Стадион: ГОСиР Зрители: 14037
3:2
Конец матча
1:0
31' ГолMarcus Vinicius II
1:1
33' ГолХассан Рилван
1:2
36' ГолХенде Марк-Даль
2:2
39' ПенальтиMarcus Vinicius II
52' Желтая карточкаGrzegorz Piesio
3:2
90' ГолRafal Siemaszko
Второй тайм
94'
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
92'
Michal Nalepa сделал результативную передачу.
92'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рафал Семашко из клуба "Арка Гдыня" отправил мяч головой в ворота.
92'
Michal Nalepa навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Рафал Семашко заработал фол.
91'
Марциняк Адам из команды Арка Гдыня нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
91'
90'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 14037 болельщиков
89'
88'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Тадеуш Соха из команды Арка Гдыня отвел угрозу отличным подкатом
87'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
87'
87'
Кроон Симон делает скидку назад вдоль ворот
87'
87'
86'
Кшиштоф Соберай сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
85'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
85'
85'
Давид Солдецки из команды Арка Гдыня делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
84'
Тактическая замена. Янник Какоко уходит с поля и его заменяет Michal Nalepa
83'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Янник Какоко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Luka Zarandia
83'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
82'
Luka Zarandia на финте ушёл от оппонента.
82'
Игроки ФК "Арка Гдыня" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Luka Zarandia заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Marcin Warcholak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
79'
Рафал Семашко выбил мяч на угловой.
79'
79'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Борринг Йонас
77'
77'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
76'
Marcin Warcholak отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Халсти Маркус атакует сзади соперника. Рафал Семашко пострадал.
74'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает подножку. Янник Какоко заработал фол.
74'
Спарв Тим из команды Митьюлланд. Это Давид Солдецки заработал фол.
73'
73'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
73'
72'
Тактическая замена. Джанус Драчманн уходит с поля и его заменяет Кроон Симон
72'
Тадеуш Соха атакует сзади соперника. Онуачу Пол пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Тактическая замена. Маркус Винисиус уходит с поля и его заменяет Luka Zarandia
69'
Кшиштоф Соберай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
69'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
68'
68'
Тадеуш Соха из команды Арка Гдыня наносит неточный удар с лета
68'
Маркус Винисиус из команды Арка Гдыня делает навес
67'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
67'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
66'
Давид Солдецки из команды Арка Гдыня делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
65'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
63'
63'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
62'
62'
62'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
62'
Ниссен Расмус сотрясает перекладину
62'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
60'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает подножку. Marcin Warcholak заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
Grzegorz Piesio наказан за толчок Спарв Тим
59'
58'
Хассан Рилван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
57'
Тактическая замена. Patryk Kun уходит с поля и его заменяет Рафал Семашко
56'
Стейнбор Павел вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Онуачу Пол оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
56'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
54'
53'
53'
Ниссен Расмус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Хенде Марк-Даль имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
53'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
53'
52'
Grzegorz Piesio получает желтую карточку.
52'
Grzegorz Piesio из команды Арка Гдыня делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
51'
51'
Тадеуш Соха бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
51'
51'
Тадеуш Соха не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
50'
48'
Онуачу Пол наказан за толчок Кшиштоф Соберай
47'
Хассан Рилван коснулся мяча рукой.
46'
Марциняк Адам из команды Арка Гдыня делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
48'
Онуачу Пол пробил головой, вратарь справился с ударом.
47'
47'
Тадеуш Соха выбил мяч подальше от ворот.
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
45'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
44'
Кшиштоф Соберай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
44'
Patryk Kun из команды Арка Гдыня делает подножку. Хансен Киан заработал фол.
44'
44'
43'
Марциняк Адам из команды Арка Гдыня делает навес
43'
Тадеуш Соха из команды Арка Гдыня делает навес
43'
Янник Какоко из команды Арка Гдыня делает передачу за спину защитников.
42'
Онуачу Пол наказан за толчок Стейнбор Павел
42'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Джанус Драчманн совершает грубый фол. Давид Солдецки был жертвой
41'
Patryk Kun возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
39'
Г О О О О О Л - Маркус Винисиус из команды Арка Гдыня забивает пенальти
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Patryk Kun получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Patryk Kun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
38'
ПЕНАЛЬТИ! – Хансен Йеспер серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Patryk Kun заработал пенальти для своей команды
38'
Patryk Kun имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
37'
36'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хенде Марк-Даль из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
36'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
36'
Patryk Kun выбил мяч на угловой.
36'
35'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
Кшиштоф Соберай из команды Арка Гдыня отвел угрозу отличным подкатом
34'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
33'
Викхейм Густав сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хассан Рилван записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
33'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
33'
32'
32'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Маркус Винисиус!
31'
Patryk Kun из команды Арка Гдыня делает пас партнеру.
31'
Ниссен Расмус наказан за толчок Маркус Винисиус
31'
30'
Marcin Warcholak из команды Арка Гдыня отвел угрозу отличным подкатом
30'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
30'
28'
Grzegorz Piesio наказан за толчок Халсти Маркус
28'
Халсти Маркус из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
27'
Спарв Тим пробил головой, вратарь справился с ударом.
27'
27'
Marcin Warcholak выбил мяч на угловой.
27'
26'
26'
26'
Marcin Warcholak из команды Арка Гдыня делает навес
26'
26'
Маркус Винисиус из команды Арка Гдыня делает навес
26'
Кшиштоф Соберай из команды Арка Гдыня делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
25'
Grzegorz Piesio из команды Арка Гдыня делает неудачный навес.
25'
После удара головой, который нанес Кшиштоф Соберай, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
25'
Маркус Винисиус из команды Арка Гдыня подал угловой справа.
24'
Викхейм Густав выбил мяч на угловой.
24'
Маркус Винисиус из команды Арка Гдыня разыграл угловой с правого угла.
24'
Тадеуш Соха из команды Арка Гдыня попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
22'
22'
Маркус Винисиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
21'
Grzegorz Piesio выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Michal Marcjanik из команды Арка Гдыня опасно играет. Чуть не пострадал Онуачу Пол.
19'
Маркус Винисиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
19'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
18'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Patryk Kun из команды Арка Гдыня делает навес
18'
18'
17'
Давид Солдецки из команды Арка Гдыня сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
17'
17'
Marcin Warcholak выбил мяч подальше от ворот.
17'
Арка Гдыня совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
16'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
15'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
13'
13'
Спарв Тим из команды Митьюлланд в офсайде
12'
12'
Маркус Винисиус из команды Арка Гдыня делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
11'
Patryk Kun из команды Арка Гдыня в офсайде
11'
11'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
10'
Grzegorz Piesio бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
Grzegorz Piesio из команды Арка Гдыня устремляется вперед с мячом.
10'
9'
Спарв Тим нарушает правила. Patryk Kun пострадал
8'
Арка Гдыня совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
7'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
7'
Patryk Kun из команды Арка Гдыня устремляется вперед с мячом.
7'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
7'
Стейнбор Павел вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Тадеуш Соха из команды Арка Гдыня делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Маркус Винисиус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает подножку. Grzegorz Piesio заработал фол.
5'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
5'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
5'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
3'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
2'
2'
Хассан Рилван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
1'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает навес
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Арка Гдыня". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Арка Гдыня 3:2 Митьюлланд
Арка Гдыня
11% (20)
Ничья:
33.1% (60)
Митьюлланд
55.8% (101)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.2% (51)
1:2 Митьюлланд:
26% (47)
0:1 Митьюлланд:
17.1% (31)
0:2 Митьюлланд:
6.1% (11)
1:0 Арка Гдыня:
5% (9)
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