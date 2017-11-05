- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
8' Желтая карточкаСамбрано Очандарте
8' Красная карточкаАраужо Серхио
23' Желтая карточкаХристодулопулос Лазарос
1:0
25' ГолЛивайя Марко
28' Желтая карточкаПрийович Александар
35' Вторая желтая карточкаСамбрано Очандарте
45' Желтая карточкаШахов Евгений
50' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
61' Желтая карточкаЦимирот Гойко
63' Желтая карточкаВиейринья
68' Желтая карточкаЛопеш Элдер
80' Желтая карточкаГаланопулос Костас
89' Желтая карточкаАнестис Яннис
90' Желтая карточкаБисесвар Диего
90' Вторая желтая карточкаБисесвар Диего
|
25'
1:0
45'
50'
61'
63'
68'
89'
90'
90'
Состав команд
12
Гало
Родриго
10
Ливайя
Марко
АЕК 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Анестис Яннис Вратарь
- 4 Враньеш Огнен Защитник
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 12 Гало Родриго Полузащитник
- 18 Юханссон Якоб Полузащитник
- 8 Симоеш Андре Полузащитник
- 3 Лопеш Элдер Полузащитник
- 10 Ливайя Марко Полузащитник
- 7 Христодулопулос Лазарос Нападающий
- 11 Араужо Серхио Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Цинтотас Панайотис Вратарь
- 55 Дзанетпулос Адам Защитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 29 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 6 Айдаревич Астрит Полузащитник
- 9 Якумакис Георгиос Нападающий
- Главный тренер: Хименес Маноло
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 2 Самбрано Очандарте Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 4 Леовац Марин Защитник
- 16 Цимирот Гойко Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 88 Виейринья Полузащитник
- 7 Эль-Каддури Омар Полузащитник
- 77 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 29 Мак Роберт II Полузащитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Предыдущие игры
АЕК (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 02.11.2017 АЕК 0:0 Милан ЛЕ
- 29.10.2017 Паниониос 0:1 АЕК С
- 26.10.2017 Аполлон Лариса 0:7 АЕК К
- 23.10.2017 АЕК 0:1 Атромитос С
- 19.10.2017 Милан 0:0 АЕК ЛЕ
- 15.10.2017 Ксанти 1:1 АЕК С
- 01.10.2017 Астерас 2:0 АЕК С
- 28.09.2017 АЕК 2:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 24.09.2017 АЕК 3:2 Олимпиакос С
- 20.09.2017 АЕК 2:0 Ламия К
- 17.09.2017 Ламия 0:1 АЕК С
- 14.09.2017 Риека 1:2 АЕК ЛЕ
- 10.09.2017 АЕК 4:0 Лариса С
- 27.08.2017 ПАС Янина 0:0 АЕК С
- 24.08.2017 АЕК 3:0 Брюгге ЛЕ
- 20.08.2017 АЕК 2:0 Панаитоликос С
- 17.08.2017 Брюгге 0:0 АЕК ЛЕ
- 02.08.2017 ЦСКА Москва 1:0 АЕК ЛЧ
- 25.07.2017 АЕК 0:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 19.07.2017 АЕК 1:1 Гент ТМК
ПАОК (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 30.10.2017 ПАОК 2:0 Астерас С
- 25.10.2017 Аполлон Каламария 0:1 ПАОК К
- 22.10.2017 Олимпиакос 1:0 ПАОК С
- 15.10.2017 ПАОК 4:0 Ламия С
- 30.09.2017 Лариса 1:1 ПАОК С
- 24.09.2017 ПАОК 1:0 ПАС Янина С
- 20.09.2017 ПАОК 2:1 Левадиакос К
- 16.09.2017 ПАОК 1:0 Панаитоликос С
- 11.09.2017 Аполлон Смирнис 0:0 ПАОК С
- 27.08.2017 ПАОК 3:1 АОК Керкира С
- 24.08.2017 Эстерсунд 2:0 ПАОК ЛЕ
- 20.08.2017 Левадиакос 0:0 ПАОК С
- 17.08.2017 ПАОК 3:1 Эстерсунд ЛЕ
- 03.08.2017 ПАОК 2:0 Олимпик Дн ЛЕ
- 27.07.2017 Олимпик Дн 1:1 ПАОК ЛЕ
- 15.07.2017 Аякс 4:2 ПАОК ТМК
- 12.07.2017 ПАОК 1:0 ВВВ-Венло ТМК
- 07.07.2017 ПАОК 0:2 Гент ТМК
