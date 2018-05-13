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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Верона
0:1
Конец матча
Удинезе
0'
0:1
20' Гол
Барак Антонин
28' Желтая карточка
Фоссати Марко
40' Желтая карточка
Каэтано Самир
60' Желтая карточка
Бехрами Валон
74' Желтая карточка
Ромуло Соуза
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
93'
Фарес Мохамед наказан за толчок Данило Ларанжера
93'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Верона
92'
Тактическая замена. Янкто Якуб уходит с поля и его заменяет Лопес Макси

91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Караччоло Антонио из команды Верона поставил подножку. Пострадал Балич Андрия
Фол, нарушение
89'
Безумный фол. Перица Стипе грубо играет против соперника. Пострадал Seung-Woo Lee
88'
Тактическая замена. Ласанья Кевин уходит с поля и его заменяет Балич Андрия
Фол, нарушение
88'
Судья свистит. Беарцотти Энрико атаковал сзади соперника. Это Перица Стипе заработал своей команде штрафной
87'
Удар от ворот произведет Удинезе
87'
Фарес Мохамед из команды Верона делает неудачный навес.
86'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
86'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
85'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ромуло Соуза из команды Верона навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
83'
Удар от ворот произведет Удинезе
83'
Халльфредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Черчи Алессио из команды Верона подал угловой слева.
82'
Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Перица Стипе
82'
Данило Ларанжера предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
80'
Бехрами Валон из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
79'
Andrea Danzi из команды Верона играет слишком грубо. Де Пауль Родриго оказался на газоне.
79'
Удар от ворот произведет Удинезе
78'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Удинезе
77'
Роландо Ааронс из команды Верона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Ласанья Кевин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Феррари Алекс
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Феррари Алекс из команды Верона поставил подножку. Пострадал Ласанья Кевин
76'
Беарцотти Энрико из команды Верона делает навес прямо в штрафную.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
74'
Тактическая замена. Вукович Ягош уходит с поля и его заменяет Беарцотти Энрико
Желтая карточка
74'
Ромуло Соуза получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Безумный фол. Ромуло Соуза грубо играет против соперника. Пострадал Каэтано Самир
73'
Удар от ворот произведет Верона
73'
ШАНС! Де Пауль Родриго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
72'
Ромуло Соуза из команды Верона играет слишком грубо. Каэтано Самир оказался на газоне.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Удар от ворот произведет Верона
70'
Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали
70'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
69'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
69'
Караччоло Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает пас партнеру.
68'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Халльфредссон Эмиль пробует нанести удар издали, но Николас Давид держит все под контролем
67'
Тактическая замена. Супрайен Самуэль уходит с поля и его заменяет Роландо Ааронс
67'
Ромуло Соуза из команды Верона делает неудачный навес.
66'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
66'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
66'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
66'
Янкто Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Фоссати Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
65'
Судья свистит. [player1] атаковал сзади соперника. Это [player2] заработал своей команде штрафной
64'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Seung-Woo Lee из команды Верона играет в стеночку с партнером по команде. Черчи Алессио это был.
Фол, нарушение
63'
Феррари Алекс наказан за толчок Янкто Якуб
63'
Игра в одни ворота сейчас. Верона доминирует и владеет мячом
63'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
62'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Seung-Woo Lee из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Де Пауль Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Черчи Алессио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
60'
Бехрами Валон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Бехрами Валон грубо играет против соперника. Пострадал Феррари Алекс
Фол, нарушение
59'
Безумный фол. Барак Антонин грубо играет против соперника. Пострадал Seung-Woo Lee
58'
Тактическая замена. Сукулини Франко уходит с поля и его заменяет Andrea Danzi
58'
Как он промахнулся? Де Пауль Родриго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает навес прямо в штрафную.
57'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
57'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
56'
Халльфредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Ласанья Кевин наказан за толчок Seung-Woo Lee
56'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
ШАНС! Seung-Woo Lee нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Черчи Алессио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Барак Антонин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Супрайен Самуэль
Фол, нарушение
54'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе толкнул локтем оппонента. Это Сукулини Франко заработал фол
53'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
53'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
52'
Ромуло Соуза из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
50'
Супрайен Самуэль из команды Верона отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Удинезе
49'
Фарес Мохамед из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
49'
Черчи Алессио из команды Верона подал угловой слева.
49'
Seung-Woo Lee из команды Верона отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Отличные скиллы показывает Seung-Woo Lee, обводя своих соперников
