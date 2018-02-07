Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Леванте

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Месталья
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Алавес 2:1 Валенсия КК
- 20.01.2018 Лас-Пальмас 2:1 Валенсия П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 09.01.2018 Валенсия 4:0 Лас-Пальмас КК
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 03.01.2018 Лас-Пальмас 1:1 Валенсия КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта П
- 03.12.2017 Хетафе 1:0 Валенсия П
- 30.11.2017 Валенсия 4:1 Сарагоса КК
- 26.11.2017 Валенсия 1:1 Барселона П
- 19.11.2017 Эспаньол 0:2 Валенсия П
- 04.11.2017 Валенсия 3:0 Леганес П
- 28.10.2017 Алавес 1:2 Валенсия П
Леванте (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Депортиво 2:2 Леванте П
- 20.01.2018 Вильярреал 2:1 Леванте П
- 14.01.2018 Леванте 0:1 Сельта П
- 11.01.2018 Леванте 0:2 Эспаньол КК
- 07.01.2018 Барселона 3:0 Леванте П
- 04.01.2018 Эспаньол 1:2 Леванте КК
- 19.12.2017 Леванте 0:0 Леганес П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 10.12.2017 Леванте 1:2 Атлетик Б П
- 01.12.2017 Малага 0:0 Леванте П
- 28.11.2017 Леванте 1:1 Жирона КК
- 25.11.2017 Леванте 0:5 Атлетико М П
- 19.11.2017 Лас-Пальмас 0:2 Леванте П
- 05.11.2017 Леванте 1:2 Жирона П
- 29.10.2017 Эйбар 2:2 Леванте П
- 26.10.2017 Жирона 0:2 Леванте КК
- 21.10.2017 Леванте 1:1 Хетафе П
- 13.10.2017 Эспаньол 0:0 Леванте П
- 30.09.2017 Леванте 0:2 Алавес П
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
- 16.09.2017 Леванте 1:1 Валенсия Примера
- 13.03.2016 Леванте 1:0 Валенсия Примера
- 31.10.2015 Валенсия 3:0 Леванте Примера
- 13.04.2015 Валенсия 3:0 Леванте Примера
- 23.11.2014 Леванте 2:1 Валенсия Примера
- 11.05.2014 Леванте 2:0 Валенсия Примера
- 04.01.2014 Валенсия 2:0 Леванте Примера
- 03.03.2013 Валенсия 2:2 Леванте Примера
- 07.10.2012 Леванте 1:0 Валенсия Примера
- 01.04.2012 Валенсия 1:1 Леванте Примера
- 27.01.2012 Леванте 0:3 Валенсия Кубок Короля
- 20.01.2012 Валенсия 4:1 Леванте Кубок Короля
- 06.11.2011 Леванте 0:2 Валенсия Примера
- 15.05.2011 Валенсия 0:0 Леванте Примера
- 09.01.2011 Леванте 0:1 Валенсия Примера
- 11.05.2008 Леванте 1:5 Валенсия Первый дивизион
- 06.01.2008 Валенсия 0:0 Леванте Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|60 - 11
|58
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|14
|7
|1
|33 - 9
|49
|3.
|Валенсия
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|42 - 26
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|45 - 21
|39
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|33 - 26
|37
|6.
|Севилья
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|28 - 34
|33
|7.
|Эйбар
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 34
|32
|8.
|Сельта
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|39 - 32
|31
|9.
|Жирона
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|31 - 29
|31
|10.
|Бетис
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|37 - 45
|30
|11.
|Леганес
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|20 - 21
|29
|12.
|Хетафе
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|26 - 21
|29
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|24 - 25
|27
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|41 - 40
|26
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|19 - 29
|25
|16.
|Алавес
|Заявка
|22
|7
|1
|14
|19 - 32
|22
|17.
|Леванте
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|20 - 32
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|22
|5
|2
|15
|17 - 50
|17
|19.
|Депортиво
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|24 - 51
|17
|20.
|Малага
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|14 - 35
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - ЛевантеДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 40 минут, которая состоится 11.02.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Валенсия - Леванте
Валенсия
91.7% (66)
Ничья:
5.6% (4)
Леванте
2.8% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Валенсия:
40.3% (29)
2:1 Валенсия:
33.3% (24)
1:0 Валенсия:
8.3% (6)
3:0 Валенсия:
4.2% (3)
3:1 Валенсия:
2.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация