Стадион: Водафон
1:0
30' ГолТалиска Андерсон
45' Желтая карточкаЛарин Кайл
47' Желтая карточкаRobson de Souza I
2:0
50' ГолЛарин Кайл
2:1
54' ГолHakan Arslan I
55' Желтая карточкаМедель Гари
Второй тайм
57'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
56'
55'
Медель Гари получил желтую карточку от судьи
55'
Судья свистит. Медель Гари атаковал сзади соперника. Это Коне Аруна заработал своей команде штрафной
54'
Г О О О О Л - Хакан Арслан забивает!
54'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Робиньо пробил чуть мимо штанги!
54'
Хакан Арслан из команды Сивасспор разыграл угловой с левого угла.
54'
Фабрисио Агосто отбил мяч на угловой после удара Emre Kilinc из штрафной площади.
54'
Плохо сыграл Медель Гари - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Судья свистит. Уйсал Неджип атаковал сзади соперника. Это Коне Аруна заработал своей команде штрафной
52'
Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Судья сигнализирует, что Робиньо из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Адриано Коррея
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Талиска Андерсон сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ларин Кайл из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
50'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
50'
Хороший удар издали нанес Озьякуп Огузхан, но отличный сейв сделал Вурал Али Шашал. Угловой.
49'
Коне Аруна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой слева.
49'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
48'
48'
Шанс! Вида Домагой из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
48'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Робиньо получил желтую карточку от судьи
47'
Робиньо наказан за толчок Бабель Райан
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает неудачный навес.
48'
Судья сигнализирует, что Коне Аруна из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Уйсал Неджип
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Вурал Али Шашал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Ларин Кайл получил желтую карточку от судьи
45'
Ларин Кайл из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Вурал Али Шашал пострадал.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Выглядело как неплохой момент. Ленс Джермейн из команды Бешикташ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
44'
44'
Рыбалка Сергей не смог попасть в створ ударом издали
44'
Вурал Али Шашал взял и забрал мяч на выходе
44'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
43'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
43'
ШАНС! Озьякуп Огузхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
42'
Auremir нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
41'
Рыбалка Сергей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Медель Гари из команды Бешикташ играет слишком грубо. Робиньо оказался на газоне.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Эрдал Зия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Ленс Джермейн наказан за толчок Эрдал Зия
40'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
39'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
39'
Emre Kilinc из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
38'
38'
38'
Бабель Райан не смог попасть в створ ударом издали
37'
36'
So close! Удар головой нанес Ларин Кайл но мяч выбили с ленточки!
36'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой слева.
36'
Меджани Карл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Ларин Кайл делает скидку к воротам
36'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
36'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
35'
Emre Kilinc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Ларин Кайл из команды Бешикташ делает пас партнеру.
35'
Судья свистит. Хакан Арслан атаковал сзади соперника. Это Ларин Кайл заработал своей команде штрафной
34'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Бойе Джон пострадал.
33'
33'
ШАНС! Emre Kilinc нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Коне Аруна имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
32'
Ларин Кайл из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Бойе Джон пострадал.
32'
Шанс! Ларин Кайл из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
32'
32'
Робиньо из команды Сивасспор играет слишком грубо. Озьякуп Огузхан оказался на газоне.
31'
31'
Ларин Кайл нанес удар, мяч был парирован, но Вурал Али Шашал не удержал его в руках.
31'
ШАНС! Ларин Кайл вышел один-на-один с голкипером...
31'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Бабель Райан сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Талиска Андерсон из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
30'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
29'
Опасность предотвращена - Меджани Карл из команды Сивасспор вступил в отбор удачно
29'
Отличные скиллы показывает Ленс Джермейн, обводя своих соперников
29'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
29'
29'
28'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Рыбалка Сергей
28'
27'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ пробил со штрафного, но очень мимо цели.
27'
Робиньо наказан за толчок Адриано Коррея
26'
26'
Шанс! Хакан Арслан из команды Сивасспор пробил головой, но мимо
26'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор подал угловой справа.
26'
Должен был быть гол! Рыбалка Сергей имел отличный шанс, но Фабрисио Агосто не дал голу состоятся!
25'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает навес прямо в штрафную.
25'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Робиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает неудачный навес.
24'
23'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
23'
23'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает неудачный навес.
22'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Так близко к голу! Ларин Кайл имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Вурал Али Шашал!
21'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Вурал Али Шашал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Судья сигнализирует, что Ларин Кайл из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Вурал Али Шашал
17'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Вида Домагой нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
17'
Талиска Андерсон пробил со штрафного прямо в стенку
16'
Меджани Карл коснулся мяча рукой.
15'
15'
Бешикташ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
15'
Судья свистит. Рыбалка Сергей атаковал сзади соперника. Это Талиска Андерсон заработал своей команде штрафной
14'
14'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
14'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Emre Kilinc выбил мяч подальше от ворот.
13'
13'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает пас партнеру.
11'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Emre Kilinc
10'
10'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бабель Райан мяча так и не получил
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Бабель Райан наказан за толчок Эрдал Зия
9'
Вурал Али Шашал взял и забрал мяч на выходе
9'
8'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
7'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
6'
Вурал Али Шашал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Рыбалка Сергей пострадал.
4'
Бабель Райан из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бабель Райан не смог удачно сыграть.
2'
Ларин Кайл из команды Бешикташ играет слишком грубо. Эрдал Зия оказался на газоне.
1'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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