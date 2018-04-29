Стадион: Чиро Вигорито
12' Желтая карточкаВенути Лоренцо
0:1
13' ГолВидмер Сильван
1:1
23' ГолВиола Николас
27' Желтая карточкаКатальди Данило
48' Желтая карточкаБехрами Валон
57' Вторая желтая карточкаКатальди Данило
64' Желтая карточкаБалич Андрия
66' Желтая карточкаБриньола Энрико
75' Желтая карточкаПеццелла Джузеппе
2:1
76' ПенальтиКода Массимо
2:2
78' ГолЛасанья Кевин
2:3
79' ГолЛасанья Кевин
3:3
90' ГолСанья Бакари
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
96'
Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Дзампано Франческо наказан за толчок Венути Лоренцо
95'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
95'
94'
94'
Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
93'
93'
Дзампано Франческо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
93'
Дзампано Франческо из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
93'
92'
91'
Дзампано Франческо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
91'
Тактическая замена. Бриньола Энрико уходит с поля и его заменяет Гьямфи Брайт
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Шанс! Перица Стипе из команды Удинезе пробил головой, но мимо
90'
Виола Николас сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Санья Бакари из клуба "Беневенто" отправил мяч головой в ворота.
90'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
90'
Каэтано Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Париджини Витторио из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
88'
Дзампано Франческо наказан за толчок Венути Лоренцо
87'
87'
Кода Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Балич Андрия из команды Удинезе подал угловой справа.
86'
Бриньоли Альберто из команды Беневенто сделал отличный сейв!
86'
Хороший удар издали нанес Де Пауль Родриго, но отличный сейв сделал Бриньоли Альберто. Угловой.
86'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
86'
86'
Каэтано Самир наказан за толчок Бриньола Энрико
86'
86'
ШАНС! Балич Андрия нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Перица Стипе из команды Удинезе делает пас партнеру.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
83'
Какой промах! Перица Стипе имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
83'
Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
83'
82'
Тактическая замена. Ласанья Кевин уходит с поля и его заменяет Перица Стипе
81'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Виола Николас
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Г О О О О Л - Ласанья Кевин забивает!
79'
Плохо сыграл Венути Лоренцо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
78'
Де Пауль Родриго сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Ласанья Кевин изменил счет на табло!
78'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
77'
Тактическая замена. Видмер Сильван уходит с поля и его заменяет Дзампано Франческо
76'
Г О О О О Л - Кода Массимо из команды Беневенто забивает с точки!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Пеццелла Джузеппе получил желтую карточку от судьи
72'
ПЕНАЛЬТИ! - Пеццелла Джузеппе играет рукой в штрафной! Пеццелла Джузеппе вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
72'
Матч остановлен
72'
Бриньола Энрико нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Отличные скиллы показывает Бриньола Энрико, обводя своих соперников
71'
71'
Раньери Сандро из команды Беневенто в офсайде
71'
70'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Виола Николас мяч отрикошетил от ворот
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Судья сигнализирует, что Балич Андрия из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Виола Николас
69'
68'
Видмер Сильван из команды Удинезе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
68'
68'
68'
68'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Плохо сыграл Кода Массимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
67'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
67'
Де Пауль Родриго пробил со штрафного прямо в стенку
66'
Бриньола Энрико получил желтую карточку от судьи
66'
Судья сигнализирует, что Бриньола Энрико из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
66'
66'
Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Балич Андрия получил желтую карточку от судьи
64'
Балич Андрия из команды Удинезе играет слишком грубо. Бриньола Энрико оказался на газоне.
64'
Бриньола Энрико из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
64'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Санья Бакари из команды Беневенто.
64'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
63'
Видмер Сильван из команды Удинезе в офсайде
63'
Балич Андрия из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
63'
Шанс! Кода Массимо из команды Беневенто пробил головой, но мимо
63'
62'
Хорошую попытку сделал Де Пауль Родриго. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Видмер Сильван из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
62'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
61'
ШАНС! Джимсити Берат нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Плохо сыграл Бицарри Альбано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
61'
60'
Бехрами Валон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
59'
Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
59'
58'
Тактическая замена. Йемелло Пьетро уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
58'
58'
57'
Катальди Данило получает вторую желтую карточку. Удаление.
57'
Катальди Данило из команды Беневенто играет слишком грубо. Ласанья Кевин оказался на газоне.
56'
Йемелло Пьетро нанес удар головой, но Бицарри Альбано спокойно отбил мяч.
