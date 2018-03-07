Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Метц

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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =0 -3)
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
Метц (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 03.03.2018 Метц 1:1 Тулуза Л1
- 24.02.2018 Генгам 2:2 Метц Л1
- 17.02.2018 Труа 1:0 Метц Л1
- 10.02.2018 Метц 0:1 Монпелье Л1
- 07.02.2018 Метц 2:2 Кан КФ
- 02.02.2018 Марсель 6:3 Метц Л1
- 27.01.2018 Метц 2:1 Ницца Л1
- 24.01.2018 Тур 0:0 Метц КФ
- 21.01.2018 Монако 3:1 Метц Л1
- 17.01.2018 Метц 3:0 Сент-Этьен Л1
- 13.01.2018 Дижон 1:1 Метц Л1
- 07.01.2018 Дюнкерк 2:4 Метц КФ
- 20.12.2017 Метц 3:0 Страсбург Л1
- 16.12.2017 Монпелье 1:3 Метц Л1
- 12.12.2017 Анже 1:0 Метц КЛ
- 09.12.2017 Метц 1:1 Ренн Л1
- 02.12.2017 Ницца 3:1 Метц Л1
- 29.11.2017 Метц 0:3 Марсель Л1
- 25.11.2017 Метц 0:2 Амьен Л1
- 18.11.2017 Тулуза 0:0 Метц Л1
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Метц: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|86 - 19
|74
|2.
|Монако
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|69 - 30
|60
|3.
|Марсель
|Заявка
|28
|16
|8
|4
|57 - 33
|56
|4.
|Лион
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|58 - 34
|51
|5.
|Ренн
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|36 - 35
|41
|6.
|Нант
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|28 - 29
|40
|7.
|Монпелье
|Заявка
|28
|9
|13
|6
|25 - 22
|40
|8.
|Ницца
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|34 - 39
|39
|9.
|Бордо
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|33 - 37
|36
|10.
|Дижон
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|40 - 54
|36
|11.
|Кан
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|22 - 32
|35
|12.
|Генгам
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 38
|35
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 43
|35
|14.
|Страсбург
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|32 - 49
|31
|15.
|Анже
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|16.
|Амьен
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|23 - 33
|29
|17.
|Тулуза
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|26 - 37
|29
|18.
|Труа
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|24 - 38
|28
|19.
|Лилль
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|20.
|Метц
|Заявка
|28
|5
|5
|18
|26 - 50
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - МетцДо начала игры осталось 1 день 23 часа 11 минут, которая состоится 10.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч ПСЖ - Метц
ПСЖ
92.9% (65)
Ничья:
4.3% (3)
Метц
2.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 ПСЖ:
35.7% (25)
2:0 ПСЖ:
20% (14)
4:0 ПСЖ:
11.4% (8)
3:1 ПСЖ:
8.6% (6)
2:1 ПСЖ:
4.3% (3)
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