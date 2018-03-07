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Стадион:
ПСЖ
 
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Метц
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Метц

До начала игры осталось 1 день 23 часа 11 минут, которая состоится 10.03.2018.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Метц
ПСЖ
92.9% (65)
Ничья:
4.3% (3)
Метц
2.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
35.7% (25)
ПСЖ:
20% (14)
ПСЖ:
11.4% (8)
ПСЖ:
8.6% (6)
ПСЖ:
4.3% (3)
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