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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Беневенто
3:3
Конец матча
Удинезе
0'
12' Желтая карточка
Венути Лоренцо
0:1
13' Гол
Видмер Сильван
1:1
23' Гол
Виола Николас
27' Желтая карточка
Катальди Данило
48' Желтая карточка
Бехрами Валон
57' Вторая желтая карточка
Катальди Данило
64' Желтая карточка
Балич Андрия
66' Желтая карточка
Бриньола Энрико
75' Желтая карточка
Пеццелла Джузеппе
2:1
76' Пенальти
Кода Массимо
2:2
78' Гол
Ласанья Кевин
2:3
79' Гол
Ласанья Кевин
3:3
90' Гол
Санья Бакари
90'+6
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
96'
Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

95'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Удар от ворот произведет Беневенто
94'
Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
93'
Бриньоли Альберто взял и забрал мяч на выходе
93'
Дзампано Франческо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
93'
Дзампано Франческо из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
93'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Беневенто
91'
Дзампано Франческо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
91'
Тактическая замена. Бриньола Энрико уходит с поля и его заменяет Гьямфи Брайт
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Шанс! Перица Стипе из команды Удинезе пробил головой, но мимо
90'
Виола Николас сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Санья Бакари из клуба "Беневенто" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
90'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
90'
Каэтано Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Париджини Витторио из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Кода Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Балич Андрия из команды Удинезе подал угловой справа.
86'
Бриньоли Альберто из команды Беневенто сделал отличный сейв!
86'
Хороший удар издали нанес Де Пауль Родриго, но отличный сейв сделал Бриньоли Альберто. Угловой.
86'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
86'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
86'
Каэтано Самир наказан за толчок Бриньола Энрико
86'
Удар от ворот произведет Беневенто
86'
ШАНС! Балич Андрия нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Перица Стипе из команды Удинезе делает пас партнеру.
85'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Какой промах! Перица Стипе имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
83'
Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
83'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Ласанья Кевин уходит с поля и его заменяет Перица Стипе
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Виола Николас
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Ласанья Кевин забивает!
79'
Плохо сыграл Венути Лоренцо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
78'
Де Пауль Родриго сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Ласанья Кевин изменил счет на табло!
78'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
77'
Тактическая замена. Видмер Сильван уходит с поля и его заменяет Дзампано Франческо
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Кода Массимо из команды Беневенто забивает с точки!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
75'
Пеццелла Джузеппе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
ПЕНАЛЬТИ! - Пеццелла Джузеппе играет рукой в штрафной! Пеццелла Джузеппе вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
72'
Матч остановлен
72'
Бриньола Энрико нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Отличные скиллы показывает Бриньола Энрико, обводя своих соперников
71'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
71'
Раньери Сандро из команды Беневенто в офсайде
71'
Венути Лоренцо из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
70'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
70'
Виола Николас мяч отрикошетил от ворот
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Балич Андрия из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Виола Николас
69'
Удар от ворот произведет Беневенто
68'
Видмер Сильван из команды Удинезе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
68'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Плохо сыграл Кода Массимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Угловой
67'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
67'
Де Пауль Родриго пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
66'
Бриньола Энрико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Бриньола Энрико из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
66'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
64'
Балич Андрия получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Балич Андрия из команды Удинезе играет слишком грубо. Бриньола Энрико оказался на газоне.
64'
Бриньола Энрико из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
64'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Санья Бакари из команды Беневенто.
64'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
63'
Видмер Сильван из команды Удинезе в офсайде
63'
Балич Андрия из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Удар от ворот произведет Удинезе
63'
Шанс! Кода Массимо из команды Беневенто пробил головой, но мимо
63'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
62'
Хорошую попытку сделал Де Пауль Родриго. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Видмер Сильван из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
62'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Удинезе
61'
ШАНС! Джимсити Берат нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Плохо сыграл Бицарри Альбано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
61'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
60'
Бехрами Валон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Удар от ворот произведет Беневенто
59'
Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
59'
Удар от ворот произведет Беневенто
58'
Тактическая замена. Йемелло Пьетро уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
58'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Балич Андрия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Катальди Данило получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
57'
Катальди Данило из команды Беневенто играет слишком грубо. Ласанья Кевин оказался на газоне.
56'
Йемелло Пьетро нанес удар головой, но Бицарри Альбано спокойно отбил мяч.
56'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
55'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Беневенто
54'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Балич Андрия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Джимсити Берат из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
