Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0:1
20' ГолБарак Антонин
28' Желтая карточкаФоссати Марко
40' Желтая карточкаКаэтано Самир
60' Желтая карточкаБехрами Валон
74' Желтая карточкаРомуло Соуза
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
93'
Фарес Мохамед наказан за толчок Данило Ларанжера
93'
92'
92'
Тактическая замена. Янкто Якуб уходит с поля и его заменяет Лопес Макси
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Судья сигнализирует, что Караччоло Антонио из команды Верона поставил подножку. Пострадал Балич Андрия
89'
Безумный фол. Перица Стипе грубо играет против соперника. Пострадал Seung-Woo Lee
88'
Тактическая замена. Ласанья Кевин уходит с поля и его заменяет Балич Андрия
88'
Судья свистит. Беарцотти Энрико атаковал сзади соперника. Это Перица Стипе заработал своей команде штрафной
87'
87'
Фарес Мохамед из команды Верона делает неудачный навес.
86'
86'
85'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ромуло Соуза из команды Верона навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
83'
83'
Халльфредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Перица Стипе
82'
Данило Ларанжера предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
80'
Бехрами Валон из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
79'
Andrea Danzi из команды Верона играет слишком грубо. Де Пауль Родриго оказался на газоне.
79'
78'
78'
77'
77'
Роландо Ааронс из команды Верона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Судья сигнализирует, что Ласанья Кевин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Феррари Алекс
76'
Судья сигнализирует, что Феррари Алекс из команды Верона поставил подножку. Пострадал Ласанья Кевин
76'
Беарцотти Энрико из команды Верона делает навес прямо в штрафную.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
74'
Тактическая замена. Вукович Ягош уходит с поля и его заменяет Беарцотти Энрико
74'
Ромуло Соуза получил желтую карточку от судьи
74'
Безумный фол. Ромуло Соуза грубо играет против соперника. Пострадал Каэтано Самир
73'
73'
ШАНС! Де Пауль Родриго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
72'
Ромуло Соуза из команды Верона играет слишком грубо. Каэтано Самир оказался на газоне.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
70'
Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали
70'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
69'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
69'
Караччоло Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает пас партнеру.
68'
68'
Халльфредссон Эмиль пробует нанести удар издали, но Николас Давид держит все под контролем
67'
Тактическая замена. Супрайен Самуэль уходит с поля и его заменяет Роландо Ааронс
67'
Ромуло Соуза из команды Верона делает неудачный навес.
66'
66'
66'
66'
66'
Янкто Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Фоссати Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Судья свистит. [player1] атаковал сзади соперника. Это [player2] заработал своей команде штрафной
64'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Seung-Woo Lee из команды Верона играет в стеночку с партнером по команде. Черчи Алессио это был.
63'
Феррари Алекс наказан за толчок Янкто Якуб
63'
Игра в одни ворота сейчас. Верона доминирует и владеет мячом
63'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Seung-Woo Lee из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Де Пауль Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Черчи Алессио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Бехрами Валон получил желтую карточку от судьи
60'
Безумный фол. Бехрами Валон грубо играет против соперника. Пострадал Феррари Алекс
59'
Безумный фол. Барак Антонин грубо играет против соперника. Пострадал Seung-Woo Lee
58'
Тактическая замена. Сукулини Франко уходит с поля и его заменяет Andrea Danzi
58'
Как он промахнулся? Де Пауль Родриго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает навес прямо в штрафную.
57'
57'
56'
Халльфредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Ласанья Кевин наказан за толчок Seung-Woo Lee
56'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
ШАНС! Seung-Woo Lee нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
55'
54'
Судья сигнализирует, что Барак Антонин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Супрайен Самуэль
54'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе толкнул локтем оппонента. Это Сукулини Франко заработал фол
53'
53'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Ромуло Соуза из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
50'
Супрайен Самуэль из команды Верона отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Фарес Мохамед из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
49'
49'
Seung-Woo Lee из команды Верона отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Отличные скиллы показывает Seung-Woo Lee, обводя своих соперников
48'
Бицарри Альбано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Назначен штрафной. Пострадал Ромуло Соуза, его свалил Янкто Якуб.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
44'
Шанс! Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе пробил головой, но мимо
44'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
44'
Барак Антонин из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Отличные скиллы показывает Барак Антонин, обводя своих соперников
43'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает пас партнеру.