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
54'
54'
54'
53'
Судья сигнализирует, что Джимсити Берат из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
53'
53'
Фофана Секо из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Судья сигнализирует, что Катальди Данило из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Стрюгер-Ларсен Йенс
51'
51'
51'
51'
Шанс! Ласанья Кевин из команды Удинезе пробил головой, но мимо
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Кода Массимо из команды Беневенто в офсайде
50'
Виола Николас из команды Беневенто сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Бехрами Валон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Бриньола Энрико из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Бехрами Валон из команды Удинезе предупрежден после нескольких фолов.
48'
Назначен штрафной. Пострадал Раньери Сандро, его свалил Бехрами Валон.
47'
Ласанья Кевин наказан за толчок Джимсити Берат
46'
Судья сигнализирует, что Ласанья Кевин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Джимсити Берат
46'
Тактическая замена. Барак Антонин уходит с поля и его заменяет Де Пауль Родриго
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
48'
Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе играет слишком грубо. Бриньола Энрико оказался на газоне.
48'
48'
47'
Балич Андрия не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
ШАНС! Бриньола Энрико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Плохо сыграл Бехрами Валон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
45'
Назначен штрафной. Пострадал Йемелло Пьетро, его свалил Бехрами Валон.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Кода Массимо нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Балич Андрия из команды Удинезе подал угловой слева.
40'
Джимсити Берат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Ласанья Кевин мяч отрикошетил от ворот
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Судья сигнализирует, что Видмер Сильван из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Венути Лоренцо
38'
38'
37'
Балич Андрия из команды Удинезе пробил со штрафного, но очень мимо цели.
37'
Судья сигнализирует, что Раньери Сандро из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Пеццелла Джузеппе
35'
Кода Массимо наказан за толчок Стрюгер-Ларсен Йенс
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Джуричич Филип получил травму и заменен. Кода Массимо выходит на поле.
34'
Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Раньери Сандро
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Джуричич Филип получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Джуричич Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Фофана Секо из команды Удинезе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
32'
Фофана Секо из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
32'
31'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Бриньола Энрико
31'
Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Бриньоли Альберто держит все под контролем
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
28'
28'
ШАНС! Йемелло Пьетро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает пас партнеру.
27'
Каэтано Самир из команды Удинезе в офсайде
27'
27'
Катальди Данило - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
26'
Катальди Данило из команды Беневенто играет слишком грубо. Ласанья Кевин оказался на газоне.
26'
Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Раньери Сандро
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
23'
Венути Лоренцо сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Виола Николас из клуба "Беневенто" отправил мяч головой в ворота.
23'
22'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
22'
Барак Антонин из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Барак Антонин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Джуричич Филип пробует нанести удар издали, но Бицарри Альбано держит все под контролем
19'
18'
Венути Лоренцо из команды Беневенто делает неудачный навес.
18'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает пас партнеру.
16'
16'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Стрюгер-Ларсен Йенс и Балич Андрия из команды Удинезе.
16'
16'
Балич Андрия из команды Удинезе подал угловой справа.
16'
Раньери Сандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Плохо сыграл Раньери Сандро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
13'
Балич Андрия сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Видмер Сильван из клуба "Удинезе" отправил мяч головой в ворота.
13'
12'
Безумный фол. Венути Лоренцо грубо играет против соперника. Пострадал Балич Андрия
12'
Венути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
11'
Фофана Секо из команды Удинезе пасует в штрафную, но Бриньоли Альберто выходит и ловит мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
9'
Отличный пас сделал Балич Андрия из команды Удинезе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
Раньери Сандро из команды Беневенто играет слишком грубо. Фофана Секо оказался на газоне.
7'
Виола Николас пробует нанести удар издали, но Бицарри Альбано держит все под контролем
6'
Бриньола Энрико коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
4'
Судья сигнализирует, что Бриньола Энрико из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Пеццелла Джузеппе
3'
Судья сигнализирует, что Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Бриньола Энрико
2'
Бриньола Энрико нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Виола Николас
1'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Венути Лоренцо
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Беневенто". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Беневенто 3:3 Удинезе
Беневенто
14.8% (27)
Ничья:
31.3% (57)
Удинезе
53.8% (98)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Удинезе:
26.9% (49)
1:1 Ничья:
24.7% (45)
0:1 Удинезе:
17.6% (32)
1:0 Беневенто:
7.1% (13)
2:1 Беневенто:
6.6% (12)
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