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2018
Стадион:
Бразилия
 
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Швейцария
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Прогнозы на матч Бразилия - Швейцария
Бразилия
94.9% (148)
Ничья:
1.9% (3)
Швейцария
3.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Бразилия:
37.8% (59)
Бразилия:
12.8% (20)
Бразилия:
12.8% (20)
Бразилия:
11.5% (18)
Бразилия:
4.5% (7)
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