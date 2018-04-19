Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Валенсия

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Стадион: Балаидос
Предыдущие игры
Сельта (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 17.04.2018 Сельта 2:2 Барселона П
- 14.04.2018 Леганес 1:0 Сельта П
- 07.04.2018 Сельта 4:0 Севилья П
- 31.03.2018 Атлетик Б 1:1 Сельта П
- 18.03.2018 Сельта 0:0 Малага П
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 05.03.2018 Сельта 2:1 Лас-Пальмас П
- 27.02.2018 Жирона 1:0 Сельта П
- 24.02.2018 Сельта 2:0 Эйбар П
- 19.02.2018 Хетафе 3:0 Сельта П
- 11.02.2018 Сельта 2:2 Эспаньол П
- 03.02.2018 Алавес 2:1 Сельта П
- 29.01.2018 Сельта 3:2 Бетис П
- 21.01.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сельта П
- 14.01.2018 Леванте 0:1 Сельта П
- 11.01.2018 Барселона 5:0 Сельта КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Сельта 1:1 Барселона КК
- 23.12.2017 Депортиво 1:3 Сельта П
- 17.12.2017 Сельта 0:1 Вильярреал П
Валенсия (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 18.04.2018 Валенсия 1:2 Хетафе П
- 14.04.2018 Барселона 2:1 Валенсия П
- 08.04.2018 Валенсия 1:0 Эспаньол П
- 01.04.2018 Леганес 0:1 Валенсия П
- 17.03.2018 Валенсия 3:1 Алавес П
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 04.03.2018 Валенсия 2:0 Бетис П
- 28.02.2018 Атлетик Б 1:1 Валенсия П
- 25.02.2018 Валенсия 2:1 Реал Сосьедад П
- 17.02.2018 Малага 1:2 Валенсия П
- 11.02.2018 Валенсия 3:1 Леванте П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Алавес 2:1 Валенсия КК
- 20.01.2018 Лас-Пальмас 2:1 Валенсия П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 09.01.2018 Валенсия 4:0 Лас-Пальмас КК
Последние игры между собой
Сельта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Валенсия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта Примера
- 06.04.2017 Валенсия 3:2 Сельта Примера
- 12.01.2017 Сельта 2:1 Валенсия Кубок Короля
- 03.01.2017 Валенсия 1:4 Сельта Кубок Короля
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия Примера
- 20.03.2016 Валенсия 0:2 Сельта Примера
- 07.11.2015 Сельта 1:5 Валенсия Примера
- 17.05.2015 Валенсия 1:1 Сельта Примера
- 10.01.2015 Сельта 1:1 Валенсия Примера
- 18.05.2014 Валенсия 2:1 Сельта Примера
- 11.01.2014 Сельта 2:1 Валенсия Примера
- 09.02.2013 Сельта 0:1 Валенсия Примера
- 15.09.2012 Валенсия 2:1 Сельта Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|33
|25
|8
|0
|83 - 19
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|54 - 18
|71
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|80 - 36
|68
|4.
|Валенсия
|Заявка
|33
|20
|5
|8
|61 - 35
|65
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|4
|12
|54 - 53
|55
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|45 - 40
|51
|7.
|Севилья
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|41 - 52
|48
|8.
|Жирона
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|46 - 50
|47
|9.
|Хетафе
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|38 - 31
|45
|10.
|Сельта
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|52 - 46
|44
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|60 - 52
|43
|12.
|Эйбар
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|37 - 46
|43
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 39
|40
|14.
|Леганес
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|28 - 41
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|33
|12
|2
|19
|30 - 47
|38
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|26 - 40
|36
|17.
|Леванте
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|29 - 48
|34
|18.
|Депортиво
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|32 - 65
|27
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 65
|21
|20.
|Малага
|Заявка
|33
|4
|5
|24
|20 - 51
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - ВаленсияДо начала игры осталось 1 день 7 часов 36 минут, которая состоится 21.04.2018.
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Прогнозы на матч Сельта - Валенсия
Сельта
22.2% (20)
Ничья:
43.3% (39)
Валенсия
34.4% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.7% (33)
1:2 Валенсия:
24.4% (22)
2:1 Сельта:
15.6% (14)
2:2 Ничья:
4.4% (4)
1:0 Сельта:
4.4% (4)
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