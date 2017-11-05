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Стадион:
АЕК
1:0
Конец матча
ПАОК
0'
8' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
8' Красная карточка
Араужо Серхио
23' Желтая карточка
Христодулопулос Лазарос
1:0
25' Гол
Ливайя Марко
28' Желтая карточка
Прийович Александар
35' Вторая желтая карточка
Самбрано Очандарте
45' Желтая карточка
Шахов Евгений
50' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
61' Желтая карточка
Цимирот Гойко
63' Желтая карточка
Виейринья
68' Желтая карточка
Лопеш Элдер
80' Желтая карточка
Галанопулос Костас
89' Желтая карточка
Анестис Яннис
90' Желтая карточка
Бисесвар Диего
90' Вторая желтая карточка
Бисесвар Диего
90'+5
Второй тайм
90'
Бисесвар Диего получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Бисесвар Диего получает желтую карточку.
Желтая карточка
89'
Анестис Яннис получает желтую карточку.
Желтая карточка
80'
Галанопулос Костас получает желтую карточку.
74'
АЕК производит замену. Христодулопулос Лазарос уходит, и Галанопулос Костас заменяет его

69'
ПАОК производит замену. Пелкас Димитрис уходит, и Бисесвар Диего заменяет его
Желтая карточка
68'
Лопеш Элдер получает желтую карточку.
65'
АЕК производит замену. Ливайя Марко уходит, и Бакасетас Тасос заменяет его
Желтая карточка
63'
Виейринья получает желтую карточку.
Желтая карточка
61'
Цимирот Гойко получает желтую карточку.
Желтая карточка
50'
Эль-Каддури Омар получает желтую карточку.
46'
ПАОК производит замену. Шахов Евгений уходит, и Кампуш Джалма заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Шахов Евгений получает желтую карточку.
42'
ПАОК производит замену. Леовац Марин уходит, и Креспо Хосе заменяет его
35'
Самбрано Очандарте получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
28'
Прийович Александар получает желтую карточку.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ливайя Марко.
Желтая карточка
23'
Христодулопулос Лазарос получает желтую карточку.
8'
УДАЛЕНИЕ! Араужо Серхио получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
8'
Самбрано Очандарте получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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