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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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0:0
Первый тайм: 25'
Состав команд
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 17 Педру Жоау Защитник
- 44 Юсте Эктор Защитник
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 21 Жандер Рибейро Защитник
- 95 Салданья Алеф Полузащитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 92 Яколиш Антонио Полузащитник
- 99 Маглица Антун Нападающий
- 26 Папулис Фотис Нападающий
- 77 Сардинеро Адриан Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 68 Пициан Андрей Защитник
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 27 Хараламбус Ангелис Защитник
- 28 Стилиану Мариос Защитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 14 Аллан Родригес Полузащитник
- 18 Маркович Саша Полузащитник
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 30 Шембри Андре Нападающий
- 52 Питтас Яннис Нападающий
- Главный тренер: Августи Софронис
АЕК Ларнака
- Основной состав
- 15 Пабло Хуан II Вратарь
- 6 Катала Давид Защитник
- 4 Труйольс Хоан Защитник
- 5 Мойсов Даниэль Защитник
- 20 Лабан Венсан Полузащитник
- 10 Томас Жоан Полузащитник
- 12 Тричковски Иван Полузащитник
- 8 Акоран Баррера Полузащитник
- 7 Ларена Хорхе Полузащитник
- 11 Тете Альберто Полузащитник
- 23 Толемесс Флориан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Георгаллидес Антонис Вратарь
- 32 Маркуш Нельсон Защитник
- 3 Антониадес Мариос Защитник
- 35 Панков Радован Защитник
- 16 Касес Начо Полузащитник
- 22 Малоку Элвир Полузащитник
- 80 Рушиас Онисифорос Нападающий
- 99 Янну Апостолос Нападающий
- 2 Carles Soria Нападающий
- 28 Ioannis Panayides
- 40 Yiannis Michael
- Главный тренер: Идьякес Иманоль
Предыдущие игры
Аполлон (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 07.02.2018 Докса Катокопия 0:2 Аполлон ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
- 21.01.2018 Арис Лимассол 0:1 Аполлон ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 10.01.2018 Пафос 0:2 Аполлон ПД
- 06.01.2018 Неа Саламина 0:0 Аполлон ПД
- 03.01.2018 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 21.12.2017 Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон ПД
- 17.12.2017 Аполлон 5:0 Олимпиакос Никосия ПД
- 11.12.2017 Омония 0:1 Аполлон ПД
- 07.12.2017 Аполлон 0:3 Эвертон ЛЕ
- 02.12.2017 Аполлон 6:0 Пафос ПД
- 27.11.2017 Аполлон 3:0 Этникос Ахна ПД
- 23.11.2017 Лион 4:0 Аполлон ЛЕ
- 18.11.2017 Алки Ороклинис 1:4 Аполлон ПД
- 05.11.2017 АЕК Ларнака 1:1 Аполлон ПД
- 02.11.2017 Аполлон 1:1 Аталанта ЛЕ
- 29.10.2017 Аполлон 4:2 Докса Катокопия ПД
АЕК Ларнака (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 06.02.2018 АЕК Ларнака 2:1 Алки Ороклинис ПД
- 31.01.2018 АЕК Ларнака 4:0 Докса Катокопия ПД
- 24.01.2018 АЕК Ларнака 4:0 Арис Лимассол К
- 21.01.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 13.01.2018 АЕК Ларнака 4:1 Арис Лимассол ПД
- 07.01.2018 Анортосис 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 03.01.2018 АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина ПД
- 20.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 17.12.2017 АЕК Ларнака 1:1 Эрмис Арадиппу ПД
- 10.12.2017 Олимпиакос Никосия 1:2 АЕК Ларнака ПД
- 04.12.2017 АЕК Ларнака 5:0 Омония ПД
- 26.11.2017 АЕК Ларнака 2:0 Пафос ПД
- 18.11.2017 Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака ПД
- 05.11.2017 АЕК Ларнака 1:1 Аполлон ПД
- 28.10.2017 Алки Ороклинис 0:1 АЕК Ларнака ПД
- 24.10.2017 Докса Катокопия 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 21.10.2017 АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ ПД
- 14.10.2017 Арис Лимассол 0:5 АЕК Ларнака ПД
- 30.09.2017 АЕК Ларнака 1:1 Анортосис ПД
- 23.09.2017 Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака ПД
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
АЕК Ларнака: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 05.11.2017 АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 30.04.2017 АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион
- 18.03.2017 Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 03.01.2017 АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион
- 18.09.2016 Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 16.04.2016 Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 06.03.2016 АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион
- 28.02.2016 АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион
- 28.11.2015 Аполлон 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 02.05.2015 АЕК Ларнака 2:0 Аполлон Первый дивизион
- 14.03.2015 Аполлон 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 06.12.2014 АЕК Ларнака 3:1 Аполлон Первый дивизион
- 24.08.2014 Аполлон 2:5 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 09.03.2014 Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 02.12.2013 АЕК Ларнака 0:2 Аполлон Первый дивизион
- 09.08.2013 Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Товарищеские матчи. Сборные
- 17.04.2013 АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Кубок Кипра
- 10.04.2013 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Кубок Кипра
- 22.12.2012 Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 16.09.2012 АЕК Ларнака 2:0 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|24
|18
|3
|3
|67 - 22
|57
|2.
|Аполлон
|0:0
|24
|15
|8
|1
|56 - 13
|53
|3.
|АЕК Ларнака
|0:0
|24
|15
|5
|4
|50 - 20
|50
|4.
|Анортосис
|0:0
|24
|13
|9
|2
|33 - 17
|48
|5.
|Омония
|24
|13
|5
|6
|49 - 33
|44
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|23
|12
|6
|5
|28 - 14
|42
|7.
|Докса Катокопия
|24
|9
|3
|12
|31 - 38
|30
|8.
|Эрмис Арадиппу
|24
|8
|3
|13
|31 - 44
|27
|9.
|Пафос
|24
|6
|6
|12
|21 - 36
|24
|10.
|Алки Ороклинис
|23
|6
|5
|12
|27 - 44
|23
|11.
|Неа Саламина
|24
|5
|6
|13
|24 - 43
|21
|12.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|24
|3
|9
|12
|19 - 49
|18
|13.
|Арис Лимассол
|24
|3
|7
|14
|18 - 44
|16
|14.
|Этникос Ахна
|24
|1
|5
|18
|17 - 54
|8
Первый тайм
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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