43'
42'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Барак Антонин из команды Удинезе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
Судья подбегает и показывает Каэтано Самир из команды Удинезе отложенную желтую карточку за фол.
40'
Фарес Мохамед из команды Верона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Фоссати Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Ромуло Соуза из команды Верона делает пас партнеру.
39'
Бехрами Валон из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Seung-Woo Lee пострадал.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
36'
36'
Seung-Woo Lee бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
36'
Плохо сыграл Бехрами Валон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
35'
Черчи Алессио нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Черчи Алессио из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
35'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Сукулини Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
34'
Николас Давид отбил мяч на угловой после удара Барак Антонин из штрафной площади.
33'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Сукулини Франко наказан за толчок Халльфредссон Эмиль
32'
Seung-Woo Lee мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
32'
Seung-Woo Lee из команды Верона играет в стеночку с партнером по команде. Фарес Мохамед это был.
31'
Сукулини Франко из команды Верона отправил кросс в штрафную...
31'
Феррари Алекс из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
31'
Супрайен Самуэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Фарес Мохамед из команды Верона делает передачу одноклубнику.
30'
30'
Каэтано Самир наказан за толчок Ромуло Соуза
28'
Фоссати Марко получил желтую карточку от судьи
28'
Судья свистит. Фоссати Марко атаковал сзади соперника. Это Ласанья Кевин заработал своей команде штрафной
28'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Фарес Мохамед из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
28'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Феррари Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Ласанья Кевин наказан за толчок Феррари Алекс
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
25'
Seung-Woo Lee из команды Верона отправил кросс в штрафную...
25'
Бицарри Альбано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Янкто Якуб коснулся мяча рукой.
23'
Черчи Алессио наказан за толчок Каэтано Самир
22'
Ласанья Кевин наказан за толчок Вукович Ягош
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Янкто Якуб сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Барак Антонин изменил счет на табло!
20'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный кросс...
20'
Янкто Якуб из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.
19'
Ласанья Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает отличный кросс...
19'
19'
Черчи Алессио из команды Верона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Фоссати Марко из команды Верона отправил кросс в штрафную...
18'
Феррари Алекс из команды Верона делает пас партнеру.
18'
17'
Барак Антонин из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Шанс! Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе пробил головой, но мимо
15'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
15'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Де Пауль Родриго наказан за толчок Сукулини Франко
13'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает пас партнеру.
11'
Судья сигнализирует, что Супрайен Самуэль из команды Верона поставил подножку. Пострадал Барак Антонин
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Seung-Woo Lee коснулся мяча рукой.
9'
9'
ШАНС! Seung-Woo Lee нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Черчи Алессио из команды Верона делает пас партнеру.
9'
Черчи Алессио из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
9'
Данило Ларанжера ошибается в защите.
8'
6'
Судья сигнализирует, что Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Сукулини Франко
6'
Удинезе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
5'
Ласанья Кевин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
5'
Барак Антонин из команды Удинезе делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Хорошую попытку сделал Стрюгер-Ларсен Йенс. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает пас партнеру.
4'
Бехрами Валон из команды Удинезе играет слишком грубо. Seung-Woo Lee оказался на газоне.
4'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
3'
Судья сигнализирует, что Черчи Алессио из команды Верона поставил подножку. Пострадал Барак Антонин
3'
3'
Де Пауль Родриго нанес удар чуть мимо. Близко!
3'
Барак Антонин из команды Удинезе делает пас партнеру.
2'
Судья сигнализирует, что Караччоло Антонио из команды Верона поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 0:1 Удинезе
Верона
18.2% (29)
Ничья:
25.8% (41)
Удинезе
56% (89)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Удинезе:
33.3% (53)
1:1 Ничья:
20.8% (33)
0:1 Удинезе:
15.1% (24)
1:0 Верона:
8.2% (13)
2:1 Верона:
7.5% (12)
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