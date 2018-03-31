Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
0:1
Первый тайм: 33'
0:1
16' ГолФорсберг Эмиль
Первый тайм
33'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Кейта Наби из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Швеглер Пирмин пострадал.
31'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Кейта Наби
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
30'
Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
30'
Лаймер Конрад нарушает правила. Бакалорц Марвин пострадал
29'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Лаймер Конрад наказан за толчок Остшолек Маттиас
28'
Бернардо Фернандес из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Бернардо Фернандес из команды Лейпциг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вернер Тимо мяча так и не получил
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
25'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
Судья сигнализирует, что Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Демме Диего
23'
Игра в одни ворота сейчас. Лейпциг доминирует и владеет мячом
23'
Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
21'
Судья сигнализирует, что Корб Юлиан из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Бернардо Фернандес
21'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
19'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
19'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Антон Вальдемар получил травму и заменен. Элез Йосип выходит на поле.
17'
Антон Вальдемар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Отличный командный гол!
16'
Вернер Тимо сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Форсберг Эмиль из команды Лейпциг забил гол! Легко это для такого игрока, как Форсберг Эмиль
16'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает пас партнеру.
16'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
14'
13'
Сане Салиф наказан за толчок Демме Диего
13'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает передачу одноклубнику.
13'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
13'
Хороший удар издали нанес Клаус Феликс, но отличный сейв сделал Гулач Петер. Угловой.
12'
Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Кейта Наби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
9'
Удар от ворот произведет Лейпциг
8'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
8'
8'
Бернардо Фернандес не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
Жонатас Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
7'
Судья сигнализирует, что Клаус Феликс из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Кейта Наби
7'
Корб Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Безумный фол. Швеглер Пирмин грубо играет против соперника. Пострадал Кейта Наби
6'
Опасность предотвращена - Сорг Оливер из команды Ганновер 96 вступил в отбор удачно
6'
Отличные скиллы показывает Брума Арминду, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
5'
5'
Шанс! Брума Арминду из команды Лейпциг пробил головой, но мимо
5'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает навес прямо в штрафную.
5'
Отличные скиллы показывает Форсберг Эмиль, обводя своих соперников
4'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Жонатас Кристиан наказан за толчок Конате Ибраима
3'
Удар от ворот произведет Лейпциг
3'
Судья сигнализирует, что Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Форсберг Эмиль
2'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
2'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лейпциг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ганновер 96 0:1 РБ Лейпциг
Ганновер 96
6.3% (11)
Ничья:
14.2% (25)
РБ Лейпциг
79.5% (140)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 РБ Лейпциг:
51.7% (91)
0:1 РБ Лейпциг:
15.3% (27)
1:1 Ничья:
11.4% (20)
0:2 РБ Лейпциг:
5.7% (10)
1:0 Ганновер 96:
3.4% (6)
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