- 31.05.2017 ПАОК 2:3 Панатинаикос С
- 28.05.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
Последние игры между собой
АЕК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
ПАОК: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
- 28.05.2017 АЕК 1:0 ПАОК Суперлига
- 14.05.2017 ПАОК 0:1 АЕК Суперлига
- 06.05.2017 ПАОК 2:1 АЕК Кубок
- 12.03.2017 АЕК 3:0 ПАОК Суперлига
- 30.10.2016 ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
- 29.05.2016 АЕК 0:0 ПАОК Суперлига
- 11.05.2016 ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
- 24.01.2016 АЕК 1:0 ПАОК Суперлига
- 23.09.2015 ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
- 16.02.2013 АЕК 0:0 ПАОК Суперлига
- 20.10.2012 ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
- 16.05.2012 АЕК 2:0 ПАОК Суперлига
- 02.05.2012 ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
- 29.01.2012 АЕК 0:2 ПАОК Суперлига
- 18.01.2012 ПАОК 2:0 АЕК Кубок
- 25.09.2011 ПАОК 3:0 АЕК Суперлига
- 18.05.2011 ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
- 15.05.2011 АЕК 3:0 ПАОК Суперлига
- 16.03.2011 ПАОК 0:1 АЕК Кубок
- 06.03.2011 АЕК 4:0 ПАОК Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|2.
|Атромитос
|10
|5
|5
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|10
|5
|3
|2
|12 - 4
|18
|4.
|Олимпиакос
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|5.
|Паниониос
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|6.
|Панатинаикос
|10
|4
|3
|3
|8 - 7
|15
|7.
|Левадиакос
|9
|3
|5
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Ксанти
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|9.
|ПАС Янина
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|10.
|Ламия
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|11.
|Аполлон Смирнис
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|12.
|АОК Керкира
|10
|2
|4
|4
|6 - 10
|10
|13.
|Лариса
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|14.
|Панаитоликос
|10
|2
|3
|5
|10 - 12
|9
|15.
|Астерас
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|16.
|Платаниас
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
Второй тайм
90'
Бисесвар Диего получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бисесвар Диего получает желтую карточку.
89'
Анестис Яннис получает желтую карточку.
80'
Галанопулос Костас получает желтую карточку.
74'
АЕК производит замену. Христодулопулос Лазарос уходит, и Галанопулос Костас заменяет его
69'
ПАОК производит замену. Пелкас Димитрис уходит, и Бисесвар Диего заменяет его
68'
Лопеш Элдер получает желтую карточку.
65'
АЕК производит замену. Ливайя Марко уходит, и Бакасетас Тасос заменяет его
63'
Виейринья получает желтую карточку.
61'
Цимирот Гойко получает желтую карточку.
50'
Эль-Каддури Омар получает желтую карточку.
46'
ПАОК производит замену. Шахов Евгений уходит, и Кампуш Джалма заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Шахов Евгений получает желтую карточку.
42'
ПАОК производит замену. Леовац Марин уходит, и Креспо Хосе заменяет его
35'
Самбрано Очандарте получает вторую желтую карточку. Удаление.
28'
Прийович Александар получает желтую карточку.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ливайя Марко.
23'
Христодулопулос Лазарос получает желтую карточку.
8'
УДАЛЕНИЕ! Араужо Серхио получил жёлтую карточку и покинул поле.
8'
Самбрано Очандарте получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация