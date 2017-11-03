Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 51000
2:1
Конец матча
1:0
17' ГолРебич Анте
1:1
25' ГолМойсандер Никлас
2:1
89' ГолХаллер Себастьен
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 51000 болельщиков
94'
94'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
94'
93'
Юханнссон Арон из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
93'
Вольф Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает навес
93'
92'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр в офсайде
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Крузе Макс заработал фол.
91'
Тактическая замена. Аугустинссон Людвиг уходит с поля и его заменяет Бельфодиль Исхак
91'
Тактическая замена. Эггештайн Максимилиан уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Тавата Талеб сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Халлер Себастьен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр делает отличный навес.
88'
88'
Абрахам Давид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
88'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
87'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
87'
Боатенг Кевин-Принс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
87'
86'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает отличный навес.
85'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
84'
84'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает навес
83'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес
83'
83'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
82'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес
81'
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Виллемс Джетро получил травму и заменен. Тавата Талеб выходит на поле.
78'
Эггештайн Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Виллемс Джетро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
77'
Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Йович Лука
76'
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
74'
73'
Халлер Себастьен наказан за толчок Делани Томас
73'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер в офсайде
72'
72'
71'
Делани Томас из команды Вердер делает неудачный навес.
71'
Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Бартельс Фин из команды Вердер в офсайде
67'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
67'
Тактическая замена. Штендера Марк уходит с поля и его заменяет Гачинович Мийат
67'
ШТАНГА! Вольф Мариус попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
66'
66'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
65'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
65'
Ребич Анте бьет и мяч от рикошета проходит мимо
65'
65'
Павленка Иржи выбил мяч на угловой.
65'
Мойсандер Никлас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает навес
64'
Абрахам Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
64'
Виллемс Джетро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
64'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
64'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает навес
63'
63'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Делани Томас из команды Вердер делает подножку. Штендера Марк заработал фол.
62'
62'
61'
Ребич Анте совершает грубый фол. Гебреселассие Теодор был жертвой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Делани Томас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
60'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес
60'
59'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Сальседо Карлос из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Делани Томас.
58'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр в офсайде
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
56'
56'
56'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
56'
Халлер Себастьен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
55'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Ребич Анте наказан за толчок Крузе Макс
54'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
54'
Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
54'
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
53'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер наносит неточный удар с лета
53'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес
51'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Боатенг Кевин-Принс наказан за толчок Велькович Милош
50'
Виллемс Джетро исполняет штрафной удар, но его блокируют
49'
Мойсандер Никлас из команды Вердер делает подножку. Халлер Себастьен заработал фол.
48'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Баргфреде Филипп наказан за толчок Халлер Себастьен
46'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
46'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Крузе Макс из команды Вердер делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Юнузович Златко из команды Вердер делает подножку. Штендера Марк заработал фол.
45'
43'
Велькович Милош из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес
43'
43'
Эггештайн Максимилиан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
42'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
42'
Крузе Макс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
42'
Юнузович Златко из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
41'
Аугустинссон Людвиг наказан за толчок Халлер Себастьен
40'
Юнузович Златко не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
40'
Юнузович Златко из команды Вердер играет в стеночку. Эггештайн Максимилиан был стеночкой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
39'
После дальнего удара, который нанес Бартельс Фин мяч отбит вратарем
39'
39'
37'
37'
Делани Томас бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
36'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Мойсандер Никлас заработал фол.
35'
Юнузович Златко из команды Вердер в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер. Это Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
34'
33'
Баргфреде Филипп наказан за толчок Боатенг Кевин-Принс
33'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Баргфреде Филипп выбил мяч на угловой.
32'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
31'
Баргфреде Филипп наказан за толчок Боатенг Кевин-Принс
31'
31'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает навес
30'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
Вольф Мариус бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
29'
Аугустинссон Людвиг совершает грубый фол. Вольф Мариус был жертвой
28'
Ребич Анте наказан за толчок Мойсандер Никлас
28'
28'
Бартельс Фин из команды Вердер. Это Виллемс Джетро заработал фол.
27'
Крузе Макс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Мойсандер Никлас!
25'
Боатенг Кевин-Принс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
Велькович Милош из команды Вердер бьет головой мимо ворот
24'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
24'
Делани Томас из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
24'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Вольф Мариус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Виллемс Джетро сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ребич Анте записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр в офсайде
16'
16'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает подножку. Виллемс Джетро заработал фол.
15'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
13'
12'
12'
12'
Штендера Марк бьет и мяч от рикошета проходит мимо
12'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
10'
[player1] из команды [team] делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
10'
Юнузович Златко из команды Вердер делает подножку. Штендера Марк заработал фол.
9'
9'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
8'
8'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
8'
Баргфреде Филипп из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
7'
7'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
6'
6'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
3'
2'
2'
Крузе Макс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
2'
Юнузович Златко из команды Вердер делает отличный навес.
2'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Бартельс Фин заработал фол.
1'
1'
Баргфреде Филипп из команды Вердер делает навес
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Вердер
Айнтрахт Фр
75.5% (157)
Ничья:
15.9% (33)
Вердер
8.7% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Айнтрахт Фр:
32.2% (67)
1:0 Айнтрахт Фр:
26% (54)
2:0 Айнтрахт Фр:
12% (25)
1:1 Ничья:
9.1% (19)
2:2 Ничья:
5.8% (12)
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