48'
Бицарри Альбано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Черчи Алессио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Назначен штрафной. Пострадал Ромуло Соуза, его свалил Янкто Якуб.
47'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Удинезе
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Удар от ворот произведет Верона
44'
Шанс! Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе пробил головой, но мимо
Угловой
44'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
44'
Барак Антонин из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Отличные скиллы показывает Барак Антонин, обводя своих соперников
43'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает пас партнеру.
43'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Барак Антонин из команды Удинезе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Желтая карточка
40'
Судья подбегает и показывает Каэтано Самир из команды Удинезе отложенную желтую карточку за фол.
40'
Фарес Мохамед из команды Верона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Фоссати Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Ромуло Соуза из команды Верона делает пас партнеру.
Фол, нарушение
39'
Бехрами Валон из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Seung-Woo Lee пострадал.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
36'
Удар от ворот произведет Удинезе
36'
Seung-Woo Lee бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
36'
Плохо сыграл Бехрами Валон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
35'
Черчи Алессио из команды Верона подал угловой слева.
35'
Черчи Алессио нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Черчи Алессио из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
35'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Сукулини Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
34'
Николас Давид отбил мяч на угловой после удара Барак Антонин из штрафной площади.
33'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Seung-Woo Lee мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
32'
Seung-Woo Lee из команды Верона играет в стеночку с партнером по команде. Фарес Мохамед это был.
31'
Сукулини Франко из команды Верона отправил кросс в штрафную...
31'
Феррари Алекс из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Удар от ворот произведет Удинезе
31'
Супрайен Самуэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Фарес Мохамед из команды Верона делает передачу одноклубнику.
30'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Каэтано Самир наказан за толчок Ромуло Соуза
Желтая карточка
28'
Фоссати Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Фоссати Марко атаковал сзади соперника. Это Ласанья Кевин заработал своей команде штрафной
28'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Фарес Мохамед из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Феррари Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Ласанья Кевин наказан за толчок Феррари Алекс
26'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
25'
Seung-Woo Lee из команды Верона отправил кросс в штрафную...
25'
Бицарри Альбано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Черчи Алессио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Янкто Якуб коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
23'
Черчи Алессио наказан за толчок Каэтано Самир
Фол, нарушение
22'
Ласанья Кевин наказан за толчок Вукович Ягош
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Янкто Якуб сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Барак Антонин изменил счет на табло!
20'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный кросс...
Угловой
20'
Янкто Якуб из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.
19'
Ласанья Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает отличный кросс...
19'
Удар от ворот произведет Удинезе
19'
Черчи Алессио из команды Верона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Фоссати Марко из команды Верона отправил кросс в штрафную...
18'
Феррари Алекс из команды Верона делает пас партнеру.
18'
Удар от ворот произведет Верона
17'
Барак Антонин из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Шанс! Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе пробил головой, но мимо
15'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
15'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
13'
Де Пауль Родриго наказан за толчок Сукулини Франко
13'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Супрайен Самуэль из команды Верона поставил подножку. Пострадал Барак Антонин
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
10'
Seung-Woo Lee коснулся мяча рукой.
9'
Удар от ворот произведет Удинезе
9'
ШАНС! Seung-Woo Lee нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Черчи Алессио из команды Верона делает пас партнеру.
9'
Черчи Алессио из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
9'
Данило Ларанжера ошибается в защите.
8'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Сукулини Франко
6'
Удинезе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
5'
Ласанья Кевин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
5'
Барак Антонин из команды Удинезе делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Хорошую попытку сделал Стрюгер-Ларсен Йенс. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
4'
Бехрами Валон из команды Удинезе играет слишком грубо. Seung-Woo Lee оказался на газоне.
4'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Черчи Алессио из команды Верона поставил подножку. Пострадал Барак Антонин
3'
Удар от ворот произведет Верона
3'
Де Пауль Родриго нанес удар чуть мимо. Близко!
3'
Барак Антонин из команды Удинезе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Караччоло Антонио из команды Верона поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 0:1 Удинезе
Верона
18.2% (29)
Ничья:
25.8% (41)
Удинезе
56% (89)

Вы не участвовали в прогнозе

Удинезе:
33.3% (53)
Ничья:
20.8% (33)
Удинезе:
15.1% (24)
Верона:
8.2% (13)
Верона:
7.5% (12)
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