  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Кубок Азии (квалификация)
  5. Группа F
2017-2018
Таджикистан
 
Позже
Йемен
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 22 часа 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Таджикистан - Йемен, который состоится 14.11.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Таджикистан - Йемен
Таджикистан
74.2% (46)
Ничья:
16.1% (10)
Йемен
9.7% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Таджикистан:
37.1% (23)
Таджикистан:
22.6% (14)
Ничья:
11.3% (7)
Таджикистан:
8.1% (5)
Йемен:
6.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация