв Тим
59'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
58'
Хассан Рилван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Тактическая замена. Patryk Kun уходит с поля и его заменяет Рафал Семашко
56'
Стейнбор Павел вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Онуачу Пол оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
56'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
55'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
54'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
53'
Ниссен Расмус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Хенде Марк-Даль имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
53'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
53'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Grzegorz Piesio получает желтую карточку.
Фол, нарушение
52'
Grzegorz Piesio из команды Арка Гдыня делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
51'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
51'
Тадеуш Соха бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Игрок из команды Арка Гдыня делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
Игрок клуба "Арка Гдыня" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Тадеуш Соха не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
50'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Онуачу Пол наказан за толчок Кшиштоф Соберай
Фол, нарушение
47'
Хассан Рилван коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
46'
Марциняк Адам из команды Арка Гдыня делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
48'
Онуачу Пол пробил головой, вратарь справился с ударом.
47'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тадеуш Соха выбил мяч подальше от ворот.
47'
Игрок клуба "Арка Гдыня" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Michal Marcjanik выбил мяч подальше от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
45'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
44'
Кшиштоф Соберай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
44'
Patryk Kun из команды Арка Гдыня делает подножку. Хансен Киан заработал фол.
44'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Michal Marcjanik выбил мяч подальше от ворот.
43'
Марциняк Адам из команды Арка Гдыня делает навес
43'
Тадеуш Соха из команды Арка Гдыня делает навес
43'
Янник Какоко из команды Арка Гдыня делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
42'
Онуачу Пол наказан за толчок Стейнбор Павел
42'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
41'
Джанус Драчманн совершает грубый фол. Давид Солдецки был жертвой
Травма, повреждение
41'
Patryk Kun возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Описание гола
39'
Г О О О О О Л - Маркус Винисиус из команды Арка Гдыня забивает пенальти
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Patryk Kun получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
38'
Patryk Kun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
38'
ПЕНАЛЬТИ! – Хансен Йеспер серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Patryk Kun заработал пенальти для своей команды
38'
Patryk Kun имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
37'
Michal Marcjanik выбил мяч подальше от ворот.
36'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хенде Марк-Даль из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
36'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
36'
Patryk Kun выбил мяч на угловой.
36'
Michal Marcjanik выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
Кшиштоф Соберай из команды Арка Гдыня отвел угрозу отличным подкатом
34'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
33'
Викхейм Густав сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хассан Рилван записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
33'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
33'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
32'
Тадеуш Соха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Маркус Винисиус!
31'
Patryk Kun из команды Арка Гдыня делает пас партнеру.
Фол, нарушение
31'
Ниссен Расмус наказан за толчок Маркус Винисиус
31'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Marcin Warcholak из команды Арка Гдыня отвел угрозу отличным подкатом
30'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
30'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Grzegorz Piesio наказан за толчок Халсти Маркус
28'
Халсти Маркус из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
27'
Спарв Тим пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
27'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
27'
Marcin Warcholak выбил мяч на угловой.
27'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
26'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Marcin Warcholak из команды Арка Гдыня делает навес
26'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Маркус Винисиус из команды Арка Гдыня делает навес
26'
Кшиштоф Соберай из команды Арка Гдыня делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
25'
Grzegorz Piesio из команды Арка Гдыня делает неудачный навес.
25'
После удара головой, который нанес Кшиштоф Соберай, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
25'
Маркус Винисиус из команды Арка Гдыня подал угловой справа.
24'
Викхейм Густав выбил мяч на угловой.
Угловой
24'
Маркус Винисиус из команды Арка Гдыня разыграл угловой с правого угла.
24'
Тадеуш Соха из команды Арка Гдыня попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Игрок из команды Арка Гдыня делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
22'
Маркус Винисиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
21'
Grzegorz Piesio выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Michal Marcjanik из команды Арка Гдыня опасно играет. Чуть не пострадал Онуачу Пол.
19'
Маркус Винисиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Тадеуш Соха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
18'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Patryk Kun из команды Арка Гдыня делает навес
18'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок клуба "Арка Гдыня" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Давид Солдецки из команды Арка Гдыня сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Игрок клуба "Арка Гдыня" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Marcin Warcholak выбил мяч подальше от ворот.
17'
Арка Гдыня совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
Угловой
16'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
15'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Арка Гдыня делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Арка Гдыня делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
13'
Спарв Тим из команды Митьюлланд в офсайде
12'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Маркус Винисиус из команды Арка Гдыня делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
Офсайд
11'
Patryk Kun из команды Арка Гдыня в офсайде
11'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
11'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
10'
Grzegorz Piesio бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
Grzegorz Piesio из команды Арка Гдыня устремляется вперед с мячом.
10'
Игрок клуба "Арка Гдыня" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Спарв Тим нарушает правила. Patryk Kun пострадал
8'
Арка Гдыня совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
7'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
7'
Patryk Kun из команды Арка Гдыня устремляется вперед с мячом.
7'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
7'
Стейнбор Павел вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Тадеуш Соха из команды Арка Гдыня делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Маркус Винисиус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает подножку. Grzegorz Piesio заработал фол.
Фол, нарушение
5'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
Офсайд
5'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
5'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
3'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
2'
Удар от ворот произведет Арка Гдыня
2'
Хассан Рилван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Michal Marcjanik выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает навес
1'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Арка Гдыня". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Арка Гдыня 3:2 Митьюлланд
Арка Гдыня
11% (20)
Ничья:
33.1% (60)
Митьюлланд
55.8% (101)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.2% (51)
Митьюлланд:
26% (47)
Митьюлланд:
17.1% (31)
Митьюлланд:
6.1% (11)
Арка Гдыня:
5% (9)
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