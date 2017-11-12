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Таджикистан (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 10.10.2017 Таджикистан 3:0 Непал КА(
- 05.09.2017 Непал 1:2 Таджикистан КА(
- 13.06.2017 Таджикистан 3:4 Филиппины КА(
- 28.03.2017 Йемен 2:1 Таджикистан КА(
- 13.11.2016 Таджикистан 1:0 Афганистан ТМС
- 09.11.2016 Таджикистан 3:0 Туркменистан ТМС
- 05.10.2016 Таджикистан 3:3 Палестина ТМС
- 06.09.2016 Палестина 1:1 Таджикистан ТМС
- 27.08.2016 Таджикистан 0:0 Сирия ТМС
- 29.03.2016 Таджикистан 0:1 Кыргызстан АКЧ22Р
- 24.03.2016 Австралия 7:0 Таджикистан АКЧ22Р
- 12.11.2015 Таджикистан 5:0 Бангладеш АКЧ22Р
- 13.10.2015 Иордания 3:0 Таджикистан АКЧ22Р
- 08.10.2015 Кыргызстан 2:2 Таджикистан АКЧ22Р
- 08.09.2015 Таджикистан 0:3 Австралия АКЧ22Р
- 16.06.2015 Бангладеш 1:1 Таджикистан АКЧ22Р
- 11.06.2015 Таджикистан 1:3 Иордания АКЧ22Р
- 31.03.2015 Таджикистан 2:3 Сирия ТМС
- 26.03.2015 Мальдивы 0:2 Таджикистан ТМС
- 26.09.2014 Ирак 4:2 Таджикистан АИ
Йемен (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 10.10.2017 Йемен 1:1 Филиппины КА(
- 05.09.2017 Филиппины 2:2 Йемен КА(
- 13.06.2017 Непал 0:0 Йемен КА(
- 13.05.2017 Египет 1:0 Йемен ТМС
- 28.03.2017 Йемен 2:1 Таджикистан КА(
- 22.03.2017 Йемен 0:1 Палестина ТМС
- 24.03.2016 Бахрейн 3:0 Йемен АКЧ22Р
- 17.11.2015 Йемен 1:3 Узбекистан АКЧ22Р
- 12.11.2015 Филиппины 0:1 Йемен АКЧ22Р
- 13.10.2015 КНДР 1:0 Йемен АКЧ22Р
- 08.09.2015 Йемен 0:4 Бахрейн АКЧ22Р
- 03.09.2015 Узбекистан 1:0 Йемен АКЧ22Р
- 28.08.2015 Оман 1:0 Йемен ТМС
- 16.06.2015 Йемен 0:2 Филиппины АКЧ22Р
- 11.06.2015 Йемен 0:1 КНДР АКЧ22Р
- 23.03.2015 Пакистан 0:0 Йемен ЧМОМА1Р
- 12.03.2015 Йемен 3:1 Пакистан ЧМК
- 22.01.2015 Йемен 0:0 Финляндия ТМС
- 17.01.2015 Нигерия 2:0 Йемен ТМС
- 19.11.2014 Саудовская Аравия 1:0 Йемен ММ
Последние игры между собой
Таджикистан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Йемен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 28.03.2017 Йемен 2:1 Таджикистан Кубок Азии (квалификация)
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филиппины
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|2.
|Таджикистан
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|3.
|Йемен
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Непал
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
-
До начала матча осталось 1 день 22 часа 53 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Таджикистан - Йемен, который состоится 14.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Таджикистан - Йемен, который состоится 14.11.2017.
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Прогнозы на матч Таджикистан - Йемен
Таджикистан
74.2% (46)
Ничья:
16.1% (10)
Йемен
9.7% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Таджикистан:
37.1% (23)
1:0 Таджикистан:
22.6% (14)
1:1 Ничья:
11.3% (7)
2:0 Таджикистан:
8.1% (5)
1:2 Йемен:
6.5% (4)
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