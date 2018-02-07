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Стадион:
Валенсия
 
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Леванте
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Леванте

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 40 минут, которая состоится 11.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Валенсия - Леванте
Валенсия
91.7% (66)
Ничья:
5.6% (4)
Леванте
2.8% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
40.3% (29)
Валенсия:
33.3% (24)
Валенсия:
8.3% (6)
Валенсия:
4.2% (3)
Валенсия:
2.8% (2)
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