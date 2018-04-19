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Сельта
 
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Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Валенсия

До начала игры осталось 1 день 7 часов 36 минут, которая состоится 21.04.2018.
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Прогнозы на матч Сельта - Валенсия
Сельта
22.2% (20)
Ничья:
43.3% (39)
Валенсия
34.4% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.7% (33)
Валенсия:
24.4% (22)
Сельта:
15.6% (14)
Ничья:
4.4% (4)
Сельта:
4.4% (4)
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