53'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Фофана Секо из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Катальди Данило из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Стрюгер-Ларсен Йенс
51'
Бриньоли Альберто взял и забрал мяч на выходе
51'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Беневенто
51'
Шанс! Ласанья Кевин из команды Удинезе пробил головой, но мимо
51'
Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
50'
Кода Массимо из команды Беневенто в офсайде
50'
Виола Николас из команды Беневенто сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
48'
Бехрами Валон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Бриньола Энрико из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
48'
Бехрами Валон из команды Удинезе предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
48'
Назначен штрафной. Пострадал Раньери Сандро, его свалил Бехрами Валон.
Фол, нарушение
47'
Ласанья Кевин наказан за толчок Джимсити Берат
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Ласанья Кевин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Джимсити Берат
46'
Тактическая замена. Барак Антонин уходит с поля и его заменяет Де Пауль Родриго
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
48'
Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе играет слишком грубо. Бриньола Энрико оказался на газоне.
48'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Беневенто
47'
Балич Андрия не смог попасть в створ ударом издали
46'
Бриньоли Альберто взял и забрал мяч на выходе
46'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Удинезе
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
ШАНС! Бриньола Энрико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Плохо сыграл Бехрами Валон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Венути Лоренцо из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Назначен штрафной. Пострадал Йемелло Пьетро, его свалил Бехрами Валон.
45'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Кода Массимо нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
40'
Бриньоли Альберто взял и забрал мяч на выходе
Угловой
40'
Балич Андрия из команды Удинезе подал угловой слева.
40'
Джимсити Берат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Ласанья Кевин мяч отрикошетил от ворот
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Видмер Сильван из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Венути Лоренцо
38'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Беневенто
37'
Балич Андрия из команды Удинезе пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Раньери Сандро из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Пеццелла Джузеппе
Фол, нарушение
35'
Кода Массимо наказан за толчок Стрюгер-Ларсен Йенс
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Джуричич Филип получил травму и заменен. Кода Массимо выходит на поле.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Раньери Сандро
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Джуричич Филип получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Джуричич Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Фофана Секо из команды Удинезе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
32'
Фофана Секо из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
32'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Бриньола Энрико
31'
Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Бриньоли Альберто держит все под контролем
30'
Удар от ворот произведет Беневенто
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Удинезе
28'
ШАНС! Йемелло Пьетро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает пас партнеру.
Офсайд
27'
Каэтано Самир из команды Удинезе в офсайде
27'
Балич Андрия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
27'
Катальди Данило - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
26'
Катальди Данило из команды Беневенто играет слишком грубо. Ласанья Кевин оказался на газоне.
26'
Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
26'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Раньери Сандро
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
23'
Венути Лоренцо сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Виола Николас из клуба "Беневенто" отправил мяч головой в ворота.
23'
Венути Лоренцо из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
Офсайд
22'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
22'
Барак Антонин из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Барак Антонин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
20'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Джуричич Филип пробует нанести удар издали, но Бицарри Альбано держит все под контролем
19'
Удар от ворот произведет Удинезе
18'
Венути Лоренцо из команды Беневенто делает неудачный навес.
18'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает пас партнеру.
16'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Стрюгер-Ларсен Йенс и Балич Андрия из команды Удинезе.
16'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Балич Андрия из команды Удинезе подал угловой справа.
16'
Раньери Сандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Плохо сыграл Раньери Сандро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
14'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
13'
Балич Андрия сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Видмер Сильван из клуба "Удинезе" отправил мяч головой в ворота.
13'
Балич Андрия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Венути Лоренцо грубо играет против соперника. Пострадал Балич Андрия
Желтая карточка
12'
Венути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
11'
Фофана Секо из команды Удинезе пасует в штрафную, но Бриньоли Альберто выходит и ловит мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Удар от ворот произведет Беневенто
9'
Отличный пас сделал Балич Андрия из команды Удинезе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
9'
Раньери Сандро из команды Беневенто играет слишком грубо. Фофана Секо оказался на газоне.
7'
Виола Николас пробует нанести удар издали, но Бицарри Альбано держит все под контролем
Фол, нарушение
6'
Бриньола Энрико коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Бриньола Энрико из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Пеццелла Джузеппе
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Бриньола Энрико
2'
Бриньола Энрико нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Виола Николас
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Венути Лоренцо
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Беневенто". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Беневенто 3:3 Удинезе
Беневенто
14.8% (27)
Ничья:
31.3% (57)
Удинезе
53.8% (98)

Вы не участвовали в прогнозе

Удинезе:
26.9% (49)
Ничья:
24.7% (45)
Удинезе:
17.6% (32)
Беневенто:
7.1% (13)
Беневенто:
6.6% (12)
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