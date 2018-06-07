Стадион: Ростов Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - ШвейцарияДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 3 минуты, которая состоится 17.06.2018.
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Прогнозы на матч Бразилия - Швейцария
Бразилия
94.9% (148)
Ничья:
1.9% (3)
Швейцария
3.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бразилия:
37.8% (59)
2:1 Бразилия:
12.8% (20)
3:1 Бразилия:
12.8% (20)
3:0 Бразилия:
11.5% (18)
1:0 Бразилия:
4.5% (7)
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