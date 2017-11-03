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Стадион: Зрители: 51000
Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча
Вердер
0'
1:0
17' Гол
Ребич Анте
1:1
25' Гол
Мойсандер Никлас
2:1
89' Гол
Халлер Себастьен
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 51000 болельщиков
94'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
94'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Юханнссон Арон из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

93'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
93'
Вольф Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает навес
93'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
92'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр в офсайде
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
92'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Крузе Макс заработал фол.
91'
Тактическая замена. Аугустинссон Людвиг уходит с поля и его заменяет Бельфодиль Исхак
91'
Тактическая замена. Эггештайн Максимилиан уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Тавата Талеб сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Халлер Себастьен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр делает отличный навес.
88'
Удар от ворот произведет Вердер
88'
Абрахам Давид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
87'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
87'
Боатенг Кевин-Принс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
87'
Удар от ворот произведет Вердер
86'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает отличный навес.
85'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает навес
83'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес
Угловой
83'
Юнузович Златко из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
83'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес
81'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Виллемс Джетро получил травму и заменен. Тавата Талеб выходит на поле.
78'
Эггештайн Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Виллемс Джетро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
77'
Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Йович Лука
76'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Удар от ворот произведет Вердер
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
74'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
73'
Халлер Себастьен наказан за толчок Делани Томас
Офсайд
73'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер в офсайде
72'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
71'
Делани Томас из команды Вердер делает неудачный навес.
71'
Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
69'
Бартельс Фин из команды Вердер в офсайде
67'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
67'
Тактическая замена. Штендера Марк уходит с поля и его заменяет Гачинович Мийат
67'
ШТАНГА! Вольф Мариус попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
66'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает навес
66'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает навес
Угловой
65'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
65'
Ребич Анте бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
65'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
65'
Павленка Иржи выбил мяч на угловой.
65'
Мойсандер Никлас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает навес
64'
Абрахам Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
64'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
64'
Виллемс Джетро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
64'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
64'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает навес
63'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Делани Томас из команды Вердер делает подножку. Штендера Марк заработал фол.
62'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Вердер
Фол, нарушение
61'
Ребич Анте совершает грубый фол. Гебреселассие Теодор был жертвой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Делани Томас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
60'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес
60'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Сальседо Карлос из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Делани Томас.
Офсайд
58'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр в офсайде
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Вердер
56'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
56'
Халлер Себастьен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
55'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
55'
Ребич Анте наказан за толчок Крузе Макс
54'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
54'
Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
54'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
53'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер наносит неточный удар с лета
53'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес
51'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Виллемс Джетро исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
49'
Мойсандер Никлас из команды Вердер делает подножку. Халлер Себастьен заработал фол.
48'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Офсайд
46'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
46'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Крузе Макс из команды Вердер делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
45'
Юнузович Златко из команды Вердер делает подножку. Штендера Марк заработал фол.
45'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Велькович Милош из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес
Угловой
43'
Юнузович Златко из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
43'
Эггештайн Максимилиан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
42'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
42'
Крузе Макс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
42'
Юнузович Златко из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
40'
Юнузович Златко не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
40'
Юнузович Златко из команды Вердер играет в стеночку. Эггештайн Максимилиан был стеночкой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
После дальнего удара, который нанес Бартельс Фин мяч отбит вратарем
39'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Юнузович Златко из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
37'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
37'
Делани Томас бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
36'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Мойсандер Никлас заработал фол.
Офсайд
35'
Юнузович Златко из команды Вердер в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
34'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер. Это Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
34'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
32'
Баргфреде Филипп выбил мяч на угловой.
32'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает навес
30'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
Вольф Мариус бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
29'
Аугустинссон Людвиг совершает грубый фол. Вольф Мариус был жертвой
Фол, нарушение
28'
Ребич Анте наказан за толчок Мойсандер Никлас
28'
Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Бартельс Фин из команды Вердер. Это Виллемс Джетро заработал фол.
27'
Крузе Макс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Мойсандер Никлас!
25'
Боатенг Кевин-Принс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
Велькович Милош из команды Вердер бьет головой мимо ворот
Угловой
24'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
24'
Делани Томас из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Вердер
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Вольф Мариус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Виллемс Джетро сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ребич Анте записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Офсайд
16'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр в офсайде
16'
Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает подножку. Виллемс Джетро заработал фол.
15'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
13'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
12'
Штендера Марк бьет и мяч от рикошета проходит мимо
12'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
[player1] из команды [team] делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
Фол, нарушение
10'
Юнузович Златко из команды Вердер делает подножку. Штендера Марк заработал фол.
9'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
8'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
Угловой
8'
Баргфреде Филипп из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
7'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
6'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Вердер
2'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Крузе Макс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
2'
Юнузович Златко из команды Вердер делает отличный навес.
Фол, нарушение
2'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Бартельс Фин заработал фол.
1'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Баргфреде Филипп из команды Вердер делает навес
1'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Вердер
Айнтрахт Фр
75.5% (157)
Ничья:
15.9% (33)
Вердер
8.7% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Айнтрахт Фр:
32.2% (67)
Айнтрахт Фр:
26% (54)
Айнтрахт Фр:
12% (25)
Ничья:
9.1% (19)
Ничья:
5.8% (12)
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